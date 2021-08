Come calcolare il rapporto di Sharpe in Excel?

Share it

Questo Rapporto di nitidezza Aiuta gli investitori a valutare la relazione tra il rischio e il rendimento delle azioni o di qualsiasi altra attività. Questo rapporto è stato proposto negli anni ’60 da William Sharp, un economista della Stanford University, e rivisto nel 1994. Ora è diventato uno degli indicatori più utilizzati negli investimenti e nell’economia.

Punti chiave L’indice di Sharpe aiuta gli investitori a misurare il ritorno sull’investimento rispetto alle alternative prive di rischio, adeguandosi a tale rischio.

Gli investitori possono giudicare se il rischio vale la ricompensa.

Rispetto agli investimenti privi di rischio, maggiore è il rapporto, migliore è il rendimento.

Questo rapporto misura la performance dell’investimento rispetto alla performance delle attività prive di rischio dopo l’adeguamento per il rischio. L’attuale tasso di interesse dei buoni del Tesoro degli Stati Uniti viene solitamente utilizzato come asset privo di rischio nell’equazione.

Quantificando entrambi volatilità E le prestazioni, la formula, consente una comprensione incrementale dell’uso del rischio per generare ricompense.

Un indice di Sharpe negativo indica che l’investimento non funziona così come l’alternativa priva di rischio quando si tiene conto del rischio.

L’uso di Microsoft Excel può rendere facile la formula intimidatoria del rapporto di Sharpe.

Come ricreare le formule in Excel

Questa è l’equazione standard del rapporto di Sharpe:

Rapporto di Sharpe = (rendimento medio del portafoglio-tasso di interesse privo di rischio)/deviazione standard del rendimento del portafoglio, o,



S(x) = (rx-Rf) / StandDev(rx)

Per ricreare la formula in Excel, crea una colonna del periodo di tempo e inserisci i valori in ordine crescente (1, 2, 3, 4, ecc.). Ogni periodo di tempo rappresenta solitamente un mese o un anno.

Quindi, crea una seconda colonna accanto ad essa Restituzione E traccia questi valori nella stessa riga del loro periodo di tempo corrispondente.

Nella terza colonna è riportato il valore di rendimento privo di rischio.Il valore standard è il rendimento attuale del governo degli Stati Uniti Buoni del tesoroOgni riga di questa colonna deve utilizzare lo stesso valore.

L’equazione nella quarta colonna è Rendimento in eccesso, Qual è il rendimento meno Ritorno senza rischi valore. Usa le celle nella seconda e terza colonna dell’equazione.

Copia questa equazione in ogni riga di tutti i periodi di tempo.

Quindi, calcola la media dei valori di ritorno in eccesso nelle singole celle.

In un’altra cella aperta, usa la funzione =DEV.ST per trovare Deviazione standard Di rendimenti in eccesso.

Infine, l’indice di Sharpe viene calcolato dividendo il valore medio per la deviazione standard.

Leggi il risultato

Un rapporto più alto è considerato migliore. Significa rendimenti più elevati o rischio moderato, o entrambi. In ogni caso, ciò dimostra che gli investitori hanno ricevuto notevoli ritorni per l’assunzione di rischi maggiori.

Un rapporto negativo significa che quando si tiene conto del rischio dell’investimento, la performance dell’investimento è inferiore all’alternativa priva di rischio.

Può essere utilizzato anche il rapporto di Sharpe Visual Basic per applicazioni (VBA) Funzione. Tuttavia, prima di tentare di fornire i parametri di Excel per il calcolo del rapporto di Sharpe, dovresti capire come utilizzare VBA.