Come evitare i rischi di pagamento e ottenere un dividendo sicuro superiore al 7% – shareandstocks.com

Vecchio fondo dipinto stagionato giallo

Getty



Immagina due Fondi chiusi (CEF) Entrambi i rendimenti raggiungono il 7%. Sembra fantastico, vero? Acquista un po’ di entrambi e ricevi $ 58,33 al mese per ogni $ 10.000 investiti. Con un investimento di $ 500.000, non devi fare nulla per depositare il reddito della classe media sul tuo conto.

Sebbene questo sia un ottimo modo per raggiungere l’indipendenza finanziaria, noi investitori CEF sappiamo che non è facile come cercare qualche rendimento del 7% e acquistarlo. Dobbiamo andare più a fondo.

Sebbene attualmente ci siano più di 100 CEF con un tasso di rendimento del 7% o superiore, la loro qualità varia notevolmente. Alcuni sono trappole del rendimento e nel tempo esauriranno il tuo capitale con una scarsa performance dei prezzi, piuttosto che semplicemente compensare qualsiasi dividendo in contanti che ti pagano.

Quindi, come distinguiamo il potente CEF dai pretendenti?

Naturalmente, questo è un problema che guida tutti i nostri acquisti CEF, quindi risolviamo questo problema con due CEF apparentemente promettenti e vediamo cosa li rende efficaci: Eaton Vance Tax Management Fondo di reddito azionario diversificato (Età), Tieni un paniere di azioni statunitensi a grande capitalizzazione e Gabriel Utilities Trust (GUT), Come suggerisce il nome, possiede principalmente servizi di pubblica utilità statunitensi, come NextEra Energy (NEE), WEC Energy Group (WEC) con Duke Energy (DUK)In altre parole, GUT è un fondo che detieni per stabilità e dividendi più elevati forniti dalle utility.

I rendimenti di entrambi i fondi sono leggermente superiori al 7% e il rendimento di GUT raggiunge il 7,6%.

La cronologia dei dividendi dovrebbe essere la tua prima tappa

Vale la pena esaminare prima cosa è successo al finanziamento dei dividendi in passato, perché una volta che il fondo taglia il dividendo una volta, è più probabile che lo faccia di nuovo.

La cattiva notizia è che entrambi i fondi hanno tagliato i dividendi, ma la buona notizia è che i loro dividendi sono rimasti stabili per molto tempo: GUT è più di 10 anni e ETY è di circa 8 anni, grazie ai forti ritorni dell’investimento portafogli dei due fondi.

Per quanto riguarda ETY, sta iniziando a spostarsi di più su aziende come questa Microsoft (MSFT), Apple (AAPL) con Amazon (AMZN) Circa otto anni fa, questi titoli sono ora le maggiori partecipazioni del fondo. Ciò rende ETY più degno di essere acquistato rispetto al passato, ma la storia ci dice che GUT è un chiaro vincitore nella stabilità dei dividendi.

Una volta esaminata la cronologia dei dividendi, dovremmo passare allo sconto (o premio) del CEF sul valore patrimoniale netto o NAV (importo negoziato al di sopra o al di sotto del prezzo di mercato del fondo in caso di premio) e in caso di sconto , il suo investimento Valore combinato).Come mio membro Dentro il CEF Il servizio sa che questo è un indicatore chiave delle prestazioni del CEF in futuro.

Per molti anni, gli investitori hanno punito ETY per i suoi passati tagli ai dividendi, concedendole sconti, e solo di recente è diventato un piccolo premio. Ma guarda la linea viola. Il premio di GUT è andato fuori controllo, salendo all’82,3%! Questo è ridicolo per CEF, perché il premio di questi fondi raramente supera il 20%, anche nel migliore dei casi.

Questo premio ridicolo significa anche che possiamo fermare tutto ora e dare la corona a ETY: se devi scegliere uno di questi rendimenti del 7%, GUT è Non è La strada da percorrere, perché un premio così grande non può essere affatto sostenuto, quando scenderà porterà via il capitale degli azionisti.

In effetti, abbiamo già previsto i possibili danni che il premio è precipitato da un livello così alto.

All’inizio del 2021, il premio di GUT era ancora più alto: uno scioccante 100%. In altre parole, gli investitori sono disposti a pagare il doppio del valore del portafoglio del fondo!

Anche il mercato CEF, spesso irrazionale, ha riconosciuto che GUT era andato troppo oltre e ha risposto con una rapida svendita. Quando ciò è accaduto, il premio è sceso di quasi il 25% Poiché il rendimento totale basato sui prezzi di mercato è crollato con il premio, gli azionisti che hanno perseverato hanno perso il 14,3% del loro investimento in pochi giorni (come mostrato dalla linea arancione sopra). Sebbene i fondamentali di GUT siano buoni, ciò è accaduto, come puoi vedere dal leggero calo del suo valore patrimoniale netto.

Pertanto, sebbene il valore patrimoniale netto del fondo sia rimasto stabile e sia sceso solo dell’1,8%, gli investitori hanno perso quasi 10 volte a causa del calo del premio del fondo.

Anche alla fine di questo sell-off, il premio di GUT ha raggiunto il 75%, il più alto di qualsiasi CEF sul mercato finora. Se GUT viene venduto a un premio inferiore, come l’attuale 1% ETY Sports, gli investitori dovranno affrontare enormi perdite.

Il premio di GUT scomparirà così drasticamente? Succede ad altri CEF e può succedere ai GUT. Ci sono segni che un tale destino potrebbe essere in vista.

Negli ultimi cinque anni, il tasso di rendimento annualizzato di GUT sui prezzi di mercato è stato del 6,2%.Che è inferiore a Le utility scelgono SPDR ETF (XLU), I fondi indicizzati incentrati sui servizi di pubblica utilità hanno un rendimento del 7,6%, mentre il mercato azionario più ampio (l’indice S&P 500 ha registrato un rendimento del 17,8% nello stesso periodo). Sebbene alcuni investitori GUT possano investire in servizi di pubblica utilità nel fondo, scommetto che la maggior parte delle persone non lo farà. Alla fine si rivolgeranno a tutto ciò che consente loro di ottenere rendimenti migliori e rendimenti più elevati.

C’è un altro pericolo nascosto qui.

Ricordi il rendimento del dividendo del 7,6% di GUT? Ebbene, se il tasso di rendimento annualizzato è inferiore al 7,6%, il fondo non sarà in grado di pagare questi soldi per sempre perché non ha realizzato profitti sufficienti per sostenere le proprie spese.La situazione è in realtà peggiore di questa, perché ricorda che l’output di GUT è calcolato in base ad esso Prezzo di mercato.

Tuttavia, ciò che conta davvero sono i GUT Ritorno sull’equità Perché questo è il rendimento totale che il management sostiene il fondo per pagare gli investitori. Se il loro reddito diminuisce, la dimensione del fondo si ridurrà perché paga dividendi vendendo le azioni nel suo portafoglio. Il modo per sbarazzarsi di questa inarrestabile spirale discendente è tagliare le spese.

A causa del bizzarro premio, il ritorno sul capitale di GUT è molto buono quanto sopra Al momento in cui scriviamo, il prezzo di mercato del fondo è del 13,7%.

In altre parole, GUT ha bisogno di più del doppio del suo rendimento medio negli ultimi cinque anni per mantenere la sua spesa attuale. Questo è ovviamente impossibile, quindi il management deve tagliare i dividendi. Più aspettano, peggio per il fondo, il che significa che c’è un forte incentivo a tagliare le spese il prima possibile.

Questo è il motivo per cui il premio di ETY è molto più piccolo e molto migliore di GUT.L’alto dividendo e il valore di mercato di GUT ovviamente precipiteranno.

Michael Foster è il capo analista di ricerca Prospettiva anti-trend. Per ulteriori idee sui ricavi, fai clic qui per il nostro ultimo rapporto”Reddito indistruttibile: 5 fondi economici con un dividendo sicuro del 7,3%.“

Divulgazione: nessuna

leggi di più