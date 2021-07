Come calcolare la propensione marginale al consumo?

Formula standard per il calcolo Propensione marginale al consumo, o MPC, è marginale consumo Dividere per il reddito marginale.Questo a volte è espresso come

begin{allineato} &MPC = frac{mC}{mY} &textbf{dove:} &mC=text{consumo marginale} &mY=text{reddito marginale} end{allineato }







metrofosforoC=metrosìmetroCdov’è:metroC=Consumo marginalemetrosì=Reddito marginalealcuni

In parole povere, ciò significa che MPC è uguale alla nuova percentuale reddito Spendere in consumo invece di risparmiare.

Ad esempio, se Tom riceve $ 1 di nuovo reddito disponibile e spende 75 centesimi, il suo MPC è 0,75 o 75%. Se tutto il nuovo reddito viene speso o risparmiato, Tom deve quindi avere anche una propensione marginale al risparmio o MPS dello 0,25 o del 25%.

L’origine della propensione marginale al consumo

Il famoso economista britannico John Maynard Keynes (John Maynard Keynes) introdusse formalmente il concetto di MPC nella “Teoria generale dell’occupazione, dell’interesse e della valuta” del 1936. investimento, Uguale al risparmio.Questo è scritto come

begin{allineato} &Y = C + I &textbf{dove:} &Y=text{reddito} &C=text{consumo} &I=text{investimento} end {Allineare}







sì=C+iodov’è:sì=redditoC=consumoio=investimentoalcuni

Pertanto, il nuovo reddito può a malapena essere espresso come mY = mC + mI, sebbene sia più comunemente scritto come dY = dC + dI.Parte del nuovo reddito va a beni di consumo Uguale a mC ÷ mY.

In termini di importanza, potrebbe non esserci parte della teoria keynesiana più sottovalutata di MPC.Questo perché Keynes è famoso Moltiplicatore di investimento Si presume che vi sia una stretta correlazione positiva tra MPC e l’aumento del livello di attività di investimento.

Calcolo effettivo di MPC

Sebbene l’argomento di Keynes per identificare MPC sia relativamente semplice, Macroeconomista Non è stato ancora possibile sviluppare un metodo generalmente accettato per misurare effettivamente l’MPC economicoMolti problemi sono che il nuovo reddito è considerato una causa con L’impatto sul rapporto tra consumo, investimento e nuove attività economiche, generando così nuovo reddito.