In che modo Arico Dangote è diventato l’uomo più ricco d’Africa?

Aliko Dangote è stato nominato l’uomo più ricco d’Africa nel 2021 per la decima volta consecutiva, con un patrimonio netto stimato di 12,1 miliardi di dollari. L’impero commerciale che ha fondato più di 30 anni fa, Dangote Group, è uno dei maggiori datori di lavoro del settore privato della Nigeria e il gruppo aziendale più prezioso dell’Africa occidentale.

All’età di 21 anni, Dangote ha preso in prestito $ 3.000 da suo zio per importare e vendere prodotti agricoli nella sua nativa Nigeria. La sua attività è diventata rapidamente un successo e, di conseguenza, ha rimborsato l’intero prestito entro tre mesi dall’inizio delle operazioni. Alla fine, Dangote è riuscita a trasformare l’attività di commercio di materie prime locale in una società multimiliardaria.

Punti chiave Aliko Dangote è diventato l’uomo più ricco d’Africa per dieci anni consecutivi, con un patrimonio netto di oltre 12 miliardi di dollari.

La ricchezza di Dangote proviene principalmente dalla sua azienda Dangote Cement, anche se ha iniziato il suo impero commerciale vendendo zucchero, sale e farina.

Dangote, cresciuto nella classe superiore, ha uno spirito imprenditoriale sin da bambino e ha iniziato la sua prima attività con un prestito da suo zio.

Scopri come Aliko Dangote è diventato l’uomo più ricco d’Africa

Gli interessi commerciali di Dangote coprono molti settori, tra cui petrolio e gas, prodotti di consumo e produzione. Tuttavia, Dangote Cement rappresenta la maggior parte delle entrate del gruppo, di cui Dangote possiede l’85%. Secondo la rivista Forbes, la filiale produce 45,6 milioni di tonnellate di cemento all’anno e opera in 10 paesi africani.

Dangote possiede anche la terza raffineria di zucchero più grande del mondo e tutte le sue società quotate insieme rappresentano circa il 12% della capitalizzazione di mercato della borsa nigeriana.

Al 31 marzo 2021, Dangote Cement Group ha registrato un fatturato trimestrale di 332,7 miliardi di naire nigeriane, pari a circa 808,5 milioni di dollari.

Primi anni ed educazione dell’uomo più ricco d’Africa

Dangote è nato nel 1957 ed è cresciuto in una famiglia di imprenditori nello stato di Kano, in Nigeria. È cresciuto in una famiglia musulmana e ha vissuto una vita di classe superiore. Il nonno di Dangote, Sanusi Dantata, una volta era considerato una delle persone più ricche di Kano.Ha fatto fortuna vendendo soldi merce Come farina d’avena e riso. Dantata divenne tutore di Dangote dopo la morte di suo padre nel 1965.

Ho trascorso gran parte della mia infanzia con mio nonno. Dangote si è rapidamente interessato al mondo degli affari. Una volta ha detto: “Ricordo che quando ero alle elementari, compravo caramelle in scatola. [sugar boxes] Inizierò a venderli solo per fare soldi. Sono molto interessato agli affari, anche in quel momento. “

All’età di 21 anni, Dangote si è laureata all’Università Al-Azhar in Egitto, considerata una delle università più prestigiose dell’Islam.Dove germoglia imprenditore Continua la sua formazione aziendale.

La nascita di un impero

Dopo essersi laureato all’università nel 1977, Dangote è riuscito a convincere lo zio a prestargli dei soldi per avviare un’impresa.I fondi di prestito gli permettono di importare Merci morbide A prezzi all’ingrosso da fornitori internazionali. I suoi due principali prodotti importati sono il riso dalla Thailandia e lo zucchero dal Brasile. Poi, ha venduto questi prodotti in piccoli lotti ai consumatori del villaggio con un generoso profitto.

La joint venture ha rapidamente raggiunto il successo ed è diventata una vacca da mungere. In un’intervista con Forbes, Dangote ha affermato che nei suoi giorni migliori ha ottenuto un profitto netto di 10.000 dollari al giorno. Questo gli ha permesso di ripagare lo zio in soli tre mesi.

Tagliare l’intermediario

Nel 1997, Dangote si rese conto che come a intermediario Questo è un lavoro molto costoso, quindi ha costruito una fabbrica per produrre ciò che ha importato e venduto negli ultimi 20 anni: pasta, zucchero, sale e farina.

Nello stesso periodo, Dangote si è aggiudicata una società cementiera statale. Dangote ha ampliato significativamente le operazioni dell’azienda nel 2005 costruendo un impianto di produzione multimilionario. Il finanziamento per l’edificio è venuto da 319 milioni di dollari di Dangote, oltre a un prestito di 479 milioni di dollari. Società finanziaria internazionale, organizzazione sorella Banca Mondiale.

Da allora, ciascuno dei suoi reparti di produzione è stato suddiviso in società quotate: Dangote Sugar Refinery PLC., National Salt Company of Nigeria PLC. e Dangote Cement PLC.

$ 12,5 miliardi Al 23 luglio 2021, patrimonio netto di Aliko Dangote.

Espandi l’impero

Dangote reinveste sempre la maggior parte dei suoi profitti nella sua attività, motivo per cui l’azienda è cresciuta così velocemente sin dal suo inizio.In un’intervista ad Al Jazeera, Aliko Dangote ha spiegato: “Noi [Dangote Group] Non depositano la maggior parte dei loro soldi nelle banche come gli altri africani. Non depositiamo denaro in banca. Investiamo in tutto ciò che abbiamo e continuiamo a investire (sic). ”

A differenza di molti ricchi nigeriani che hanno fatto fortuna con il petrolio, Dangote inizialmente ha scelto una strada diversa, ma da allora è entrato nell’industria del petrolio e del gas.Per mettere un po’ dei suoi Riserva di cassa Per funzionare, Dangote sta costruendo una grande raffineria a Lagos, che dovrebbe entrare in funzione alla fine del 2021. In caso di successo, può ridurre notevolmente la dipendenza della Nigeria dai fornitori internazionali di petrolio e gas e porre fine alle importazioni di carburante per 7 miliardi di dollari all’anno. La raffineria nigeriana da 15 miliardi di dollari è il più grande progetto industriale nella storia della Nigeria e si prevede che produrrà 650.000 barili di petrolio al giorno.

Premi e beneficenza

Aliko Dangote è un importante filantropo e ha fondato la sua omonima fondazione di beneficenza privata nel 1994. La Fondazione Aliko Dangote (ADF) si impegna ad aggiungere valore alla vita delle persone africane sostenendo programmi di salute, istruzione e potenziamento economico. Ora, la fondazione è la più grande fondazione privata dell’Africa subsahariana.

Vale la pena notare che la Fondazione Dangote ha iniziato a collaborare con la Fondazione Bill e Melinda Gates nel 2013 per eradicare la polio a livello nazionale e rafforzare le vaccinazioni di routine. Nell’agosto 2020, l’intero continente africano (l’ultimo è la Nigeria) ha celebrato la sua certificazione ufficiale di esente da poliomielite selvatica.

Domande frequenti su Aliko Dangote

Come si è arricchito Arico Dangote?

Aliko Dangote ha fatto fortuna importando e vendendo prodotti agricoli, e successivamente petrolio e gas, prodotti di consumo e produzione. La maggior parte della ricchezza di Dangote proviene da Dangote Cement, che produce 45,6 milioni di tonnellate di cemento all’anno e opera in 10 paesi africani.

Cosa produce Dangote?

Dangote produce principalmente cemento, petrolio e altri prodotti come lo zucchero.

Chi è la moglie di Arico Dangote?

Aliko Dangote è scapolo e attualmente celibe.

Chi è l’uomo di colore più ricco del mondo?

Aliko Dangote è l’uomo di colore più ricco del mondo.

Quanti miliardari ci sono nel mondo?

Al momento non ci sono trilioni al mondo, ma diverse fonti stimano che il fondatore di Amazon Jeff Bezos (Jeff Bezos) potrebbe diventare il primo trilionario al mondo nel 2026.

Linea di fondo

Il viaggio della ricchezza di Aliko Dangote non è una storia fatta da sé. Proviene da una famiglia benestante e può fornire assistenza finanziaria per avviare un’impresa. Nel corso degli anni, Dangote si è espansa in nuove aree di business, comprese le telecomunicazioni, il settore immobiliare e la produzione di acciaio. Oggi il suo holdingDangote Group è il più grande gruppo aziendale dell’Africa occidentale. Il suo titolo di “uomo più ricco d’Africa” ​​sembra essere qualcosa che manterrà nei prossimi anni.