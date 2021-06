Come Capital One è redditizio

La maggior parte dei più grandi banca Ha una lunga storia negli Stati Uniti ed è presente sin dai primi giorni.Infatti, ciascuna delle quattro principali banche Valore di mercato Ha una storia di più di un secolo. banca FuGuo (Centro finanziario mondiale) Fondata nel 1852, Citigroup (C) Nel 1812. JP Morgan (JP MorganL’origine di) può essere fatta risalire al 1799. Banca d’America (BAC) È il prototipo del quartetto, la sua storia può essere fatta risalire al 1904. Dopo aver compreso tutto questo, si solleva una domanda importante.Come fare Capital One (memoria) Cresci abbastanza per stare al passo con i noti colossi del settore?

Punti chiave Capital One ha iniziato come società di carte di credito nel 1994 e in seguito si è espansa in prestiti e servizi bancari al dettaglio.

La banca ha tre dipartimenti: carte di credito, banche dei consumatori e banche commerciali.

Le carte di credito rappresentano la maggior parte dei profitti di Capital One.

Capital One: una breve storia

Capital One potrebbe non essere tra le prime cinque banche del paese, ma è un nome familiare.Le banche fanno molto affidamento su Marketing Promuovere la sua attività bancaria e carta di credito Prodotto, quindi non sorprende se hai visto almeno uno dei suoi annunci in TV.

La banca è stata fondata nel 1994 a Richmond, Virginia, come a carta di credito l’azienda.Quattro anni dopo, Capital One si espanse per includere prestiti e aumenti Banca al dettaglio Si è unito a questa combinazione nel 2005.Nel corso della sua storia, Capital One ha acquisito una serie di altre società finanziarie per aumentare la propria influenza e affermarsi tra le prime 15 banche degli Stati Uniti mercato Compreso Hibernia National Bank, North Fork Bank, Netspend e Chevy Chase Bank.

Capital One ha tre divisioni di reporting. Ordinati in ordine decrescente di grandezza, inclusi:

carta di credito: Capital One è una delle più grandi società di carte di credito, che emette carte di credito ai consumatori in Canada, Regno Unito e Stati Uniti.Di proprietà dell’azienda Visa e Mastercard Opzioni: molte di queste sono carte bonus.

Capital One è una delle più grandi società di carte di credito, che emette carte di credito ai consumatori in Canada, Regno Unito e Stati Uniti.Di proprietà dell’azienda Visa e Mastercard Opzioni: molte di queste sono carte bonus. Banca dei consumatori: Questo dipartimento fornisce servizi bancari quotidiani a privati ​​e clienti di piccole e medie imprese, come ad esempio Conti correnti e di risparmio, Prestiti, mutui e mercato valutario account.Questa unità include anche Capital One 360-I suoi prodotti del mercato monetario.

Questo dipartimento fornisce servizi bancari quotidiani a privati ​​e clienti di piccole e medie imprese, come ad esempio Conti correnti e di risparmio, Prestiti, mutui e mercato valutario account.Questa unità include anche Capital One 360-I suoi prodotti del mercato monetario. Banca commerciale: Questo segmento di servizio commerciale Banche, clienti di prestito, immobiliareE servizi di investimento.

finanziario

Capital One riporta un utile netto totale per il 2020 di 28,5 miliardi di dollari anno fiscaleRispetto all’anno precedente, l’utile netto della società di 28,6 miliardi di dollari è leggermente diminuito, principalmente a causa della pandemia globale. Capital One spende pochissimo per guadagnare gli interessi. La spesa senza interessi nel 2020 è inferiore a 15,1 miliardi di dollari USA, il che dimostra che i profitti delle carte di credito sono molto impressionanti. Tutte le promozioni, la pubblicità e il marketing realizzati da Capital One non sono nulla in confronto ai soldi che l’azienda guadagna con le piccole ma potenti carte. Contribuiscono a circa il 62% del business della società.

Bambini nati negli anni ’90

Come accennato in precedenza, Capital One ha iniziato la sua vita indipendente come operatore di carte di credito di una grande banca, proprio quando si è gradualmente formato l’hobby degli americani per la gratificazione istantanea.Se pensi che sia difficile da capire per le persone Pagamento minimo con Tasso d’interesse annuale (APR), quando appare la carta di credito, dovresti aver visto lo scenario.

Capital One usa alcuni modi molto innovativi per strappare quota di mercatoAnche se all’epoca sembravano insignificanti e non vale la pena menzionarli ora, sono fondamentali. Consentire ai titolari di carta di progettare le proprie carte o includere il logo della squadra di calcio o dell’università dà loro un senso di orgoglio, che si traduce in un consumo più frequente. Questa è MasterCard (Bene) O visto (Volt) La bandiera non può essere completata.

Capital One valuterà se sei idoneo per le sue tre carte: Platinum, QuickSilver e Secured Mastercard.

Non solo plastica

Il consumer banking è ancora un’attività sussidiaria del business delle carte di credito di Capital One, anche se su larga scala. Le entrate del dipartimento lo scorso anno sono state di 7,4 miliardi di dollari USA, che è piuttosto grande in termini assoluti. Come molte grandi aziende e banche, Capital One sembra avvicinarsi ai suoi limiti. Per questo, puoi attribuirlo a, o attribuirlo a, sempre più banche e altre società finanziarie non tradizionali, tra cui PayPal (PYPL) Prestatore di generazione.Queste aziende non lo fanno Mattone e malta Localizzare e fornire i propri servizi online o tramite le proprie app mobili. Questo dà loro un vantaggio rispetto a banche come Capital One.Perché non hanno dei costi tradizionali Istituzione finanziaria, Possono fornire ai clienti prezzi e premi più redditizi.

Ma comunque plastica plastic

Quando i tassi di interesse scendono a livelli bassi – è successo molte volte – come guadagnano gli emittenti di carte di credito? Il tasso di interesse rappresenta solo il benchmark del prestatore.Jerome Powell, presidente Hawkish Riserva federale degli Stati UnitiDa quando è subentrato nel febbraio 2018, i tassi di interesse sono stati aumentati tre volte. Se Powell continua ad aumentare i tassi di interesse, gli economisti potrebbero aspettarsi che Capital One e i suoi concorrenti seguano l’esempio. Fortunatamente, i clienti di Capital One non la pensano così.

Linea di fondo

Se le persone vedono solo l’essenza delle carte di credito, Capital One diventerà un’azienda di nicchia, una dipendenza dalla gratificazione istantanea, non un modo conveniente per posticipare gli acquisti di oggi alla fine del mese. Se non è un mercato di nicchia, non è certamente un mercato forte che vale miliardi di dollari. Fortunatamente per gli investitori di Capital One, la preferenza dell’azienda per l’analisi e le quotazioni personalizzate continua a differenziarla dalla maggior parte dei concorrenti.

Capital One sembra offrire un prodotto ordinario, ma queste carte non lo sono affatto. Ogni carta di credito è uno strumento sofisticato che può essere regolato con precisione per ottenere più denaro possibile da ciascun titolare di carta. Finché i titolari di carta saranno ancora disposti a partecipare a questa questione unilaterale, Capital One dovrebbe continuare a crescere.