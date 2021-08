Come e dove ottenere aiuto finanziario per il COVID-19

Se sei uno dei milioni di persone che si trovano in difficoltà finanziarie durante la pandemia di COVID-19, è importante sapere che puoi aiutare. Quella che segue è una breve panoramica dei programmi di assistenza disponibili per gli americani in difficoltà.

Punti chiave In risposta alla pandemia di COVID-19, sono stati formulati molti programmi di assistenza governativa, incluso il US Rescue Plan Act del 2021 da 1,9 trilioni di dollari.

Tre turni di controlli di stimolo sono stati inviati a individui idonei.

A causa della pandemia, il governo ha bloccato i pignoramenti e gli sfratti, nonché il pagamento e la riscossione dei prestiti studenteschi.

Molti istituti di credito offrono aiuto ai loro mutuatari, ma devi prendere l’iniziativa per richiederlo.

Puoi anche ricorrere a 401(k) hard exit e approfittare del recente allentamento della legislazione per chiedere aiuto.

Assistenza finanziaria del governo

Assistenza finanziaria personale

Il Congresso ha approvato diversi progetti di legge per affrontare l’impatto finanziario della crisi COVID-19.il primo è Legge sugli aiuti, gli aiuti e la sicurezza economica per il coronavirus (CARES), Adottato nel marzo 2020 e firmato dal presidente Donald Trump. La legge prevede il pagamento diretto di 1.200 dollari per le persone idonee.

uno Pagamento dello stimolo diretto aggiuntivo $ 600 sono stati inclusi nel Coronavirus Response and Relief Supplementary Appropriations Act del 2021, che è stato convertito in legge dal presidente Trump nel dicembre 2020.

Il terzo assegno di stimolo rilasciato agli adulti idonei e a ciascun membro della famiglia per $ 1.400 è stato superato Legge sul piano di salvataggio degli Stati Uniti del 2021È stato firmato in legge dal presidente Joe Biden l’11 marzo 2021.

Il disegno di legge prevede anche la proroga del sussidio di disoccupazione e la proroga della moratoria su sfratti e pignoramenti fino al 31 luglio 2021. Anche il presidente Biden ha esteso Estensione di pagamento La maggior parte dei prestiti studenteschi federali dura almeno fino al 30 settembre 2021. Il Ministero della Pubblica Istruzione ha prorogato al 31 gennaio 2022 il termine per il pagamento dei prestiti agli studenti, degli interessi e delle attività di riscossione.

È possibile controllare lo stato del controllo dello stimolo tramite IRS’ Ottieni il mio pagamento Portali web.

Assistenza finanziaria per le piccole imprese

Il piano di stimolo originale del governo degli Stati Uniti, il CARES Act, conteneva una clausola chiamata Payment Protection Plan (PPP). Il PPP è stato riaperto l’11 gennaio 2021 e autorizzato ad accettare domande fino al 31 maggio 2021.

L’U.S. Rescue Program Act ha ampliato l’ammissibilità dei prestiti PPP a diversi tipi di organizzazioni senza scopo di lucro e ha aggiunto $ 7,25 miliardi di finanziamenti per il PPP. Il piano di stimolo del presidente Biden ha anche istituito il Restaurant Revitalization Fund Grant Program, che è autorizzato a concedere fino a 28,6 miliardi di dollari in sovvenzioni alle entità ammissibili. Altri 15 miliardi di dollari sono stati stanziati per continuare a finanziare l’Economic Injury Disaster Loan (EIDL). Questi piani rimarranno efficaci fino all’esaurimento dei fondi.

Aiuto finanziario dal prestatore

Quasi tutti i finanziatori – società di carte di credito, prestatori di mutui, servizi di prestito studentesco, ecc. – stanno fornendo un qualche tipo di assistenza ai mutuatari colpiti da COVID-19. Ciò può assumere la forma di pagamenti differiti, esenzioni di interessi e commissioni o ulteriore aiuto per qualificarsi per prestiti personali o per piccole imprese.

Se stai riscontrando difficoltà finanziarie, è meglio contattare il tuo prestatore il prima possibile, piuttosto che ritardare il pagamento senza contattarlo.

Un’altra opzione potrebbe essere quella di eliminarne uno prestito personale o Prestito per piccole impreseQuesti dovrebbero essere usati principalmente come ultima risorsa e solo se hai convinzioni realistiche che la tua situazione migliorerà presto. In caso contrario, correrai il rischio di indebitarti ulteriormente.

Proprio aiuto finanziario

Oltre (o in aggiunta) all’aiuto finanziario del governo o del tuo prestatore, potresti avere alcune opzioni fai-da-te.

uno sarà 401(k) prestito o prelievo difficile Se hai un grande saldo nel tuo account. In generale, è meglio evitare di toccare il tuo 401 (k) prima del pensionamento, ma in una grave crisi finanziaria, questa potrebbe essere la tua unica opzione. La legge CARES modifica le regole per i prestiti e i ritiri 401(k) per ridurne la natura punitiva, come l’esenzione dalle multe per la distribuzione anticipata e la possibilità per i titolari di conti di ritardare i rimborsi dei prestiti. Il Comprehensive Appropriations Act, firmato in legge il 27 dicembre 2020, consente agli americani di prelevare un massimo di $ 100.000 da 401 (k).

A un livello più quotidiano, puoi anche rivedere le tue spese per vedere se c’è un posto dove tagliare o posticipare eventuali spese importanti, almeno per ora.