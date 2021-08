Se stai per divorziare o Separazione legale, Molto probabilmente dovrai allocare i beni che possiedi nel tuo piano pensionistico. In alcuni casi, i beni possono essere assegnati a una parte. Sia che tu rinunci o riceva fondi, devi comprendere le regole che regolano la divisione dei beni del divorzio.

Il tipo di piano pensionistico, cioè, è? Esercito Repubblicano Irlandese o Piano qualificato——Determinare le regole applicabili. La gestione impropria della definizione e dell’assegnazione dei beni del piano pensionistico al momento del divorzio può comportare molte tasse e un onere più pesante.

Punti chiave Durante il divorzio, non sarai tenuto a pagare le tasse se hai correttamente presentato al tribunale la divisione diretta del tuo conto pensionistico.

QDRO-Qualified Family Relations Order: gestisce la divisione dei conti pensionistici non IRA.

Il dipartimento dell’IRA è classificato come un evento di trasferimento.

Questo è facile da trascurare, ma assicurati di aggiornare i tuoi beneficiari durante il divorzio.

Separare le attività idonee del piano e l’IRA

Anche se tu e il tuo coniuge dividerete i beni nell’IRA e nei piani ammissibili esattamente allo stesso modo, esistono disposizioni legali separate che si applicano a ciascun tipo di divisione. L’IRA utilizza una procedura chiamata “evento di trasferimento del divorzio” per dividere, e 403 (b) E piani qualificati come 401 (k), sono divisi in a Ordine qualificato per le relazioni familiari (QDRO).

Quando fornisci le tue informazioni a un giudice o a un mediatore, tu e il tuo coniuge dovete descrivere chiaramente la categoria di ciascuno dei vostri averi di vecchiaia in modo che siano elencati correttamente nell’accordo di divorzio o separazione. In caso contrario, causeranno complicazioni inutili.

Dividere piani qualificati: QDRO

Il divorzio è una delle poche eccezioni per la protezione dal sequestro o dal sequestro creditore Oppure la legge federale concede contenziosi per piani pensionistici qualificati. Se il coniuge utilizza un’ordinanza di parentela qualificata, le leggi sul divorzio e la separazione consentono all’ex coniuge del titolare dell’account del piano di sequestrare i beni del piano qualificato. QDRO viene utilizzato per dividere i beni del piano pensionistico ammissibili tra il proprietario e il suo attuale o ex coniuge o figli o altre persone a carico.

I QDRO sono simili agli eventi di trasferimento di divorzio in quanto sono transazioni esenti da tasse, purché siano state correttamente segnalate al tribunale e al custode dell’IRA.Il coniuge ricevente può trasferire i beni QDRO al proprio piano qualificato o Esercito Repubblicano Irlandese Tradizionale o Ross Irish Republican Army (In questo caso il trasferimento sarà tassato come conversione ma non sarà penalizzato). Eventuali trasferimenti da piani ammissibili nell’accordo di divorzio non considerati dall’IRS come QDRO sono soggetti a tasse e sanzioni.

IRA divisa: eventi di trasferimento

Se specifichi il tuo Esercito Repubblicano Irlandese Nel tuo accordo, la separazione sarà trattata come un evento di trasferimento per il divorzio e le operazioni di separazione non saranno tassate.Il flusso di fondi può essere suddiviso in trasferimento o rotolare Esercito Repubblicano Irlandese custode, Dipende dalla situazione della filiale e dalla formulazione della legge.

Una volta completato il trasferimento, il destinatario otterrà la proprietà legale dei beni e quindi si assumerà la piena responsabilità delle conseguenze fiscali di eventuali transazioni o distribuzioni future.Ciò significa che se intendi fornire metà della tua IRA al tuo ex coniuge sotto forma di un evento di trasferimento adeguatamente contrassegnato, dovrà distribuito Si sono ritirati dal conto dopo aver ricevuto i fondi. Non sarai tassato sui beni inviati loro perché hai seguito le regole dell’IRS per gli eventi di trasferimento.

Tuttavia, se non riesci a contrassegnare adeguatamente il tuo dipartimento, dovrai pagare le tasse e Uscita anticipata Penalizzare l’intero importo ricevuto dal tuo ex coniuge (se applicabile). Per evitare questa situazione, assicurati di elencare chiaramente la ripartizione percentuale dipartimentale e l’importo in dollari delle risorse IRA trasferite, nonché i conti di invio e ricezione di tutti gli IRA coinvolti nel trasferimento.

Le istruzioni fornite devono soddisfare sia l’invio che la ricezione dell’IRA custode, Così come i giudici e le leggi statali.Se l’accordo di divisione non è approvato dal tribunale, l’IRS ti chiederà di presentare una dichiarazione dei redditi modificata, riportando l’intero importo che hai inviato al tuo predecessore come Reddito ordinarioInoltre, il saldo ricevuto dal tuo ex coniuge non può essere depositato nell’IRA perché non lo è Trasferimento idoneoCiò significa che il tuo ex coniuge perderà il beneficio fiscale differito del denaro e potrebbe tornare da te per compensare questa perdita.

Assumere professionisti finanziari per aiutare a dividere le pensioni o qualsiasi altro tipo di conti finanziari è molto vantaggioso e ne vale la pena. Per esempio, Analista finanziario certificato per divorzio (CDFAS) Bravo a dividere i beni quando le coppie divorziano.

La base per il monitoraggio delle risorse dell’IRA

Alcuni eventi di trasferimento qualificanti sono avviati da un IRA parzialmente finanziato Contributo non deducibileSe questo è il tuo caso, sia tu che il tuo predecessore dovete conoscere l’importo delle donazioni non deducibili e delle dichiarazioni dei redditi Modulo 8606 Contattare l’IRS per calcolare e segnalare correttamente la distribuzione degli importi non deducibili.

Designazione del beneficiario

Dopo aver inviato o ricevuto l’IRA o le risorse del piano idonee, assicurati di Aggiungi o aggiorna i tuoi beneficiariA meno che la tua sentenza di divorzio non lo richieda, il tuo ex coniuge potrebbe non essere uno di loro. (Inoltre, assicurati di aggiornare i beneficiari di tutte le altre attività finanziarie, inclusi rendita insieme a assicurazione sulla vita.)

Se ti stai risposando e/o tuo figlio ora sarà tuo Principale beneficiario,Creare Fiducia revocabile E rendi la fiducia la primaria o Beneficiario secondario Il tuo piano o account. Un avvocato esperto in pianificazione successoria può aiutarti a raggiungere questo obiettivo e assicurarti che i tuoi averi previdenziali siano distribuiti come desideri.

Linea di fondo

Se il tribunale e l’IRA e/o il custode qualificato del piano trattano il tuo dipartimento come un QDRO o un trasferimento a causa di un divorzio, non ci saranno conseguenze fiscali per te o il tuo predecessore. La mancanza di dettagli sulla corretta gestione delle divisioni dei fondi pensione può rendere il processo di divorzio più complicato e costoso, soprattutto quando si tratta di ingenti somme di denaro.