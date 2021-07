Come fa Robinhood | Robinhood

Come fa Robinhood

La nostra missione è democratizzare la finanza per tutti. Guadagnare ci consente di fornirti una gamma di prodotti e servizi finanziari a basso costo, comprese le transazioni senza commissioni. Ecco come generiamo la maggior parte delle nostre entrate: Rimborsi per i market maker e le sedi di negoziazione Robinhood GoldStock Loan Cash Income Cash Management Continua a leggere per maggiori dettagli su come guadagniamo:

Quando acquisti e vendi azioni, ETF e opzioni tramite un conto di intermediazione, il tuo ordine verrà inviato al market maker per l’esecuzione. Per competere con gli scambi, i market maker forniscono sconti ai broker. I market maker di solito offrono prezzi migliori rispetto agli scambi. Robinhood Securities, il nostro broker di compensazione, ha sviluppato un sistema di routing per incentivare i market maker relativi a Robinhood a competere per il flusso degli ordini in base all’importo del miglioramento del prezzo ricevuto. Questo algoritmo è chiamato smart order router e, in base alle prestazioni storiche, dà la priorità all’invio dell’ordine al market maker che potrebbe fornirti la migliore esecuzione. Quando il tuo ordine di intermediazione viene inoltrato, gli sconti non vengono presi in considerazione. Allo stesso modo, Robinhood Crypto è collegato a molte sedi di trading di criptovalute, permettendoti di ottenere prezzi competitivi. Robinhood Crypto riceve sconti sul volume delle transazioni dalle sedi di negoziazione. Quando il tuo ordine crittografato viene inoltrato, gli sconti non vengono presi in considerazione.

Re di Robin Hood, Una serie di potenti strumenti di investimento, Ti dà accesso ai rapporti di ricerca Morningstar, ai dati del mercato secondario NASDAQ, ai maggiori depositi istantanei e agli investimenti a margine. Paghi una tariffa mensile di $ 5 per questo servizio. Quando effettui un investimento a margine, prendi in prestito fondi da Robinhood Securities. Se utilizzi un margine superiore a 1.000 USD, devi pagare un tasso di interesse annuo del 2,5% per l’importo del margine regolato superiore a 1.000 USD.

Robinhood Securities guadagna reddito prestando titoli a margine alle controparti.

Entrate in contanti Entrate in contanti

Robinhood Securities genera reddito dalla liquidità non investita che non entra nella rete di gestione della liquidità della banca pianificata, principalmente depositando la liquidità in conti bancari fruttiferi.

Gestione della cassa Gestione della cassa

Sutton Bank, che emette carte di debito Robinhood su licenza di Mastercard® International Incorporated, addebita una commissione di cambio, che viene trasferita al nostro broker di presentazione Robinhood Financial. La maggior parte degli emittenti di carte di debito e di credito guadagna commissioni di cambio, che vengono utilizzate per coprire l’elaborazione delle transazioni e le perdite dovute a frode. Le carte di debito Robinhood sono collegate a conti di intermediazione forniti tramite Robinhood Financial LLC (membro di SIPC e FINRA). Robinhood Securities e Robinhood Financial riscuotono anche commissioni dalle banche di progetto per trasferire loro fondi.

