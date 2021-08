Walmart offre due tipi di carte di credito: Carta premio Capital One Walmart, Può essere utilizzato ovunque e la carta ricompensa Wal-Mart può essere utilizzata solo in Wal-Mart. Entrambi sono gestiti tramite Capital One. Per chiudere una di queste carte di credito, invia una lettera all’indirizzo indicato nell’ultima fattura o chiama il numero del servizio clienti dell’azienda (lo trovi sul retro della carta, sull’estratto conto mensile o online).

Punti chiave Walmart ha due carte di credito: Capital One Walmart Rewards Card e Walmart Rewards Card.

Il modo più veloce per cancellare la tua carta Walmart è chiamare il servizio clienti di Capital One.

Come cancellare la tua carta di credito Walmart

Se hai bisogno di chiudere immediatamente il tuo account, chiama il numero di telefono del servizio clienti riportato sull’estratto conto. Un rappresentante del servizio clienti può aiutarti a cancellare la carta.

Altrimenti, puoi inviare una lettera a Capital One all’indirizzo sull’estratto conto per chiudere la tua carta di credito Walmart. Per garantire la consegna, si consiglia di inviare la lettera per posta raccomandata. Includi il tuo nome, indirizzo di fatturazione e numero di conto nella lettera e una richiesta di chiusura del conto. Non devi spiegare perché vuoi chiudere l’account, ma se questa lettera è il seguito di una chiamata, dovresti includere la data e l’ora della chiamata e il nome del rappresentante a cui hai detto contatto.

Cosa succede quando la carta Walmart viene chiusa?

Nella maggior parte dei casi, sei ancora responsabile di tutti i pagamenti in sospeso Saldo della carta di credito, Anche se hai annullato la carta. Per evitare che altri utenti autorizzati della tua carta di credito Walmart accumuli commissioni aggiuntive, raccogli tutte le carte emesse e distruggile. Se un utente autorizzato non vive vicino a te, informalo immediatamente che prevedi di chiudere la tua carta Walmart.

Prima di saldare completamente il conto, la variabile Tasso d’interesse annuale L'(APR) sulla tua carta si applicherà a qualsiasi saldo residuo.

Se hai accumulato premi sulla Capital One Walmart Rewards Card o Walmart Rewards Card, potresti perdere questi premi quando annulli la carta. Gli utenti di Capital One Walmart Rewards Card possono ottenere un rimborso del 5% per gli acquisti su Walmart.com, un rimborso del 2% per ristoranti, viaggi e acquisti nei negozi Walmart e stazioni di servizio e per lo shopping ovunque che accetti Mastercard.Ottieni un ritorno dell’1%. Gli utenti della Walmart Rewards Card ottengono gli stessi premi quando fanno acquisti su Walmart e ottengono uno sconto del 5% quando fanno acquisti in negozio nei primi 12 mesi.

In che modo la disattivazione della tua carta Walmart influisce sul tuo punteggio di credito

Capital One segnala l’attività della tua carta di credito alle tre principali banche Ufficio di credito (Equifax, Experian e TransUnion).La chiusura del tuo account potrebbe influire sul tuo Storia del credito, A seconda di quanto tempo tieni la carta.Se la tua carta di credito Walmart è la prima carta di credito che utilizzi, considera di pagare l’intero saldo ma mantenendo aperto il tuo account; in caso contrario, l’età media di tutti i tuoi account diminuirà, il che ridurrà il tuo Punteggio di credito.

Walmart offre una varietà di metodo di pagamento Carta di credito, inclusi online, telefono, posta e in negozio (presso Walmart e Sam’s Club, se sei un Sam’s Club).