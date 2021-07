Come esercitare le tue stock option senza pagare di tasca tua

Share it

Per i dipendenti in fase di avviamento, la scelta di esercitare le stock option può essere una decisione importante. Deve considerare molti fattori, inclusa la possibilità di uscita dall’azienda e le circostanze personali. Sebbene l’esercizio post-uscita aiuti a pagare i costi, può anche portare a tasse più elevate. Questo è il motivo per cui molti imprenditori veterani scelgono di esercitare le loro opzioni prima che la società diventi pubblica.

Anche se questo può sembrare complicato, le opzioni di esercizio di solito sono più facili di quanto sembri. Se scegli di esercitare prima dell’IPO, ci sono anche molti modi per finanziare le tue spese. Di seguito, analizzeremo cosa sono e come determinare quale è giusto per te.

Prestito da amici e familiari

Un modo comune per acquistare azioni è prendere in prestito denaro da amici e familiari. A seconda del tuo portafoglio azionario e del numero di persone che decidi di prendere in prestito da esso, questa potrebbe essere un’opzione praticabile, soprattutto se scegli di esercitare solo alcune delle tue azioni.

Se il tuo piano azionario è più generoso o sei preoccupato che questa commissione grava sui tuoi cari, allora altre opzioni di finanziamento potrebbero essere più interessanti.

Richiedi un prestito personale



Un’altra forma popolare di finanziamento sono i prestiti personali. Se vuoi prendere in prestito più denaro e sei disposto a seguire un piano di rimborso mensile, questa potrebbe essere una buona scelta.

Tuttavia, vale la pena notare che gli interessi pagati sui prestiti personali renderanno molto più costoso per te esercitare le tue opzioni. Secondo Experian, il tasso di interesse medio per i prestiti personali è del 9,41%.1 Ciò significa che pagherai un premio per acquistare le azioni e aumentare i costi nel processo.

È inoltre importante ricordare che una volta finanziato il prestito, iniziano i pagamenti del prestito personale. Se la tua azienda non esce immediatamente dopo aver esercitato l’opzione, potresti dover rimborsare il prestito e non essere in grado di liberare il valore delle tue azioni. Se la società non esce mai, lo stesso vale: sarai responsabile per l’intero prestito e gli interessi.

Vendi parte delle tue azioni sul mercato secondario

Se vuoi pagare senza prendere in prestito denaro, la vendita di parte delle azioni sul mercato secondario può aiutarti a ottenere i fondi di cui hai bisogno. Ciò è particolarmente utile se non ti dispiace liquidare alcune delle tue azioni e preferisci pagare le azioni in anticipo.

Tuttavia, è importante ricordare che se e quando la società diventa pubblica, la vendita di azioni può ridurre il dividendo. A seconda del valore di uscita dell’azienda, ciò può significare perdere considerevoli guadagni futuri. La vendita delle tue azioni comporterà anche un pesante carico fiscale. La parte delle azioni che vendi sarà tassata all’aliquota fiscale più alta possibile.

Finanziamento pro soluto

Un’altra possibilità è Finanziamento pro solutoProgettato per ridurre al minimo i costi e aiutarti a massimizzare il valore delle azioni, questo tipo di finanziamento non richiede pagamenti anticipati e il tuo capitale è l’unica garanzia. Devi pagare solo quando la tua azienda viene acquisita o quotata.

Se sei interessato al finanziamento pro soluto, lavorare con un’azienda specializzata in startup può fare una grande differenza. In qualità di principale esperto nel campo dell’equità imprenditoriale, Sicurezza Puoi facilmente finanziare i tuoi acquisti di azioni e il finanziamento può essere completato in appena 48 ore.

Puoi anche accedere a strumenti come Calcolatore delle tasse di esercizio Questo può aiutarti a ottenere informazioni sulla tua potenziale spesa. Ancora più importante, se la tua azienda non esce, non è necessario rimborsare. Secfi accetterà la perdita senza aggiungere alcuna commissione.

Anche se sfruttare l’equità di avvio può essere eccitante, può anche essere travolgente. Per fortuna, ci sono più opzioni per aiutarti a ridurre al minimo i costi e massimizzare i rendimenti. Soppesando attentamente le tue scelte, sarai in grado di esercitare le tue scelte senza dover pagare di tasca tua.

