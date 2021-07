Come fare in modo che tuo figlio riceva il credito d’imposta?

sotto American Rescue Program Act del 2021 (ARPA), Questo Credito d’imposta per bambini (CTC) Esteso a un rimborso completo di 3.000 USD per bambino idoneo di età inferiore a 18 anni (3.600 USD per bambino di età inferiore a 6 anni). Inoltre, l’ARPA offre ai genitori crediti d’imposta sui figli prepagati, pari al 50% del credito d’imposta sui figli stimato per il 2021.

Il pagamento anticipato del credito d’imposta per figli non si basa o è un credito non rimborsabile di $ 500 per altre persone a carico che non hanno diritto al credito d’imposta per figli.

Secondo i dati del Center for Poverty and Social Policy della Columbia University, per le famiglie che soddisfano la soglia di reddito e soddisfano altre condizioni, il CTC 2021 aumentato e completamente rimborsabile fornirà benefici immediati e si prevede che riduca il tasso di povertà infantile negli Stati Uniti Stati del 45%. La domanda è: come possono le famiglie ottenere e gestire i crediti d’imposta compresi questi pagamenti anticipati?

Il primo pagamento dell’Early Child Tax Credit 2021 ha iniziato ad apparire sul conto bancario del genitore il 15 luglio 2021 e molti genitori hanno già iniziato a ricevere questi pagamenti. Ecco come verificare se i tuoi familiari sono idonei, cosa devi fare per ottenerli e quanto ne hai diritto.

Punti chiave Le principali modifiche al credito d’imposta sui figli del 2021 includono un credito più ampio e completamente rimborsabile e un pagamento anticipato nella seconda metà del 2021.

L’idoneità dipende dalla presenza o meno di uno o più figli a carico ammissibili nella tua famiglia e da alcuni altri criteri.

L’importo che ricevi si basa sul reddito lordo rettificato (MAGI) modificato.

La maggior parte delle persone non ha bisogno di agire per ricevere il pagamento anticipato, che verrà pagato a luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2021.

Per gestire il tuo account, devi utilizzare un account ID.me o un’altra verifica accettabile per verificare la tua identità.

Scopri se sei idoneo

Lasciatemi parlare prima della prima cosa. Determina se sei idoneo a ricevere il credito d’imposta per i figli e il credito d’imposta per i figli nel 2021. Se si applicano tutte le seguenti condizioni, sei idoneo:

Hai un figlio idoneo, definito come tuo figlio, figlia, figliastro, figlio adottivo idoneo, fratello, sorella, fratellastro, sorellastra, fratellastro, sorellastra o qualsiasi di loro Prole.

Fornisci metà del mantenimento dei figli idoneo.

I bambini idonei vivranno con te per più della metà del 2021.

I bambini idonei avranno meno di 18 anni prima del 1 gennaio 2022.

Hai bisogno che i bambini idonei siano i tuoi dipendenti fiscali.

I bambini ammissibili sono cittadini statunitensi, cittadini statunitensi o stranieri residenti negli Stati Uniti.

Tu o il tuo coniuge (se sposati e presenti una dichiarazione dei redditi congiunta) possedete una residenza principale in uno dei 50 stati o nel Distretto di Columbia da più di sei mesi.

uso Assistente per l’idoneità al credito d’imposta per la prima infanzia, IRS Per determinare se hai diritto al pagamento del credito d’imposta anticipato per bambini.

L’importo del credito d’imposta di tuo figlio può essere basato sul reddito lordo rivisto e rettificato nel 2021 (Mago).

Determina per quanto ti qualifichi

L’importo del credito d’imposta per figli 2021 dipende dal reddito lordo (MAGI) rivisto e rettificato e dall’importo (se presente) che supera una determinata soglia. La soglia è:

$ 150.000 se sposato e presenta una dichiarazione congiunta o come vedovo o vedovo idoneo.

Se si segnala come capofamiglia, è di $ 112.500.

Se sei un single o sei sposato e registri le tasse separatamente, è di $ 75.000.

Se il tuo MAGI non supera le soglie pertinenti di cui sopra, il credito d’imposta per i figli per l’anno fiscale 2021 per ogni figlio idoneo è:

Entro la fine del 2021, i bambini di età pari o inferiore a 5 anni riceveranno 3.600 USD.

Entro la fine del 2021 saranno forniti 3.000 dollari statunitensi per i bambini di età compresa tra 6 e 17 anni.

Se il tuo MAGI supera la soglia di idoneità, se sei sposato e fai domanda congiuntamente, l’importo di cui sopra sarà ridotto di $ 50 per ogni 1.000 USD (o una piccola parte di esso), fino a un massimo di 400.000 USD o tutti gli altri stati di dichiarazione sono 200.000 dollari USA.

Se sei sposato e presenti una dichiarazione congiunta, il credito d’imposta per ogni figlio non inizierà a scendere al di sotto di $ 2.000 fino a quando l’AGI riveduta nel 2021 non supererà $ 400.000; o $ 200.000 saranno utilizzati per tutti gli altri stati della domanda.

Oltre questi livelli, il credito d’imposta per i tuoi figli sarà ridotto di $ 50 per ogni $ 1.000 (o una piccola parte di esso) fino a quando non sarà completamente eliminato.

Potrebbe non essere necessario fare nulla

Se sei idoneo a ricevere pagamenti anticipati del credito d’imposta sui figli in base alla tua dichiarazione dei redditi 2020 o 2019, dovresti ricevere automaticamente sei pagamenti. Se hai inserito informazioni nello strumento di non dichiarazione dell’IRS per il pagamento dell’impatto economico (EIP) nel 2020, dovresti registrarti anche all’IRS e non è necessario intraprendere ulteriori azioni.

Invia le tue tasse se necessario

Se non hai presentato una dichiarazione dei redditi per il 2019 o 2020 e devi farlo, dovresti farlo ora. Fornisci informazioni sul tuo conto bancario in modo da poter ricevere pagamenti tramite deposito diretto.

Utilizzare gli strumenti di non dichiarazione dell’IRS

Se non hai inviato e non è necessario inviare, utilizza Strumento di non segnalazione dell’IRS Presentare una dichiarazione dei redditi semplificata per potersi iscrivere al credito d’imposta per figli prepagato.

Una volta che l’IRS avrà determinato la tua idoneità, calcolerà l’importo del credito d’imposta per i tuoi figli ed elaborerà automaticamente il pagamento anticipato. Se desideri accedere al tuo account IRS, interrompere i pagamenti anticipati o modificare le informazioni bancarie, devi disporre di un account ID.me.

Programma di pagamento del credito d’imposta per la prima infanzia

Una volta registrato nel sistema, l’Advance Child Tax Credit verrà pagato come segue: