Comcast assume Dave Mandapat come responsabile del marketing commerciale a Comcast, Washington

Osservazione del mercato

Empower Retirement ha dichiarato mercoledì di aver accettato di acquisire l’attività di pensione a servizio completo di Prudential Investments per 3,55 miliardi di dollari perché l’amministratore del piano pensionistico ha rafforzato il suo portafoglio clienti e accelerato la sua espansione. Il CEO di Empower, Ed Murphy, ha affermato che attraverso questa transazione che include 4.300 piani pensionistici e 4 milioni di partecipanti, Empower ha ora 16 milioni di clienti in tutti i principali mercati, comprese le aziende governative, non profit e profit. L’acquisizione include contributi fissi, benefici fissi, conti pensionistici individuali non qualificati e rinnovati e prodotti di investimento a valore stabile e conto segregato di Prudential (PRU).

