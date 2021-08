Come costruire il budget del tuo matrimonio

Pianificare un matrimonio dal layout BudgetPer molte coppie, questa è anche la prima volta che prendono insieme decisioni finanziarie complesse. Al giorno d’oggi, quando si pagano i matrimoni e le attività circostanti, di solito è la coppia, non i genitori, ad assumersi la pesante responsabilità.

Avere un piano di spesa può impedirti di sprecare soldi inutilmente o di contrarre debiti eccessivi per sposarti. Sapere cosa includere in un budget per il matrimonio e come risparmiare i soldi di cui hai bisogno può aiutarti a iniziare la tua vita da sposini con la giusta base finanziaria.

Punti chiave Fare un budget per il matrimonio può aiutarti a evitare di sprecare denaro o di iniziare una vita matrimoniale con debiti.

Fattori come il luogo in cui vivi, le dimensioni del matrimonio e del ricevimento e le tue preferenze personali influiranno tutti sul costo totale del matrimonio.

Quando si pianifica un budget per il matrimonio, è importante considerare quali costi includere in base a ciò che ci si può effettivamente permettere.

Quando si formula il budget del matrimonio, è anche importante discutere con il futuro coniuge chi paga e perché.

Costo medio del matrimonio

Quanto costa un matrimonio tipo?Secondo i dati raccolti, la spesa media per il matrimonio nel 2020 è di $ 28,964 sposaQuesto sottolinea perché pianificare un budget per il matrimonio è così importante.

Se non hai un budget, potresti affrontare un rischio maggiore di spese eccessive o di indebitarti per pagare il matrimonio. Ricorda, $ 28.964 è una media. Il costo effettivo del tuo matrimonio può essere influenzato dai seguenti fattori:

dove vivi

Che tu scelga un matrimonio locale o un matrimonio di destinazione

Quante persone hai invitato

A quali tradizioni nuziali scegli di attenerti (o nuove tradizioni che introduci)

Più grande è la cerimonia, più alto può essere il costo. Nel 2020, sposa Report sul trend di crescita dei micro matrimoni, solitamente non più di 50 invitati. In uno studio, il 42% delle coppie Nodo Scegli di tenere un “minimo” più piccolo, che può ospitare fino a 10 persone, invece di un matrimonio formale. Un minimony tipico costa solo $ 1.400.

Come l’inflazione e catena di fornitura Le interruzioni aumenteranno il costo medio di un matrimonio, che è qualcosa da considerare quando si pianifica il budget.

Come costruire il budget del tuo matrimonio

Se sei pronto per iniziare a pianificare il budget del tuo matrimonio, questi suggerimenti possono aiutarti ad alleviare parte dello stress nel processo.

Sapere cosa includere

Le spese effettive incluse nel budget del matrimonio possono variare a seconda del tipo di cerimonia che si intende ospitare. Queste sono alcune delle cose che potresti incorrere quando pianifichi un tipico matrimonio su vasta scala:

luogo

Tariffa noleggio tavolo e sedia

Spese notarili

Certificato di matrimonio

cibo

alcol

Torta nuziale

Regali di nozze per gli ospiti

Festa nuziale/regalo dello sposo

Addio al celibato/nubilato

Fiori e decorazioni

Fotografo/videografo

Musica e intrattenimento

Invito a nozze/cancelleria

Abito degli sposi

Capelli/Trucco

Fede

trasporto

Cena di prova

Se il budget del tuo matrimonio include tutti questi elementi, o solo alcuni di essi, dipende dalla portata e dalla portata della cerimonia che pianifichi. Ad esempio, se decidi di sposarti in una fattoria dove i tuoi nonni hanno una storia di 100 anni, potresti non dover preventivare le spese di prenotazione della sede. Se esternalizzi progetti come la fotografia e l’acconciatura ad amici, potrebbero fornire servizi gratuiti invece dei tradizionali regali di nozze.

Quando si effettua un budget per il matrimonio, è utile iniziare con un elenco esaustivo di ciò che si pensa possa costare denaro. Da lì, puoi restringere l’elenco per includere solo ciò che puoi effettivamente permetterti.

Se stai considerando un Matrimonio di destinazione, Assicurati di includere l’organizzazione del viaggio, le tasse sul passaporto e i costi aggiuntivi della valuta nel tuo budget tasso di cambio.

Imposta il tuo limite di spesa

Quando si pianifica un matrimonio, è utile prima capire l’importo totale che si desidera spendere o che si può permettersi.

Se non sei sicuro di quanto puoi spendere per il matrimonio, considera:

Quanti risparmi avete attualmente tu e il tuo futuro coniuge

Quanto ognuno di voi può permettersi Risparmia soldi per il matrimonio ogni mese

Quanto tempo hai per prepararti fino al giorno del matrimonio

Ad esempio, supponiamo che il tuo obiettivo sia spendere una media di $ 19.000, secondo annodato Ricerca. Mancano ancora 10 mesi al tuo matrimonio e attualmente hai $ 3.000 nel tuo fondo per il matrimonio. Devi risparmiare $ 1.600 al mese per raggiungere il tuo obiettivo. Ma cosa succede se il tuo stipendio da portare a casa è di $ 3,200 al mese? Potrebbe non essere fattibile salvarne la metà e portarla a casa.Pianificare la parte successiva del budget del matrimonio Controllo del tuo budget mensile regolare Vedi cosa è fattibile.

Ad esempio, supponi di controllare le tue spese e decidere che puoi risparmiare fino a $ 400 al mese. I soldi risparmiati in 10 mesi, più i $ 3.000 che già possiedi, ti faranno risparmiare $ 7.000 in spese di matrimonio. A questo punto, hai diverse opzioni. Puoi:

Riduci le dimensioni del matrimonio per rimanere entro il limite di risparmio di $ 7.000

Trova modi per aumentare le tue entrate in modo da poter risparmiare più soldi ogni mese

Cerca l’aiuto di familiari e amici per pagare il matrimonio

Richiedi un prestito personale Oppure usa una carta di credito per pagare il matrimonio

Queste soluzioni hanno i loro pro e contro e devi valutare i pro ei contro prima di scegliere la soluzione giusta.

Suddividi il tuo budget in percentuali

Se sai quanto può costare un matrimonio e quali sono i costi inclusi nel piano, puoi prepararti per il passaggio successivo. Ciò comporta la suddivisione del budget in percentuali per coprire ciascuna categoria di spesa.

Quello che segue è un esempio basato su un budget di $ 19.000:

Locale e catering 40% (US$7.600)

Noleggio mobili 10% ($ 1.900)

10% per la fotografia ($ 1.900)

Fiori e decorazioni 10% ($1.900)

10% per l’intrattenimento ($ 1.900)

Abbigliamento per sposi 5% ($ 950)

5% di capelli e trucco ($ 950)

Torta 3% ($570)

Cancelleria/lettera di invito 3% (570 USD)

2% di favore ($ 380)

Tassa di trasporto 2% (380 USD)

A seconda delle spese incluse nel tuo piano, la percentuale del tuo budget può variare. Tuttavia, l’utilizzo di questo tipo di metodo di budget può aiutarti a capire a colpo d’occhio quanto dovresti specificare per ogni spesa di matrimonio.

Decidi chi paga e perché

Questo è importante quando si fa un budget per il matrimonio Parla di chi pagherà e perché Con il tuo futuro coniuge e i rispettivi familiari. Secondo il rapporto sugli sposini 2020 di WeddingWire, i genitori hanno pagato il 52% del costo del matrimonio, mentre le coppie sposate hanno pagato il 47%. Un altro 1% del costo è sostenuto da altri parenti.

Le coppie più spesso utilizzano i propri risparmi per pagare, sebbene utilizzino anche contanti, assegni e carte di credito. Nel determinare chi paga cosa, considera ciò che entrambe le famiglie possono permettersi e ciò che tu e il tuo futuro coniuge potete pagare separatamente.

Tradizionalmente, la famiglia della sposa sostiene l’onere delle spese di matrimonio, ma queste regole sono ora meno applicabili.dentro sposa Il sondaggio del 2020 mostra che il 58% delle coppie paga personalmente l’ospitalità e la metà paga la cena di prova. Le regole tradizionali potrebbero non applicarsi alle coppie LGBTQ+, che potrebbero avere due “famiglie sposa” o nessuna sposa. Le coppie di oggi stanno facendo le proprie regole.

Per tutti i tipi di coppie, anche le enormi differenze di reddito o di patrimonio influiscono su chi paga cosa. Ad esempio, se uno di voi guadagna il 70% del proprio Reddito familiare Quando un’altra persona guadagna il 30%, puoi scegliere di dividere le spese del matrimonio in questi modi. Oppure, se uno di voi ha più risparmi, allora il partner può scegliere di investire di più nelle spese del matrimonio in modo che la coppia non debba sostenere debiti. L’obiettivo dovrebbe essere quello di trovare un compromesso che funzioni per te, il tuo futuro coniuge, la tua famiglia e chiunque altro sia disposto a contribuire finanziariamente al matrimonio.

Linea di fondo

Pianificare un matrimonio può essere stressante, ma i problemi finanziari non dovrebbero oscurare le date importanti. L’utilizzo di un calcolatore del budget del matrimonio online per stimare le spese è un buon punto di partenza. Da lì, puoi fare un piano con il tuo futuro coniuge, decidere come risparmiare denaro per il matrimonio e chi dovrebbe pagare cosa, in modo da poter entrare nella vita coniugale e avere il minor mal di testa possibile.

Pensa al processo di pianificazione del matrimonio come a un modo importante per sviluppare abilità nel discutere e negoziare importanti decisioni finanziarie che sicuramente diventeranno parte del tuo futuro. La tua avventura è appena iniziata.