Colpito dall’inflazione globale delle materie prime, il calo dei prezzi al consumo in Giappone si è ridotto

Reuters, Tokyo, 20 agosto – L’indice dei prezzi al consumo core giapponese di luglio ha ridotto il suo calo annuale per tre mesi consecutivi, indicando che l’inflazione globale delle materie prime sta parzialmente compensando la pressione deflazionistica causata dal calo della spesa indotto dalla pandemia.

Ma gli analisti si aspettano che l’inflazione al consumo sarà molto più bassa di quella negli Stati Uniti e in Europa, poiché la decisione del Giappone di estendere lo stato di restrizioni di emergenza a metà settembre a metà settembre colpirà la già debole spesa delle famiglie.

L’economista di Daiwa Securities Toru Suehiro ha dichiarato: “L’inflazione guidata dai costi sta facendo salire i prezzi delle materie prime, mentre i prezzi dei servizi sono ancora deboli a causa dell’impatto della pandemia”.

“In considerazione dell’aumento dei casi di mutazione Delta, questa tendenza continuerà per il momento”.

I dati del governo pubblicati venerdì hanno mostrato che l’indice dei prezzi al consumo (CPI) core del Giappone di luglio, che include il petrolio ma escludendo i prezzi degli alimenti freschi, è sceso dello 0,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, il 12° mese consecutivo di declino.

Parte del motivo del calo è che l’anno base del CPI è cambiato e il peso delle tariffe mobili è ancora maggiore, che a luglio è crollato di un record del 39,6%.

Tuttavia, il calo è stato inferiore alle aspettative del mercato di un calo dello 0,4% e dello 0,5% a giugno, a causa dell’aumento dei costi di cibo e carburante, incluso un aumento del 19,6% delle tasse sulla benzina.

Anche i prezzi di frigoriferi e condizionatori d’aria, così come il costo degli alloggi, sono aumentati, indicando che alcune famiglie sono desiderose di consumare dopo essersi accovacciate sotto una ripetuta emergenza stop-and-go.

“Escludendo (rumore dall’effetto dell’anno base), riteniamo che a causa della carenza di offerta e del rilascio della domanda repressa dal settore dei servizi, della pressione al rialzo sui prezzi delle materie prime, riteniamo che l’inflazione aumenterà temporaneamente nei prossimi mesi, “Ha detto Tom Learmouth, Macroeconomista per gli investimenti di capitale.

Il cosiddetto indice di inflazione core-core, che esclude i prezzi dei generi alimentari e dell’energia ed è simile all’indice core utilizzato negli Stati Uniti, è sceso dello 0,6% a luglio rispetto all’anno precedente.

Alcuni analisti hanno affermato che i dati potrebbero indurre la Banca del Giappone ad abbassare le sue previsioni di inflazione nella prossima revisione trimestrale di ottobre perché la sua previsione attuale non tiene conto dell’effetto dell’anno di riferimento.

Nelle attuali previsioni fatte a luglio, la Banca del Giappone prevede che i prezzi al consumo di base aumenteranno dello 0,6% nell’anno che si concluderà a marzo 2022.

“L’attuale prospettiva della Banca del Giappone si basa sullo scenario che le attività economiche inizieranno a normalizzarsi alla fine di quest’anno”, ha affermato Nan Take, capo economista del China Financial Research Institute of Agriculture and Forestry.

“Ma il tempo di recupero potrebbe essere ritardato”.

Dopo il crollo dell’economia giapponese nei primi tre mesi di quest’anno, il secondo trimestre è rimbalzato più del previsto, indicando che i consumi e le spese in conto capitale si stanno riprendendo dal colpo iniziale della pandemia di coronavirus.

Ma molti analisti si aspettano che la crescita in questo trimestre rimanga modesta, poiché le misure di contenimento re-implementate in risposta all’aumento delle infezioni hanno messo sotto pressione la spesa delle famiglie.

Reportage di Leika Kihara; Montaggio di Sam Holmes

I nostri standard: Principi di fiducia di Thomson Reuters.

leggi di più