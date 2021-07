Come determinare se un fondo chiuso fa al caso tuo

Getty Images



Gli investitori che scelgono i fondi chiusi come parte del loro portafoglio di investimento possono trovare diversi vantaggi nel farlo, soprattutto se comprendono l’unicità di questi prodotti rispetto ad altri tipi di fondi.

Un fondo chiuso (CEF) ben gestito può fornire opportunità per bilanciare i rischi e aumentare il reddito, soprattutto se combinato con una strategia di portafoglio di investimento ben strutturata. Di seguito, delineiamo alcune considerazioni chiave per aiutarti a determinare se CEF è giusto per te.

Cerchi ulteriori fonti di reddito?

Uno dei principali vantaggi del CEF è la loro capacità di generare reddito. Infatti, CEF mira a fornire distribuzioni regolari su base mensile o trimestrale. Ciò vale sia che il fondo investa in titoli di reddito tradizionali (come le obbligazioni) o altri tipi di titoli (come azioni o titoli alternativi).

L’uso della leva finanziaria (il capitale preso in prestito consente ulteriori investimenti) contribuisce anche alla capacità del CEF di generare un reddito più elevato. Questa è la strategia adottata dalla maggior parte dei CEF per espandere l’esposizione del fondo e aiutare a ottenere rendimenti più elevati.

Qual è la tua tolleranza al rischio?

Quando si considera il CEF, la tolleranza al rischio è una considerazione importante. Come tutti i prodotti di investimento, i CEF comportano alcuni rischi, ma a causa del loro potenziale di reddito, possono essere un’opzione interessante. Il rischio può anche essere maggiore o minore, a seconda di come vengono investiti i fondi.

In termini di rischio, anche l’uso della leva finanziaria può svolgere un ruolo. Questo perché la leva aumenta la volatilità e amplifica i rendimenti positivi e negativi.Sebbene sia importante ricordarlo, vale la pena notare che in un periodo di tempo più lungo, la leva finanziaria ha storicamente dimostrato di avere Impatto netto positivo Per quanto riguarda la performance del fondo.

Anche il prezzo e la liquidità sono fattori importanti. Poiché i CEF sono negoziati in borsa come le azioni, comportano un certo rischio di prezzo. Ciò significa che se vuoi vendere le tue azioni, dovrai farlo al prezzo di mercato corrente, che può essere superiore o inferiore al prezzo che hai pagato. Il rischio di liquidità richiede considerazioni simili, poiché alcuni CEF possono essere più grandi e più liquidi di altri.

Qual è il tuo periodo di investimento?

Il tuo orizzonte di investimento può svolgere un ruolo importante nel determinare quale tipo di investimento è giusto per te. Poiché i CEF sono generalmente progettati come investimenti a lungo termine, di solito sono più adatti a coloro che hanno orizzonti di investimento più lunghi.

Alcuni CEF sono anche fondi a termine progettati per essere liquidati alla fine di un determinato periodo di tempo. Alla fine di questo periodo, gli azionisti riceveranno l’attuale valore patrimoniale netto (NAV) del fondo per azione: il valore delle attività del fondo meno le sue passività diviso per il numero di azioni in circolazione. Il valore patrimoniale netto del CEF è spesso più stabile e prevedibile del prezzo fissato dal mercato. Pertanto, se hai una chiara comprensione del tuo orizzonte di investimento e preferisci un livello più elevato di certezza del prezzo potenziale rispetto alla vendita di azioni sul mercato aperto, la scelta di un fondo normale che soddisfi le tue aspettative potrebbe essere una buona scelta.

Ti interessa la diversità?

Un’altra caratteristica fondamentale dei CEF è che possono aiutare a rafforzare i portafogli di investimento attraverso la diversificazione. Questo vale anche per i portafogli obbligazionari, perché il CEF può fornire vari livelli di diversificazione, tra cui geografia, settore e livelli di sicurezza. A seconda del tipo di CEF che scegli, puoi anche ottenere un’ampia gamma di classi di attività, inclusi titoli internazionali ed emergenti.

Come parte di una strategia globale, CEF può fornire nuove opportunità di guadagno. Se sei interessato ad aggiungere CEF al tuo portafoglio, scegliere il CEF giusto può fare una grande differenza. Nuveen ha più di 30 anni di esperienza nella gestione di CEF, Ampio finanziamento Progettato per soddisfare i diversi obiettivi degli investitori. Con una profonda esperienza negli investimenti tradizionali e negli investimenti alternativi, Nuveen gestisce attivamente fondi alla ricerca di un valore duraturo.

Come parte di una strategia di portafoglio completa, CEF può fornire un’efficace combinazione di reddito e diversificazione. Forniscono inoltre una distribuzione stabile e aree di investimento più ampie. Sia che tu stia valutando modi per espandere il tuo portafoglio o cercando ulteriori fonti di reddito, l’aggiunta di CEF al tuo portafoglio contribuirà ad aumentare i tuoi rendimenti e ti consentirà di entrare in nuove aree del mercato.

È importante considerare gli obiettivi, i rischi, le commissioni e le spese di qualsiasi fondo prima di investire. Investire in fondi chiusi comporta dei rischi, le perdite principali sono possibili. Non vi è alcuna garanzia che gli obiettivi di investimento del fondo saranno raggiunti. Le azioni di fondi chiusi possono spesso essere negoziate con uno sconto o un premio rispetto al loro valore patrimoniale netto (NAV). Le fonti di distribuzione storiche dei fondi chiusi comprendono il reddito netto da investimenti, il reddito realizzato e il rendimento del capitale. Tutti gli investimenti comportano un certo grado di rischio e non vi è alcuna garanzia che gli investimenti forniranno prestazioni positive in qualsiasi momento. La leva aumenta la volatilità del rendimento e amplifica il potenziale rendimento del fondo, indipendentemente dal fatto che il rendimento sia positivo o negativo. Non vi è alcuna garanzia che la strategia di leva finanziaria del fondo abbia successo.

