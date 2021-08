Come calcolo l’età di pareggio della previdenza sociale?

Gli individui che si avvicinano alla pensione possono implementare una varietà di strategie per pagare le spese di soggiorno dopo il lavoro.Sebbene Distribuzione del piano pensionistico E i pagamenti delle pensioni sono molto comuni, Il Social Security Income è il piano di reddito più utilizzato Tra i pensionati. L’indennità mensile è l’importo garantito che puoi ricevere a partire dai 62 anni di età. Vari fattori influenzano quanto guadagni Nella tua vita.

Punti chiave Decidere a che età iniziare a percepire il reddito di sicurezza sociale può essere una questione complicata.

Inizia troppo presto e riceverai piccoli assegni ogni mese e potresti lasciare i soldi sul tavolo.

Inizia troppo tardi e otterrai pagamenti più grandi, ma saranno completati in un tempo più breve.

Il calcolo dell’età di pareggio ideale per i benefici è un modo utile per garantire il bilanciamento dei pagamenti e della durata della vita.

Quando ricevere il reddito di sicurezza sociale

Puoi scegliere di iniziare a ricevere le prestazioni di sicurezza sociale all’età di 62 anni o al più tardi all’età di 70 anni, anche se il tuo Età del pensionamento completo (FRA) Dipende dall’anno in cui sei nato.

Se sei nato nel 1960 o più tardi, il tuo FRA è 67. Se scegli di ricevere i sussidi prima di allora, il tuo reddito di Social Security sarà ridotto fino al 30%. Sebbene il numero totale di assegni di reddito ricevuti sarà superiore a quando hai aspettato il FRA, il tuo pagamento totale a vita potrebbe essere inferiore.

In FRA, riceverai tutti i benefici in base all’importo dell’imposta sulla sicurezza sociale pagata al sistema durante la tua vita, fino all’importo del sussidio mensile. Sebbene l’importo totale degli assegni ricevuti sia inferiore, le spese totali della tua vita potrebbero essere più elevate.

Coloro che possono posticipare la ricezione del reddito di sicurezza sociale fino a dopo la loro FRA riceveranno un credito pensionistico differito ogni anno dopo tale età fino all’età di 70 anni, che equivale a un aumento dell’8% annuo per i nati nel 1943 o successivi. Aspettare che 70 riceva il minor numero di assegni, ma si tradurrà in un rendimento mensile molto più elevato. Per determinare l’età più appropriata per iniziare a ricevere i benefici, è necessario calcolare l’età di pareggio della previdenza sociale.

30% Se sei nato nel 1960 o più tardi e scegli di ricevere le prestazioni all’età di 62 anni, le tue prestazioni di sicurezza sociale complete saranno ridotte dell’importo

Cosa significa “età di pareggio della sicurezza sociale”?

Quando scegli di ricevere i benefici in anticipo, fai una scelta permanente, il che significa che i tuoi benefici saranno ridotti per tutta la vita, non solo prima del tuo FRA. La tua età di pareggio della previdenza sociale è il momento in cui la somma delle prestazioni inferiori nella tua vita è uguale alla somma delle prestazioni che aspetti di ricevere presso la FRA o anche più tardi.

Come calcolare l’età di pareggio della sicurezza sociale

Ad esempio, se sei nato nel 1960, il tuo FRA è 67. Se scegli di iniziare a percepire il reddito della Social Security all’età di 62 anni, ovvero nel 2022, i tuoi benefici FRA saranno ridotti del 30% Supponendo che l’intero sussidio mensile sarà di $ 1.000, avrai solo un assegno di Social Security per 700 dollari al mese.

Se i colleghi con la stessa data di nascita e una storia di reddito simile scelgono di ricevere benefici presso la FRA dopo cinque anni, i loro benefici saranno di $ 1.000 al mese. Nei primi cinque anni hai ricevuto un totale di 42.000 USD (o 8.400 USD all’anno) e i tuoi colleghi non hanno ricevuto nulla, quindi sei in vantaggio. Tuttavia, una volta che i tuoi colleghi inizieranno a ricevere benefici, riceveranno altri $ 300 al mese o $ 3.600 in più all’anno rispetto a te. Quindi, quando i tuoi colleghi ti raggiungeranno in termini di entrate totali? Inseriamo i tuoi numeri in un calcolatore di pareggio della previdenza sociale che divide il tuo importo di piombo per l’importo più alto che il tuo collega riceve ogni anno.

La risposta è quando hai 78 anni e 8 mesi o 11,67 anni (42.000 USD ÷ 3.600 USD) dopo FRA. Dopo questo, i tuoi colleghi guadagneranno più di te nella loro vita.

Naturalmente, l’età di pareggio varierà in base all’FRA di una persona e all’inizio della scelta di ricevere i benefici e alla riduzione dei benefici. Inoltre, ci sono altri fattori che influenzano il momento del pensionamento e che potresti non controllare, come la disoccupazione di lunga durata o la necessità di prendersi cura di un coniuge o di un figlio malato. Tuttavia, se pensi di poter vivere fino a un’età di pareggio, è meglio posticipare le prestazioni di sicurezza sociale all’età del pensionamento completo o più a lungo. Tuttavia, se non sei sicuro che sia possibile arrivare fino a questo punto, ha più senso iniziare a beneficiarne il prima possibile.