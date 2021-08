Come calcolare l’aliquota fiscale effettiva dal conto economico

L’aliquota fiscale effettiva è la percentuale di reddito che una persona paga in tasse società O individui.È correlato all’aliquota fiscale complessiva della società, non alla sua Aliquota fiscale marginale.

L’aliquota fiscale effettiva di solito si applica alle imposte sul reddito federali, indipendentemente dalle imposte sul reddito statali e locali, dalle tasse sulle vendite, dalle tasse sulla proprietà o da altri tipi di tasse che gli individui possono pagare. Il calcolo dell’aliquota effettiva è un indicatore utile per misurare l’aliquota effettiva di due o più entità.

Punti chiave L’aliquota fiscale effettiva è correlata all’aliquota fiscale complessiva dell’individuo o della società, non alla sua aliquota marginale.

Gli investitori spesso utilizzano l’aliquota fiscale effettiva come indicatore di redditività di un’azienda.

Il motivo della fluttuazione dell’aliquota fiscale effettiva di una società è ancora più importante della fluttuazione stessa.

Conto economico e aliquota fiscale

Il conto economico fornisce a Panoramica rapida della performance finanziaria Una data azienda si trova in un certo periodo di tempo (di solito ogni anno o ogni trimestre). Nel conto economico è possibile visualizzare i ricavi delle vendite, Costo dei beni venduti (COG), Margine lordo, Spese operative, reddito operativo, spese per interessi e dividendi, spese fiscali e Reddito nettoIl conto economico è il bilancio di riferimento che determina la redditività dell’impresa.

La società non fornirà la propria aliquota fiscale effettiva nel conto economico.Tuttavia, puoi capirlo Aliquota fiscale effettiva Utilizzare il resto delle informazioni sul conto economico.

Calcola l’aliquota fiscale effettiva

L’aliquota fiscale effettiva è l’aliquota fiscale complessiva pagata dalla società durante il suo funzionamento. Guadagno guadagnatoIl modo più semplice per calcolare l’aliquota fiscale effettiva è dividere l’onere dell’imposta sul reddito per Reddito (o reddito) ante imposte. Le tasse Di solito è l’ultima voce prima della linea di fondo (reddito netto) nel conto economico.

Ad esempio, se il reddito ante imposte di una società è di $ 100.000 e paga $ 25.000 di tasse, l’aliquota fiscale effettiva è pari a 25.000 ÷ 100.000 o 0,25. In questo caso, puoi vedere chiaramente che l’aliquota dell’imposta sul reddito complessiva pagata dalla società è del 25%.

Aliquota effettiva e aliquota marginale

L’aliquota fiscale effettiva è diversa dall’aliquota marginale, che è l’aliquota pagata sul reddito aggiuntivo. L’aliquota fiscale effettiva rappresenta l’onere fiscale complessivo di un individuo o di una società in modo più accurato rispetto all’aliquota marginale ed è solitamente inferiore.

Quando si considerano l’aliquota marginale e l’aliquota effettiva, ricordare che l’aliquota marginale si riferisce all’aliquota fiscale più elevata per il reddito personale o aziendale. Negli Stati Uniti, L’aliquota fiscale del reddito personale aumenterà quando il reddito raggiunge una certa sogliaQuesto è chiamato un sistema di imposta progressiva sul reddito. Due persone il cui reddito rientra nella stessa aliquota marginale più alta possono finire con aliquote fiscali effettive molto diverse, a seconda di quanto del loro reddito è all’aliquota marginale più alta.

Il significato di aliquota fiscale effettiva

L’aliquota fiscale effettiva viene utilizzata dagli investitori Indicatore di redditività Per un’azienda. Tale importo varia di anno in anno e talvolta varia notevolmente. Tuttavia, può essere difficile determinare immediatamente il motivo dell’aumento o della diminuzione dell’aliquota fiscale effettiva.Ad esempio, una società può essere impegnata in risorse La contabilità è manipolata per ridurre il suo carico fiscale, piuttosto che riflettere miglioramenti operativi nella gestione o cambiamenti di processo.

Inoltre, tieni presente che le aziende di solito preparano due diversi Bilancio d’esercizio; Uno per la rendicontazione, ad esempio il conto economico. L’altro è a fini fiscali.Commissioni ammissibili Deduzione o credito Potrebbero esserci discrepanze tra questi due documenti ai fini fiscali. Se una società fa un uso efficace delle detrazioni e dei crediti fiscali, la sua aliquota fiscale effettiva sarà inferiore a quella di una società che non fa un uso efficace di queste strategie.