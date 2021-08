Come aumenteremo la diversità e l’inclusività di Investopedia e dei suoi contenuti

Tempo di aggiornamento: 1 agosto 2021

Il nostro obiettivo è diventare la risorsa di notizie e educazione finanziaria più completa e inclusiva. Nel 2020, abbiamo deciso di adottare ulteriori misure per affrontare le sfide uniche affrontate dai neri, dagli indigeni o dalle persone di colore (BIPOC) nel sistema finanziario. Abbiamo iniziato questo lavoro in corso nei seguenti modi:

Inizia l’autoeducazione e controlla i nostri contenuti educativi per i pregiudizi, concentrandoti prima sul contenuto che colpisce di più ogni anno (le nostre storie più popolari oltre 3.000).

Collaborare con organizzazioni dedicate all’alfabetizzazione finanziaria, con l’obiettivo di aiutare la comunità BIOC

Adottare misure per pubblicare più opere di scrittori, editori e illustratori della comunità BIPOC.

Inizia a migliorare la diversità della voce di Investopedia migliorando il reclutamento.

In definitiva, vogliamo che i nostri contenuti, i nostri dipendenti, i nostri collaboratori e le nostre organizzazioni partner riflettano tutte le razze, i generi, le generazioni, gli orientamenti sessuali e gli ambienti socioeconomici. Speriamo anche che i nostri contenuti aiutino le persone e riflettano onestamente come pregiudizi e razzismo istituzionale influenzino il settore finanziario. Pertanto, anche quest’anno siamo impegnati nei seguenti impegni.

le persone: Migliora la diversità vocale di Investopedia

Il variegato gruppo che lavora in Investopedia è essenziale per noi per diventare la risorsa di notizie e educazione finanziaria più completa e inclusiva. Continueremo a migliorare il nostro lavoro di reclutamento e ricerca di talenti per garantire pari opportunità per le posizioni in Investopedia. Nel tempo, i risultati che ci aspettiamo di vedere si riflettono nella composizione dei nostri dipendenti e collaboratori.

Il nostro obiettivo è raggiungere almeno il 40% degli scrittori e dello staff editoriale BIOC, in particolare per almeno il 15% degli scrittori e dello staff neri. Continueremo a riferire regolarmente i nostri progressi.