Colpendo Delta Air Lines, Southwest Airlines potrebbe non essere redditizia nel terzo trimestre Reuters

L’avvertimento segna la dichiarazione della compagnia aerea il mese scorso secondo cui rimarrà redditizia per il resto del 2021. Ciò ha pesato anche sui prezzi delle azioni dei rivali Delta Air Lines (NYSE:), American Airlines (NASDAQ:) Group e United Airlines. Inc, ognuno ha perso più dell’1%.

(Reuters)-Southwest Airlines (NYSE:) mercoledì è diventata la prima grande compagnia aerea statunitense a mettere in guardia sulla variante più contagiosa del coronavirus Delta, affermando che potrebbe non essere redditizia in questo trimestre.

