Come calcolare il premio per il rischio azionario in Excel

Calcolo Premio per il rischio azionario È abbastanza semplice per la sicurezza dell’utilizzo di Microsoft Excel. Prima di inserire qualsiasi cosa nel foglio di calcolo, scopri il tasso di rendimento atteso del titolo e il relativo tasso di interesse privo di rischio sul mercato. Dopo aver conosciuto questi numeri, inserisci una formula per sottrarre il valore privo di rischio dal valore atteso.dopo Usa il foglio di calcolo di Microsoft Excel, Puoi sostituire e confrontare rapidamente più tassi di sicurezza.

Comprendere il premio per il rischio azionario

Il premio per il rischio azionario è il rendimento di un’azione o di un portafoglio di investimenti superiore al tasso di interesse privo di rischio dei titoli di stato o della liquidità.Questo è uno dei principi base dell’investimento: se vuoi crescere, compra azioni, ma se non vuoi rischiare, detenere liquidità o investire Buoni del Tesoro, buoni o obbligazioni a breve termine.

Punti chiave Premio per il rischio delle azioni significa che il rendimento delle azioni è maggiore del rendimento della detenzione di titoli privi di rischio.

Il tasso di interesse privo di rischio viene sottratto dal tasso di rendimento atteso per ottenere il premio per il rischio azionario.

I buoni del Tesoro, in particolare i TIPS, possono essere utilizzati come input per tassi di interesse privi di rischio.

Il rendimento atteso delle obbligazioni è lo stesso del rendimento attuale, per le azioni è una stima basata sui possibili esiti.

Trova il tasso di rendimento atteso

Per i titoli a tasso fisso si prevede che tasso di risposta Il calcolo è lo stesso del tasso di rendimento attuale. Per trovare il tasso di rendimento corrente, dividi il pagamento degli interessi (cedola) per il prezzo di acquisto. Ad esempio, il rendimento attuale di un’obbligazione con cedola da $50 acquistata per $975 è 975/50 o 5,10%.

Modi comuni per trovare il tasso di rendimento atteso Garanzia di capitale Si tratta di indovinare la possibilità di possibili guadagni o perdite. Supponiamo di pensare che la probabilità che un’azione salga del 20% sia del 50%, la probabilità di un rialzo del 5% sia del 25% e che la probabilità di un ribasso del 15% sia del 25%. Moltiplicando e sommando le probabilità (0,5*0,2 + 0,25*0,05 + 0,25*-0,15), puoi stimare che il rendimento atteso sia del 7,5% (.10 + .013-.038).

Trova il tasso di rendimento privo di rischio

Il tasso di interesse privo di rischio si riferisce quasi sempre al rendimento dei titoli del Tesoro USA.Per trovare il tasso di rendimento effettivo (rispetto al tasso di rendimento nominale), utilizzare Titoli di protezione dall’inflazione del Tesoro dare la precedenza.Questi cosiddetti TIPS sono titoli di stato il cui valore è legato all’inflazione.Lo standard di misurazione è Indice dei prezzi al consumo (CPI). Il valore delle obbligazioni aumenta con l’inflazione e diminuisce con la deflazione.

Calcola il premio per il rischio in Excel

Potresti aver utilizzato un foglio di calcolo di Microsoft Excel per calcolare il tasso di rendimento previsto. In tal caso, utilizzare semplicemente il valore in quella cella per rappresentare il rendimento atteso nella formula del premio per il rischio. In caso contrario, immettere il tasso di interesse previsto in una cella vuota.

Quindi, inserisci il tasso privo di rischio in una cella vuota separata. Ad esempio, è possibile inserire il tasso di interesse privo di rischio nella cella B2 del foglio di calcolo e il rendimento atteso nella cella B3. Nella cella C3 puoi aggiungere la seguente formula: =(B3-B2). Il risultato è un premio per il rischio.

Utilizzando l’esempio precedente, supponiamo che il tasso privo di rischio (utilizzando il tasso di rendimento corrente per TIP) sia lo 0,3% e il rendimento atteso per un paniere di azioni sia il 7,5%. Sottrai lo 0,3% (B2) dal 7,5% (B3) e il risultato è 7,2% (C3), che è il tuo premio per il rischio azionario.