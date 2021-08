Come affrontare la sicurezza sociale quando il beneficiario muore

Benefici della sicurezza sociale Può aiutare a fornire flussi di reddito da pensione o se qualcuno è disabile e non può più lavorare.I beneficiari della sicurezza sociale ricevono la sicurezza sociale o Reddito di sicurezza supplementare (SSI) Pagamento. Quando il beneficiario muore, devono essere prese alcune misure per cancellare i benefici o trasferire i pagamenti ai superstiti aventi diritto.

Punti chiave I beneficiari della Social Security possono ricevere pagamenti dalla Social Security o dal Supplementary Security Income (SSI).

Quando il beneficiario della sicurezza sociale muore, la morte deve essere denunciata all’Amministrazione della sicurezza sociale.

Dopo la morte del beneficiario, i parenti e i familiari aventi diritto possono ricevere le prestazioni di previdenza sociale per i superstiti.

L’importo delle prestazioni di reversibilità che possono essere corrisposte dipende dal rapporto tra il superstite e il beneficiario deceduto.

Segnalare il decesso di un beneficiario della sicurezza sociale

Quando il beneficiario della sicurezza sociale muore, Amministrazione della sicurezza sociale Possono continuare a inviare i loro benefici mensili regolari fino alla denuncia del decesso. Quindi, ad esempio, se condividi un conto bancario con il tuo coniuge e questi muore, i loro benefici di sicurezza sociale possono continuare a essere automaticamente depositati sul tuo conto condiviso fino a quando non viene notificata all’SSA.

Di solito, l’agenzia di pompe funebri che gestisce le disposizioni per il beneficiario deceduto della previdenza sociale notificherà alla previdenza sociale che la persona è deceduta. In caso contrario, puoi chiamare il numero 800-772-1213 o recarti presso l’ufficio di sicurezza sociale più vicino. Se è aperto, puoi informare tu stesso l’Ufficio di sicurezza sociale (dal 15 agosto 2021, il sito Web della sicurezza sociale ha sottolineato che a causa alla crisi, tutti gli uffici restano chiusi per tutelare la popolazione che servono e i loro dipendenti).

importante Non è possibile denunciare online il decesso di un beneficiario di sicurezza sociale.

La mancata denuncia del decesso di un beneficiario della sicurezza sociale può essere problematica per diversi motivi. In primo luogo, devono essere rimborsati tutti i pagamenti ricevuti dall’amministrazione della sicurezza sociale dopo la morte del beneficiario. Continuare a ricevere benefici dopo la morte di qualcuno, anche se la persona è coniuge e i benefici sono in un conto comune, è un reato federale punibile con la reclusione e/o multe.In secondo luogo, la mancata segnalazione del decesso di un beneficiario della previdenza sociale può farti perdere Informazioni sulla riscossione delle prestazioni di previdenza sociale per i superstiti.

Quali sono le prestazioni di previdenza sociale per i superstiti?

Le prestazioni di previdenza sociale per i superstiti sono pagamenti ai superstiti ammissibili di beneficiari deceduti.

I sopravvissuti idonei includono:

Vedovi e vedovi di età pari o superiore a 60 anni (o 50 anni se disabili)

Coniuge divorziato superstite (in alcuni casi)

Prendersi cura di vedove e vedovi di qualsiasi età di età inferiore ai 16 anni o dei figli disabili del defunto

Figli non sposati del defunto che avevano meno di 18 anni o disabili

Figliastri, nipoti, figliastri e figli adottivi

I genitori di età pari o superiore a 62 anni fanno affidamento sul defunto per almeno la metà degli alimenti

Questi pagamenti possono essere effettuati su base mensile e l’importo dipende dai benefici ricevuti dal beneficiario deceduto e dal loro rapporto con il superstite. Di seguito è riportata una panoramica del confronto delle prestazioni ai superstiti:

Le vedove e i vedovi che hanno raggiunto l’età pensionabile completa o superiore possono ricevere il 100% dell’importo dell’indennità del beneficiario deceduto.

Le vedove ei vedovi dai 60 anni all’età del pensionamento completo possono ricevere dal 71,5% al ​​99% dell’importo del beneficiario deceduto.

Le vedove ei vedovi disabili di età compresa tra 50 e 59 anni possono ricevere il 71,5% del sussidio.

Le vedove ei vedovi che si prendono cura dei figli di età inferiore ai 16 anni ricevono il 75% del sussidio.

I bambini di età inferiore ai 18 anni (o 19 se ancora al liceo) o disabili possono ricevere il 75% dell’importo del beneficio.

I genitori a carico di età pari o superiore a 62 anni possono ricevere il 75% dell’importo del sussidio e, se sopravvive un solo genitore, possono ricevere l’82,5%.

I coniugi divorziati superstiti hanno diritto allo stesso importo delle vedove e dei vedovi.

Per vedove, vedovi e coniugi divorziati, ci sono alcune regole aggiuntive da capire. Se ti risposi prima dei 60 anni (o dei 50 anni in caso di disabilità), non avrai più diritto alle prestazioni ai superstiti. Tuttavia, se ti risposi dopo i 60 anni (o i 50 se hai una disabilità), puoi continuare a ricevere i benefici sulla base del libretto di sicurezza sociale del coniuge deceduto.

Massimizza i tuoi vantaggi

Anche le vedove, i vedovi e i coniugi superstiti possono scegliere di passare alle proprie prestazioni pensionistiche a partire dall’età di 62 anni. Questo ha senso solo se le tue prestazioni di vecchiaia superano le prestazioni ai superstiti che ricevi.Ricorda questo Ricevere una pensione a 62 anni ridurrà l’importo del sussidio, E posticipare i benefici all’età di 70 anni può aumentare i benefici.

Un’altra cosa da notare: l’importo dell’indennità di reversibilità può essere influenzato da qualsiasi reddito guadagnato lavorando mentre si riceve l’indennità.Se sei meglio di Età del pensionamento completo, Per ogni $2 guadagnati oltre il limite annuale, l’importo del tuo vantaggio può essere ridotto di $1. Il limite di reddito annuale per il 2020 è di 18.240 USD. Nell’anno in cui raggiungi l’età del pensionamento completo, la detrazione aumenterà di $ 1 per ogni $ 3 guadagnati oltre il limite superiore. Il limite del 2020 è di 48.600 USD.

Come richiedere le prestazioni di previdenza sociale per i superstiti

Se si ritiene di poter beneficiare delle prestazioni per i superstiti della Social Security dopo il decesso del beneficiario, è necessario adottare alcune misure per richiedere tali prestazioni. Il primo è se l’impresa di pompe funebri non ha denunciato il decesso all’Amministrazione della previdenza sociale. Puoi anche avviare il processo di richiesta quando denunci la tua morte.

Sono necessari determinati documenti per richiedere le prestazioni ai superstiti della Social Security. I requisiti del documento dipendono dal fatto che si richieda l’indennità in qualità di vedova o vedovo, in qualità di genitore del defunto o in qualità di genitore del figlio del defunto. In generale, l’elenco include quanto segue:

Certificato di morte del beneficiario (es. certificato di morte)

Il tuo certificato di nascita o altro certificato di nascita

Prova di cittadinanza

Certificato di matrimonio

Il certificato di nascita di ogni figlio per il quale si richiede l’indennità

W-2s E la dichiarazione dei redditi del beneficiario deceduto

Se richiedi una sentenza di divorzio come coniuge superstite divorziato

L’Ufficio di previdenza sociale accetta fotocopie di elementi come carte d’identità e dichiarazioni dei redditi, ma è necessario fornire gli originali dei certificati di nascita, di morte e di matrimonio. Una volta elaborata la domanda di indennità di reversibilità, queste possono essere restituite.

La Social Security Administration ti farà anche domande per aiutarti a determinare se hai diritto alle prestazioni per i superstiti della Social Security. Queste domande includono informazioni di base come il tuo nome, data di nascita e indirizzo, ma anche la tua storia lavorativa e reddituale, nonché la storia lavorativa e reddituale, lo stato di disabilità e la storia militare del beneficiario deceduto. L’amministrazione della sicurezza sociale utilizza tutte queste informazioni per elaborare la domanda di indennità.

La cosa più importante nella gestione della sicurezza sociale quando il beneficiario muore è che i ritardi possono essere costosi. Ad esempio, se aspetti a denunciare il tuo decesso e continui a ricevere benefici durante questo periodo, potrebbero esserci gravi conseguenze legali. Più tempo richiedi le prestazioni ai superstiti, più tempo impiegherai per iniziare a ricevere le prestazioni.