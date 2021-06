Come evitare la trappola dell’imposta sulla sicurezza sociale

Che cos’è il reddito di sicurezza sociale?

Sicurezza sociale È un piano di prestazioni assicurative. È stata fondata nel 1935 dall’allora presidente Franklin D. Roosevelt. Le persone pagano il piano tramite buste paga o altre detrazioni.Il piano è composto da Amministrazione della sicurezza sociale (SSA).

La Social Security fornisce benefici a tre diverse categorie di individui:

Individui attraverso trattenute salariali e contributi ai piani previdenziali Tassa sul redditoL’importo dipende da un massimo di 35 anni di reddito e quando qualcuno sceglie di ricevere benefici. Coloro che hanno pagato per almeno dieci anni possono ricevere i benefici all’età di 62 anni. I benefici sono più alti se aspettano fino a 67 anni (che è considerata l’età del pensionamento completo) o quando raggiungono i 70 anni. Indennità di invalidità: Questa parte del piano paga le persone che non sono in grado di lavorare a causa di una disabilità fisica o mentale. Dopo la valutazione, la condizione dovrebbe durare per più di un anno e potrebbe anche portare alla morte. Possono essere ammessi anche i familiari. Le persone che richiedono prestazioni di invalidità devono superare un test di reddito.

Se ricevi benefici, potresti voler sapere quanto del tuo reddito di sicurezza sociale è imponibile.Secondo la vostra quantità Benefici della sicurezza sociale E altri redditi, compresi gli interessi esentasse Obbligazioni comunali E alcuni altri importi che possono essere esclusi, i tuoi benefici sono inclusi in altri redditi imponibili a un’aliquota fiscale dell’85%, 50% o zero. Tutto dipende dalle misure adottate per ridurre il rischio fiscale. Continua a leggere per imparare a ridurre le tasse responsabilità Per quanto riguarda il tuo reddito di sicurezza sociale.

Punti chiave I benefici della sicurezza sociale includono l’85%, il 50% o lo zero in altri redditi imponibili.

Se il tuo reddito è inferiore a US $ 32.000 (deposito congiunto per matrimonio) o US $ 25.000 (singolo, capofamiglia, vedova ammissibile (vedovo) o coniuge separato e coniugi separati durante l’anno), i tuoi benefici saranno tassati.

Se il tuo reddito è compreso tra US $ 32.000 (US $ 44.000 se una coppia sposata dichiara congiuntamente), la metà dei tuoi benefici sarà tassata e se il tuo reddito supera US $ 44.000, l’85% è incluso.

Presentatori single, capifamiglia, vedove ammissibili (vedovi) o sposati depositati separatamente, in cui il coniuge è separato durante tutto l’anno e il reddito è compreso tra 25.000 USD e 34.000 USD e la metà delle prestazioni di sicurezza sociale può essere inclusa, mentre l’85% Dei benefici possono essere inclusi in un reddito superiore a $ 34.000.

Si prega di consultare l’ufficio delle imposte del proprio stato per scoprire se è necessario pagare le tasse statali sulle prestazioni di sicurezza sociale.

Calcola l’imposta sul reddito della sicurezza sociale

Per capire se le tue prestazioni di sicurezza sociale sono parzialmente tassate o completamente esenti da tasse, devi seguire questa formula unica per la determinazione. Metti il ​​tuo:

C’è un certo reddito totale rettificato. Questo è l’importo della riga 21 del modulo 1040.Assicurati di aggiungere qualsiasi reddito non incluso negli interessi statunitensi Buono di risparmio Oltre ai benefici per l’adozione forniti dal datore di lavoro, al reddito straniero o all’alloggio straniero e al reddito dei residenti nelle Samoa americane o in Porto Rico, viene utilizzato anche per l’istruzione superiore.

Questo è l’importo indicato nel modulo SSA-1099, Social Security Benefit Statement, SSA te lo invierà entro la fine di gennaio dell’anno in cui viene versato il beneficio.Ai fini dell’imposta sul reddito, il vantaggio è l’importo totale elencato nella casella 3, non l’importo netto che effettivamente ricevi dopo aver pagato il premio assicurazione sanitaria È stato detenuto. Tutte le tasse——Interessi esenti. Questo è l’interesse del Comune Legame Elencati nella riga 8a della tabella 1040.

Il tuo importo di base

Confronta il risultato con l’importo di base fissato per lo stato della tua domanda:

32.000 USD se Dichiarazione congiunta di matrimonio

$ 25.000 se single, capofamiglia, vedova ammissibile (vedovo) o dichiarazione separata sposata e il coniuge si separa durante tutto l’anno

Le tue responsabilità fiscali

Se la combinazione di reddito calcolata in precedenza è uguale o superiore all’importo di base, è necessario determinare se è possibile includere il 50% o l’85% delle prestazioni. Ecco come funziona:

Per i coniugati che si dichiarano congiuntamente, il 50% è compreso nel reddito Tra $ 32.000 e $ 44.000; se il reddito supera i $ 44.000, può essere incluso l’85%.

Per single single Capofamiglia, Le vedove ammissibili (er) dichiarano separatamente e i loro coniugi sono separati durante tutto l’anno. Se il reddito è compreso tra US $ 25.000 e US $ 34.000, può essere incluso il 50%; se il reddito è superiore a US $ 34.000, possono godere dell’85% dei benefici .

Per le persone sposate che vivono separate e non sono state separate dal coniuge durante l’anno, è disponibile l’85% dei benefici.

Se sei inferiore a questo importo di base, nessuno dei tuoi benefici non sarà tassato.

articoli di attenzione speciale

Se una delle seguenti condizioni si applica alla tua situazione, ti preghiamo di non utilizzare i soliti calcoli:

Hai fatto una franchigia Conto pensionistico individuale (IRA) Contribuisci e tu (o il tuo coniuge) ottenete un piano pensionistico qualificato attraverso il vostro lavoro o lavoro autonomo.In questo caso, utilizzare il foglio di lavoro Pubblicazione IRS 590-A.

Hai rimborsato eventuali prestazioni di sicurezza sociale durante l’anno, come spiegato nella pubblicazione IRS 915.

Quest’anno hai ricevuto i benefici dell’anno precedente. Puoi fare una scelta una tantum per ridurre le tasse pagabili quest’anno. Utilizzare il foglio di lavoro nella pubblicazione IRS 915.

Raggruppa le tue entrate

Potresti voler posticipare o posticipare il tuo reddito a un altro anno, perché una volta superata la soglia di reddito di $ 44.000/34.000, è possibile includere l’85% dei benefici.

Ad esempio, se sai che il tuo reddito sarà al di sopra di questa soglia e prevedi di convertire un IRA tradizionale in un Roth IRA, esegui la conversione e paga le tasse quest’anno. In questo modo non si otterranno ulteriori benefici di sicurezza sociale.

Non dovrai prendere Distribuzione minima richiesta (RMD)In futuro perché hai un Ross Irish Republican Army, Non tradizionale. Ciò manterrà il tuo reddito nei prossimi anni inferiore a quello che sarebbe stato senza conversione.

Regole statali sull’imposta sul reddito

L’imposta federale sul reddito non è l’unica tassa che devi considerare. Quando si tratta della tua sicurezza sociale, devi anche considerare le tasse statali.

A partire dal 2021, 13 stati stanno tassando le prestazioni di sicurezza sociale. Sette di questi stati – Connecticut, Kansas, Missouri, Nebraska, New Mexico, Rhode Island e Utah – hanno soglie di reddito elevate per i benefici fiscali, quindi anche se sei residente, i tuoi benefici Gold potrebbero non essere effettivamente tassati. A seconda del tuo stato, puoi abbassare il tuo Pagabile In base al tuo livello di reddito o Deduzione. Per esempio:

Minnesota: I contribuenti possono richiedere lo sgravio dei benefici in base a determinate restrizioni sul reddito. Se le coppie sposate guadagnano meno di $ 79.480, possono beneficiare di una riduzione di $ 5.240, mentre i single filer e i capifamiglia possono avere diritto a $ 4.090 se il loro reddito è inferiore a $ 62.090. Le coppie sposate riferiscono separatamente Quelli con un reddito inferiore a US $ 39.740 possono richiedere una detrazione di US $ 2.620.

I contribuenti possono richiedere lo sgravio dei benefici in base a determinate restrizioni sul reddito. Se le coppie sposate guadagnano meno di $ 79.480, possono beneficiare di una riduzione di $ 5.240, mentre i single filer e i capifamiglia possono avere diritto a $ 4.090 se il loro reddito è inferiore a $ 62.090. Le coppie sposate riferiscono separatamente Quelli con un reddito inferiore a US $ 39.740 possono richiedere una detrazione di US $ 2.620. Nord Dakota: Se hai benefici federali, puoi detrarre i benefici imponibili Reddito lordo rettificato (AGI) Meno di 50.000 USD (single filer) o 100.000 USD (deposito coniugato).

Se hai benefici federali, puoi detrarre i benefici imponibili Reddito lordo rettificato (AGI) Meno di 50.000 USD (single filer) o 100.000 USD (deposito coniugato). Vermont: Il governo statale concede l’esenzione parziale o totale per le prestazioni di sicurezza sociale per le persone al di sotto di una certa soglia di reddito. Si tratta di un sistema a più livelli, con le persone single che guadagnano meno di 34.000 dollari e le coppie sposate che dichiarano congiuntamente un reddito inferiore a 44.000 dollari.

Le altre 37 persone non hanno alcuna imposta statale sul reddito o benefici di sicurezza sociale completamente esentasse. Il West Virginia ha approvato una legge che esenta la sicurezza sociale guadagno personale Un triennio a partire dal 2020. Le tasse saranno ridotte del 35% nel 2020 e del 65% nel 2021. A partire dall’anno fiscale 2022, le prestazioni di previdenza sociale saranno completamente esenti da imposte statali.

Linea di fondo

Se non vedi l’ora di andare in pensione, devi considerare molte cose, incluso come guadagnare un reddito. Se hai pagato il piano per almeno 10 anni, potresti avere diritto a prestazioni di sicurezza sociale. Ma ricorda: devi pagare le tasse su questi benefici perché contano come reddito. Questo è in aggiunta a qualsiasi altro reddito che potresti guadagnare.In caso di domande sulla tassazione delle prestazioni di sicurezza sociale, consultare Dottore Commercialista (CPA) o Commercialista Chi può contare per te.