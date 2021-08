Cointelegraph ha presentato il 21° ETF Happy Crypto nel 2021 a “Ethereum ETF Trust” di Kryptoin

Questa società di investimento in criptovalute ci ha già provato Impossibile ottenere l’ETF È stato approvato già nel 2019.La società ha riprovato ad aprile di quest’anno e ha richiesto un ETF Bitcoin, che è mettere Il verdetto è stato emesso prima del 27 luglio, ma è ancora in fase di revisione da parte della US Securities and Exchange Commission.

Kryptoin Investment Advisors, con sede in Delaware, si è unita a molti altri candidati ETF cripto richiedendo alla Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti un fondo negoziato in borsa (ETF).

Disclaimer:

Vorrei ricordarti che i dati contenuti in questo sito Web potrebbero non essere in tempo reale o accurati. Tutti i CFD (azioni, indici, futures) e i prezzi delle valute estere non sono forniti dalle borse, ma dai market maker, quindi i prezzi potrebbero essere imprecisi e potrebbero essere diversi dai prezzi di mercato effettivi, il che significa che i prezzi sono indicativi. Non per scopi di trading. Pertanto, Fusion Media non è responsabile per eventuali perdite di transazione che potresti subire a causa dell’utilizzo di questi dati.

Media convergenti Fusion Media o chiunque sia collegato a Fusion Media non sarà responsabile per eventuali perdite o danni causati dall’affidarsi a dati, quotazioni, grafici e segnali di acquisto/vendita contenuti in questo sito web. Si prega di comprendere appieno i rischi ei costi associati alle transazioni sui mercati finanziari.Questa è una delle forme di investimento più rischiose.