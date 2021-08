Come diventare un milionario 401(k)

Fidelity Investments ha riferito che alla fine del quarto trimestre del 2019, il numero di 401 (k) milionari (investitori con saldi di conto 401 (k) di 1 milione di dollari o più) ha raggiunto 233.000, rispetto ai 200.000 del terzo trimestre. Un aumento del 16% e un aumento di oltre il 1000% da 21.000 nel 2009. Entrare a far parte dei ranghi dei 401 (k) milionari è effettivamente realizzabile, ma devi essere coerente, paziente e appropriato nelle tue scelte di investimento.

Punti chiave Inizia a contribuire al piano 401(k) il prima possibile.

Contribuire regolarmente e a un livello appropriato.

Investiti nel tuo 401(k) e non aver paura di rischiare, soprattutto quando sei giovane.

Contributo continuo e sufficiente

Il processo per diventare un milionario 401(k) è lento, il che non è diverso dall’allenamento per la corsa a lunga distanza. Quando sei idoneo a contribuire a un piano 401 (k) per la prima volta, contribuisci il più possibile. Se il tuo datore di lavoro fornisce una corrispondenza, contribuisci a sufficienza per ottenere una corrispondenza completa. Non farlo significa lasciare soldi gratis sul tavolo.

La chiave è iniziare presto. Anche se puoi permetterti solo il 3% del tuo stipendio, inizia ora. Prova ad aumentarlo al 4% o al 5% l’anno prossimo e ogni anno fino a quando non sarai vicino al limite massimo di contribuzione. Il limite per il 2021 è di $ 19.500. Inoltre, in qualsiasi momento dell’anno, le persone di età pari o superiore a 50 anni sono tenute a pagare un ulteriore pagamento di $ 6.000 di riserva.

Investimento adeguato

Scegli il tuo investimento sul conto 401(k) In base ai tuoi obiettivi finanziari, età e tolleranza al rischio. La regola generale è che più lungo è il tempo prima del pensionamento, maggiore è il rischio che puoi correre. Se non hai corso il rischio appropriato, Il tuo account non crescerà il più velocemente possibile.

Ci sono innumerevoli storie sui partecipanti al piano ventenni che hanno tutti o la maggior parte degli account nel loro piano mercato valutario o Valore stabile Opzioni. Sebbene queste opzioni siano relativamente rischiose, storicamente non hanno funzionato così bene come le azioni a lungo termine.

Quando cambi lavoro, non ignorare il 401 (k) del tuo vecchio datore di lavoro, altrimenti la sua crescita potrebbe risentirne.

Non ignorare i vecchi account 401(k)

Se cambi lavoro, Devi decidere cosa fare con l’account 401(k) del tuo vecchio datore di lavoroHai diverse opzioni: trasferire il conto su un conto pensione individuale (IRA), tenerlo nel vecchio piano o trasferirlo al piano del nuovo datore di lavoro.

Il modo in cui trasferisci fondi da un account esistente a un nuovo account avrà implicazioni fiscali. Poiché i fondi depositati in un 401(k) sono fiscalmente differiti, prelevare fondi entro 60 giorni senza depositarli in un nuovo conto di risparmio previdenziale fiscalmente differito può comportare l’imposta da pagare se si ha meno di 59½. Invece, usa a Capovolgimento diretto Per evitare di pagare tasse o multe quando si preleva denaro.

La cosa più importante è tenere traccia di questi soldi. Man mano che la tua carriera avanza e hai più datori di lavoro, potrebbe essere difficile ricordare dove si trovano tutte le tue risorse. Indipendentemente dalle scelte che fai ora, potresti volerli unire con altri conti pensionistici in un secondo momento per rendere più facile la gestione dei tuoi fondi.

Come diventare un milionario 401(k)

I fondi con data obiettivo non sono una panacea

Fondo con data obiettivo Di solito è un fondo comune che mescola azioni, obbligazioni e altri investimenti. Possono essere opzioni chiavi in ​​mano per i pensionati perché la loro motivazione si basa su una data di pensionamento prefissata. Quando i dipendenti non effettuano le proprie scelte di investimento, lo sponsor del piano di solito fornisce un fondo data target come opzione predefinita.

Poiché il fondo con data obiettivo ti offre un portafoglio di investimento diversificato, Potrebbero essere una buona scelta Per i giovani investitori, potrebbero non avere altri investimenti al di fuori del piano 401 (k). Tuttavia, quando accumuli investimenti diversificati oltre il 401(k), potresti dover considerare di adeguare il tuo investimento 401(k) per adattarlo alla tua situazione di investimento complessiva.

Uno dei grandi punti di forza propagandati dagli emittenti di fondi con data obiettivo è GlideslopeSe mancano ancora decenni alla pensione, il fondo conterrà investimenti più orientati alla crescita. Man mano che ci si avvicina alla pensione, il fondo passerà a un portafoglio di investimenti più conservativo. Prima di decidere se è adatto alla tua situazione pensionistica, è importante comprendere il percorso discendente di qualsiasi fondo con data obiettivo che stai considerando. Inoltre, presta attenzione alle commissioni: alcuni fondi con data target hanno costi più elevati rispetto ad altre buone opzioni di pensionamento, come i fondi indicizzati e i fondi ETF.

Il valore della consulenza finanziaria

Man mano che invecchi, le risorse che gestisci possono diventare più complesse e possono includere l’IRA, le rendite, i piani pensionistici del coniuge, le pensioni, gli investimenti imponibili e altre attività. Assumi un consulente finanziario Aiutarti a visualizzare il tuo attuale piano 401(k) nel contesto di questi altri investimenti può aiutarti a ottenere il massimo dal tuo 401(k).

Molti piani forniscono ai partecipanti l’accesso alla consulenza sugli investimenti tramite i loro fornitori di piani o servizi online, a volte a pagamento. La qualità dei consigli varia, quindi ti preghiamo di fare i compiti in anticipo. Chiedi se la proposta tiene conto di eventuali investimenti esterni e della tua situazione complessiva.

Linea di fondo

Agire precocemente e in modo coerente nella tua vita lavorativa è la chiave per massimizzare il valore del tuo account 401(k) e diventare un milionario 401(k). Contribuisci in modo coerente, fai investimenti appropriati in base alla tua situazione, non trascurare il tuo vecchio account 401 (k) e chiedi consiglio quando necessario.