Come evitare di pagare l’assicurazione ipotecaria privata-PMI

Assicurazione ipotecaria privata (PMI) è una polizza assicurativa che protegge i finanziatori dal rischio di insolvenza e preclusioneIn generale, se hai bisogno di finanziamenti per comprare una casa e costruire una casa acconto Per meno del 20% del suo costo, il tuo prestatore potrebbe richiederti di acquistare un’assicurazione da PMI prima di firmare il prestito.Sebbene siano richieste commissioni aggiuntive, PMI consente agli acquirenti che non possono pagare un acconto elevato (o agli acquirenti che scelgono di non pagare l’acconto) di Prezzo abbordabile.

6 motivi per evitare l’assicurazione ipotecaria privata

Come non pagare PMI

un metodo Evita di pagare PMI È un acconto pari ad almeno un quinto? prezzo Casa; in termini di mutui, mutui Rapporto prestito/valore Il rapporto (LTV) è dell’80%. Ad esempio, se il prezzo della tua nuova casa è di $ 180.000, devi pagare almeno $ 36.000 per evitare di pagare PMI. Sebbene questo sia il modo più semplice per evitare PMI, un acconto di questa entità potrebbe non essere fattibile.

Inoltre, se la tua casa apprezza al punto che l’LTV è inferiore all’80%, alcune banche ti permetteranno di presentare una richiesta di cancellazione del PMI. Tuttavia, in questo caso, è probabile che la banca abbia bisogno di una valutazione professionale che accompagni la richiesta, il cui costo è a carico del mutuatario.

Un’altra opzione per i mutuatari qualificati è Mutuo sulle spalleIn questo caso, a Seconda ipoteca O prestiti per la casa e Primo mutuoAd esempio, prendi come esempio il prestito ipotecario piggyback “80-10-10”, l’80% del prezzo di acquisto viene pagato dalla prima ipoteca, il 10% dal secondo prestito e l’ultimo 10% dall’acconto. Ciò riduce il primo rapporto prestito/valore ipotecario (LTV) al di sotto dell’80%, eliminando così la necessità di PMI. Ad esempio, se il prezzo della tua nuova casa è di $ 180.000, la tua prima ipoteca è di $ 144.000, la tua seconda ipoteca è di $ 18.000 e l’acconto è di $ 18.000.

L’ultima opzione è l’assicurazione ipotecaria (LMPI) pagata dal prestatore, in cui la commissione PMI è inclusa nel mutuo tasso d’interesse Entro la durata del prestito. Pertanto, potresti finire per pagare più interessi durante la durata del prestito.

Punti chiave Se devi finanziare più dell’80% del prezzo di acquisto di una casa, devi pagare l’assicurazione ipotecaria privata (PMI).

Puoi evitare PMI acquistando contemporaneamente la prima e la seconda ipoteca della casa, in modo che nessun prestito superi l’80% del suo costo.

Puoi scegliere l’assicurazione ipotecaria (LMPI) pagata dal prestatore, ma questo di solito aumenta il tasso di interesse ipotecario.

Una volta stabilito almeno il 20% del patrimonio immobiliare, è possibile richiedere l’annullamento del pagamento PMI.

Fine PMI in anticipo

Dopo aver assicurato un mutuo per alcuni anni, puoi sbarazzarti di PMI rifinanziando, cioè sostituendo il tuo prestito attuale con un nuovo prestito, anche se devi pesare Costo di rifinanziamento Per compensare il costo di continuare a pagare i premi dell’assicurazione ipotecaria. Puoi anche rinunciare anticipatamente pagando anticipatamente il capitale del mutuo in modo da poter avere almeno il 20% del capitale (proprietà) della casa. Una volta stabilito tale importo di equità, puoi chiedere al creditore di cancellare il tuo PMI.

Supponendo che tu paghi il mutuo in tempo, PMI alla fine finirà nella maggior parte dei casi. Una volta che il rapporto LTV di un mutuo scende al 78%, il che significa che l’acconto più il capitale del prestito che hai già rimborsato è pari al 22% del prezzo di acquisto della casa, il Federal Homeowners Protection Act richiede al creditore di annullare automaticamente L’assicurazione.