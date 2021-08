Colpiti dagli attriti commerciali dopo la Brexit, i noli tra Regno Unito e Irlanda sono diminuiti del 29%

Share it

Gli attriti commerciali post-Brexit hanno “modificato significativamente” i flussi di merci tra il Regno Unito e la Repubblica d’Irlanda perché le compagnie irlandesi scelgono Spedisci la merce direttamente in Europa, Secondo un rapporto ufficiale.

Dall’entrata in vigore dell’accordo Brexit a gennaio, il volume delle merci ro-ro trasportate tra il Regno Unito e l’Irlanda è diminuito di quasi un terzo esportatore irlandese Guarda per evitare Rischio di ritardo doganale Al confine tra Regno Unito e Unione Europea.

Secondo i dati dell’Irish Maritime Development Office, il volume delle spedizioni ro-ro tra l’Irlanda e il Regno Unito è sceso a 355.000 nella prima metà del 2021, un calo del 29% rispetto allo stesso periodo del 2019.

Allo stesso tempo, la quota di trasporto ro-ro tra il Regno Unito e l’Irlanda è scesa dall’84% di due anni fa al 67% nel secondo trimestre di quest’anno.

Al contrario, nei primi sei mesi di quest’anno, il volume di merci che ha evitato il Regno Unito verso l’UE è raddoppiato, facendo sì che la quota totale di merci ro-ro direttamente verso l’Europa rappresentasse un terzo di tutto il volume delle merci.

Il rapporto aggiunge: “Dall’inizio del 2021, è chiaro che le compagnie di trasporto con sede nell’Irlanda del Nord hanno trasferito parte del loro traffico dai servizi di trasporto ro-ro nella Repubblica d’Irlanda per evitare nuovi requisiti doganali tra i porti irlandesi e britannici”.

Peter Summerton, amministratore delegato di McCulla Ireland, il principale trasportatore irlandese, ha dichiarato giovedì che si è verificato un drastico cambiamento nelle rotte dirette dei traghetti dall’Irlanda all’Europa perché le compagnie irlandesi hanno solo deciso di evitare di attraversare il Regno Unito lungo la strada. cosiddetto “ponte terrestre”.

“Il ponte terrestre è il percorso più conveniente tra l’Irlanda e l’UE, ma l’analisi costi-benefici è cambiata perché quando le merci entrano nell’UE dal Regno Unito, il prodotto potrebbe essere bloccato su un assegno”, ha affermato.

Le statistiche evidenziano come importatori ed esportatori irlandesi stiano riallineando le loro catene di approvvigionamento a spese dei porti gallesi (come Holyhead e Fishguard) e dei gruppi di autotrasporti che operano nel Regno Unito.

“Le compagnie di traghetti hanno aperto nuove rotte e si sono riversate basi di approvvigionamento. Ciò potrebbe richiedere più tempo e costare centinaia di sterline, ma non c’è il rischio di una scheda prodotto per un giorno: riduce i rischi della catena di approvvigionamento per fornitori e trasportatori. , ” ha aggiunto Somerton.

Operatore di traghetti Stena Line, Irish Ferries, CLdN e Brittany Ferries hanno lanciato quest’anno nuovi voli diretti dall’Irlanda verso destinazioni come Zeebrugge, Bilbao e Santander.

Rispettati

Stena Line, che gestisce traghetti e porti sul Mare d’Irlanda nel Regno Unito, ha affermato di aver raddoppiato la capacità della rotta Rosslare-Cherbourg prima che il nuovo accordo commerciale Brexit entrasse in vigore nel gennaio dello scorso anno e di averne aggiunto di più in primavera.

La società ha affermato che rispetto al periodo pre-Brexit, la capacità delle rotte dirette dall’Irlanda all’Europa è ancora più del doppio di quella delle rotte pre-Brexit, ma il volume delle merci sulle rotte dall’Irlanda e dall’Irlanda del Nord al Regno Unito ha iniziato a diminuire. Raccogliere.

“Il volume delle transazioni di ponti di terra non è ancora tornato al livello pre-Brexit, come previsto, ma con l’allentamento delle restrizioni di Covid-19, stiamo iniziando a vedere più clienti scegliere di nuovo i ponti di terra. Vediamo anche da Belfast. stato un aumento del traffico sulle rotte in partenza da Liverpool, Haysham e Kane Ryan”, ha aggiunto.

L’agenzia governativa irlandese ha dichiarato che i dati del secondo trimestre hanno mostrato chiaramente i cambiamenti nei flussi commerciali tra i due paesi dopo la Brexit, che sono stati distorti dalle misure di blocco relative all’inventario e al coronavirus nei primi tre mesi di quest’anno.