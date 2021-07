Colpiti da forti guadagni e rialzo economico, Wall Street ha chiuso in rialzo, Reuters

Share it

Share it

Pin it

Pin it

Share on Google

Share on Google

Tweet it

Tweet it

Share on Facebook

Share on Facebook

© Reuters. Foto del file: Le persone che indossano maschere camminano attraverso la Borsa di New York (NYSE) durante l’epidemia di Coronavirus (COVID-19) a New York City, USA, il 19 luglio 2021. REUTERS/Andrew Kelly



Autore: Stephen Culp

New York (Reuters)- I titoli di Wall Street sono saliti mercoledì per il secondo giorno consecutivo. I forti utili societari e il nuovo ottimismo sulla ripresa economica degli Stati Uniti hanno determinato un rimbalzo della propensione al rischio.

Tutti e tre i principali indici azionari statunitensi hanno continuato a guadagnare rispetto al giorno di negoziazione precedente ed erano tutti entro l’1% dei loro massimi storici di chiusura.

I piccoli titoli economicamente sensibili, i semiconduttori e i titoli finanziari hanno sovraperformato il mercato più ampio.

Peter Tuz, presidente di Chase Investment Counsel a Charlottesville, in Virginia, ha dichiarato: “Si tratta di un’altalena tra i guadagni lucrativi e un mercato in ripresa, e preoccupazioni sul fatto che l’economia rallenterà a causa della variante Delta (COVID-19). “Ma vediamo guadagni forti e una guida generalmente positiva, e la sensazione che (varianti Delta) possa essere gestita.”

Il rimbalzo dei viaggi ha contribuito a incrementare la crescita dei ricavi di United Airlines, facendo salire il prezzo delle sue azioni del 3,8%.

L’indice S&P 1500 Aviation è aumentato del 3,3%, mentre l’indice S&P 1500 Hotel, Restaurant and Leisure è aumentato del 2,9%.

“All’inizio di questa settimana, questi titoli sono stati colpiti duramente poiché le persone temevano ancora una volta che i viaggi avrebbero rallentato e tutte le industrie correlate sarebbero state colpite, ma queste preoccupazioni sono scomparse”, ha aggiunto Tuz. “La domanda continua come previsto e non credo che la paura di Delta indurrà le persone a cambiare i loro piani”.

Dopo la debole asta dei titoli a 20 anni, i rendimenti dei titoli del Tesoro USA di riferimento hanno continuato a rimbalzare dai minimi di cinque mesi, a vantaggio delle banche sensibili ai tassi di interesse.

Nonostante la richiesta di rinvio da parte del Partito Repubblicano, i Democratici del Senato si stanno muovendo verso un voto procedurale pianificato e Washington ha discusso il pacchetto infrastrutturale da $ 1,2 trilioni raggiunto dai due partiti.

È aumentato di 286,01 punti o dello 0,83% a 34.798, di 35,63 punti o dello 0,82% a 4.358,69, e poi di 133,08 punti o dello 0,92% a 14.631,95.

Tra gli 11 principali settori dell’indice Standard & Poor’s 500, i titoli energetici sono stati i grandi vincitori, in rialzo del 3,5% con l’aiuto dell’impennata dei prezzi del greggio. [O/R]

La stagione dei rapporti del secondo trimestre è passata all’accelerazione e 73 società dell’S&P 500 hanno annunciato i loro risultati. Tra questi, l’88% della performance ha superato le aspettative di consenso.

Tra i vincitori, la catena di burrito Chipotle Mexican Grill (NYSE:) è aumentata dell’11,5%, dopo che la catena di burrito ha superato le aspettative di profitto e ha previsto una forte crescita delle vendite per questo trimestre. Il titolo si è vantato che l’S&P 500 ha avuto il maggior guadagno.

Coca-Cola (NYSE:) è aumentata dell’1,3% dopo aver aumentato le previsioni per l’intero anno.

Dopo la pubblicazione del suo ottimistico rapporto sugli utili, Interpuplic Group of Companies è aumentato dell’11,3%.

La casa farmaceutica Johnson & Johnson (NYSE:) ha previsto vendite del suo vaccino COVID una tantum a $ 2,5 miliardi quest’anno e ha aumentato le sue previsioni di vendita. Ha chiuso leggermente in rialzo dello 0,6%.

Sul lato negativo, Netflix Inc (NASDAQ :) ha riportato una crescita più lenta degli abbonati martedì scorso, causando un calo del prezzo delle azioni del 3,3%, il secondo calo più grande dell’indice S&P 500.

Harley-Davidson (NYSE:) ha pubblicato il suo rapporto sugli utili del secondo trimestre secondo cui il suo piano per trasformare le perdite in profitti sembra fare progressi, ma a causa delle tariffe dall’Europa, il suo secondo mercato più grande, la società ha abbassato le sue aspettative di reddito operativo. Il prezzo delle sue azioni è sceso del 7,2%.

Dopo aver annunciato i suoi risultati dopo la chiusura del mercato, Texas Instruments (NASDAQ:) è sceso di oltre il 3% nel trading esteso.

Il rapporto tra il numero di azioni in aumento e il numero di azioni in calo sul New York Stock Exchange è 2,92:1; al Nasdaq, il rapporto di 3,21:1 favorisce i rialzisti.

L’indice Standard & Poor’s 500 ha toccato 38 massimi da 52 settimane e nessun nuovo minimo; l’indice Nasdaq Composite ha toccato 66 nuovi massimi e 34 nuovi minimi.

Il volume degli scambi sulla borsa statunitense è stato di 9,13 miliardi di azioni, mentre il volume medio degli scambi negli ultimi 20 giorni di negoziazione è stato di 10,17 miliardi di azioni.