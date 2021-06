Come calcolare la produttività?

produttività Misurare l’efficienza del processo produttivo dell’azienda. Viene calcolato dividendo l’output prodotto dall’azienda per gli input utilizzati nel suo processo produttivo. Gli input comuni sono il tempo di lavoro, il capitale e le risorse naturali, mentre l’output viene solitamente misurato in termini di vendite o numero di beni e servizi prodotti. La produttività può essere calcolata misurando il numero di unità di produzione rispetto all’orario di lavoro del dipendente o misurando le vendite nette dell’azienda rispetto all’orario di lavoro del dipendente.

Punti chiave La produttività si riferisce alla quantità di output che un’azienda può produrre con una determinata quantità di input.

La produttività del lavoro o la produttività dei dipendenti dell’azienda è un fattore importante per una redditività sostenuta.

La produttività può essere misurata in molti modi e il nuovo metodo si basa sul monitoraggio e monitoraggio del software.

Calcola la produttività del lavoro

Tutti gli impiegati Produttività del lavoro Viene calcolato dividendo i beni ei servizi prodotti per il numero totale di ore di lavoro dell’azienda in un determinato periodo di tempo. Ad esempio, supponiamo che un manager voglia calcolare la produttività di tutti i dipendenti della sua azienda. Il manager ha calcolato che la produzione dell’azienda il mese scorso è stata di 30.000 pezzi e il suo investimento è stato di 3.000 ore di lavoro. La produttività dell’azienda è 10 (30.000 divisi per 3.000); ciò significa che i dipendenti hanno prodotto 10 prodotti all’ora nell’ultimo mese.

Metodi alternativi di calcolo della produttività

Feedback a 360 gradi

Utilizzando questo metodo, l’organizzazione sollecita e utilizza il feedback di dipendenti e colleghi. Sebbene possa sembrare aggressivo, in molti casi è in realtà un buon modo per valutarne la produttività. In questo metodo, la produttività viene valutata chiedendo a superiori, colleghi e subordinati. I colleghi sono chiamati a valutare il contributo dei dipendenti interessati all’azienda e l’esercizio delle loro funzioni.

Il sistema di feedback a 360 gradi richiede che tutte le persone coinvolte abbiano una buona comprensione del significato di una persona efficace e diligente sul lavoro. Si applica anche solo alle situazioni in cui i membri del team interagiscono strettamente tra loro. Per stabilire con successo un sistema di feedback a 360 gradi, l’azienda deve formare i dipendenti su come fornire feedback istruttivi in ​​modo onesto e obiettivo.ottenere Risposta C’è anche la speranza che le persone di pochi coetanei eliminino qualsiasi pregiudizio che uno potrebbe avere contro un altro.

Usa le vendite totali per misurare la produttività

Un altro modo comune per misurare il livello di produttività del lavoro di un’azienda è quello di Vendite totali Calcolato in base al numero totale di ore di lavoro. Ad esempio, ABC Company ha un fatturato netto di 15 milioni di dollari USA e i suoi dipendenti hanno lavorato 20.000 ore in totale in passato. anno fiscaleL’output è il fatturato netto dell’azienda e l’input è il numero di ore. La produttività dell’azienda è di $ 750 (US $ 15 milioni divisi per 20.000). Ciò significa che i dipendenti di ABC Company generano $ 750 di vendite per ogni ora di lavoro.

Monitoraggio delle prestazioni online

Il monitoraggio del tempo online e il software di gestione dei progetti possono aiutare le aziende a monitorare automaticamente la produttività. Utilizzando gli orari elettronici, le aziende possono tenere traccia dei dati sui dipendenti in tempo reale in modo più accurato. Questi dati possono quindi essere utilizzati per creare rapporti sulle prestazioni per ciascun dipendente. Questa è anche un’ottima soluzione per misurare la produttività delle aziende con dipendenti remoti. Una limitazione del monitoraggio del tempo è che l’orario di lavoro è solo un singolo indicatore di produttività. Più importante è come usano questo tempo e la qualità del loro output.

Monitora i social media

Alcuni datori di lavoro prestano particolare attenzione a seguire i dipendenti sui social media per vedere se pubblicano sui social media o online durante la giornata lavorativa.L’idea è Internet e Facebook Il rotolamento influisce sul lavoro produttivo, specialmente durante l’orario di ufficio. I computer aziendali possono installare software per tenere traccia di tale uso improprio e segnalarlo alla direzione.

Misurare la produttività di diversi settori

I benchmark e gli obiettivi di produttività dipendono dal settore. Alcuni lavori hanno stabilito punti di riferimento di base. Ad esempio, un rappresentante del servizio clienti ha un punto di riferimento per determinare quanto tempo dovrebbe richiedere una chiamata “produttiva”. La maggior parte delle aziende ha bisogno di stabilire parametri di riferimento specifici per se stessa. In molti lavori, come quelli del servizio clienti, i dipendenti non hanno molto controllo sulla loro produttività (ovvero, dipende da quante chiamate ricevono, il che è al di fuori del loro controllo).