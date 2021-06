Come costruire una fiducia cieca

Un tipo Fiducia cieca È un Fiducia Vivente tra loro Concedente con Beneficiario Incapace di controllare o comprendere i beni nel trust o come sono gestiti.Terzo fiduciario, Può essere un individuo o un’istituzione, controlla completamente la fiducia risorse E non comunicare con il concedente o il beneficiario sul contenuto della transazione fiduciaria.La fiducia cieca può essere Revocabile, Ciò significa che il concedente può modificarlo in un secondo momento, oppure Irrevocabile, Il che significa che non può essere modificato o terminato.

L’idea iniziale era risorse Sembra folle entrare in un trust e poi rinunciare a tutte le conoscenze e il controllo su questi beni. Ma in alcuni casi, questa disposizione è del tutto ragionevole. In questo articolo, discuteremo del motivo per cui qualcuno potrebbe voler costruire una fiducia cieca e come farlo.

Come funziona la fiducia cieca

Per evitare potenziali conflitti di interesse, i funzionari federali possono istituire una lettera cieca per gestire i beni privati ​​di loro proprietà, dei loro coniugi e dei figli a carico. Poiché possono esistere conflitti di interesse evidenti o effettivi se il funzionario partecipa a una legislazione che influisce sul suo investimento, collocare questi beni in un trust cieco, in particolare un trust irrevocabile, dovrebbe consentire al funzionario di agire in modo imparziale e nel suo migliore interesse. La supervisione dei funzionari delle entità etiche deve approvare i blind trust e le scelte dei fiduciari. La legge federale non richiede ai funzionari federali di utilizzare trust ciechi, ma regola il modo in cui stabiliscono e mantengono i trust.

Punti chiave La fede cieca è un trust vivente, in cui il fiduciario controlla i beni senza il concedente e il beneficiario.

I trust ciechi possono essere revocabili o irrevocabili.

La fiducia cieca può eliminare qualsiasi conflitto di interessi.

Un’altra situazione in cui la fiducia cieca è utile: quando un dirigente d’azienda vuole evitare Insider trading illegaleI dirigenti possono collocare tutte le azioni della società che possiedono in un trust cieco, controllando e comprendendo completamente quando e quante azioni vengono vendute al fiduciario. Questa strategia rimuove le restrizioni su quando il titolo può essere venduto perché non è più detenuto da addetti ai lavori, il che può portare a risultati di investimento migliori.I fiduciari possono gestire le risorse per migliorare le risorse dei dirigenti diversificazione con Profilo di rischio E non devi preoccuparti dei periodi di finestra o Periodo di blackout Influenza gli addetti ai lavori.

Tuttavia, mentre potresti leggere molti articoli sui trust ciechi durante le campagne politiche, “non molti politici o individui e famiglie facoltosi li usano”, ha affermato. Eric Schaefer, A Pianificatore finanziario E il consulente per gli investimenti di Evermay Wealth Management, una società di consulenza finanziaria indipendente, che serve Elevato patrimonio netto famiglia di Washington DC. “Non solo hai rinunciato al controllo e alla trasparenza dei beni fiduciari, ma la creazione di questi strumenti potrebbe richiedere decine di migliaia di dollari”, ha affermato.Hanno anche alto Spese di riparazione.

Motivi per stabilire una fiducia cieca

Fondamentalmente, la fiducia cieca dovrebbe eliminare qualsiasi cosa reale o percepita Conflitto d’interesse.

La fiducia cieca “è più comune nelle comunità politiche, ma è anche molto preziosa in altre situazioni”, ha affermato Schaefer“Altri usi potrebbero essere quello di evitare qualsiasi conflitto di interessi. Questa è una ragione molto ovvia per i politici, ma imprenditori e dirigenti in pensione o in pensione che detengono grandi quantità di azioni della società potrebbero essere interessati alla politica, al lavoro di beneficenza o ai membri del consiglio di amministrazione. richiede loro di intraprendere azioni obiettive”, ha detto. “Quando persone influenti hanno accesso, anche la fiducia può tornare utile Insider Informazioni e vuoi proteggerti da qualsiasi comportamento improprio nelle transazioni del conto di investimento. ”

Un’altra situazione che motiva le persone a stabilire trust ciechi: all’improvviso si immettono una grande quantità di fondi imprevisti e si desidera mantenerli segreti.Ad esempio, scaltro Lotteria I vincitori degli Stati Uniti utilizzano trust ciechi per impedire a truffatori di investimenti e parenti avidi di cercare di evitare il loro improvviso ricchezza.

Come costruire una fiducia cieca

L’istituzione di una lettera cieca comporta fondamentalmente la redazione di un documento, firmato dal concedente per intero Procura Consegnare i beni del trust a un indipendente, Terzo Fiduciario (Al contrario, attraverso un trust a vita regolare e revocabile, il fiduciario può designare se stesso come fiduciario e continuare a controllare i beni.) Ma questo non è un progetto fai-da-te; richiede l’assistenza di un avvocato.

“Esistono leggi statali e federali riguardanti l’istituzione del fanatismo, quindi è importante visitare un avvocato esperto in questo campo”, ha affermato. Richard Gottler, CFP, amministratore indipendente, amministratore delegato e consulente finanziario senior di Calamos Wealth Management Gestione patrimoniale Compagnia di Miami. “Nella fase di redazione del trust, hai la capacità di fornire input, ad esempio qual è l’obiettivo di investimento del trust. Ad esempio, dovrebbe investire in crescita, reddito o conservazione del capitale? Hai la capacità di fornire un ambito per l’allocazione delle risorse e hai la possibilità di nominare i beneficiari del trust”, ha affermato.

Dopodiché, smetti di comunicare con il fiduciario e non capisci più come vengono gestiti i beni fiduciari.

È imperativo scegliere il fiduciario giusto.Non solo hai bisogno di qualcuno che sia onesto e competente negli investimenti, ma se vuoi separarti dagli investimenti, hai anche bisogno di qualcuno che non abbia una relazione stretta con te, in altre parole, non un amico o un parente. anche molto tempo Consulente finanziario Oppure l’avvocato può essere considerato troppo vicino.

In caso di vincita alla lotteria, puoi assumere un avvocato per stabilire la tua fiducia, nominarli come fiduciari e chiedere al fiduciario di onorare il tuo biglietto vincente della lotteria in modo anonimo per tuo conto. A seconda dei requisiti della lotteria che hai vinto, costruire una fiducia cieca potrebbe consentirti di ricevere un premio senza la necessità che i media o altre persone impegnate conoscano la tua identità.

Linea di fondo

I blind trust creano una separazione tra i beni del concedente e le attività professionali o politiche, contribuendo ad eliminare i conflitti di interesse effettivi o percepiti e le accuse di cattiva condotta. Gli individui con guadagni inaspettati possono anche usarli per mantenere la privacy finanziaria. Tuttavia, se stai pensando di stabilire una fede cieca, devi considerare attentamente se i vantaggi dell’indipendenza e della rimozione della supervisione superano gli svantaggi della perdita del controllo e delle informazioni, soprattutto se la fede cieca è irrevocabile.