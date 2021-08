Come funziona Afterpay

Il finanziamento buy-before-pay consente agli acquirenti di effettuare acquisti e pagare nel tempo. Afterpay è stata acquisita dal gigante della tecnologia finanziaria Square (NYSE: SQ) per 29 miliardi di dollari a metà agosto, una società australiana che fornisce prestiti senza interessi. La piattaforma è stata originariamente lanciata nel 2015 e ora serve clienti in Australia, Nuova Zelanda, Stati Uniti, Canada e Regno Unito. (Nota: Afterpay non deve essere confuso con AfterPay, un’azienda svedese che fornisce metodi di pagamento flessibili per gli acquirenti europei.) Ecco come funziona.

Come funziona Scalapay?

Scalapay consente agli acquirenti idonei di acquistare immediatamente e quindi pagare in tempo, senza interessi, controlli del credito e commissioni. Il servizio può essere utilizzato presso migliaia di rivenditori in tutto il mondo tramite l’app Scalapay.

Quando utilizzi Scalapay per fare acquisti, il tuo pagamento è diviso in quattro rate. Effettui un acconto per la merce acquistata, quindi hai sei settimane per pagare l’importo rimanente.

Afterpay non ha specificato l’importo minimo di acquisto richiesto. Tuttavia, potrebbe essere necessario rispettare i requisiti di acquisto stabiliti dal rivenditore da cui hai effettuato l’acquisto.

Per utilizzare il servizio online, seleziona Scalapay come metodo di pagamento durante il checkout. Puoi creare immediatamente un account Scalapay per effettuare il primo pagamento e completare la procedura di pagamento. Dopo il checkout, la merce ordinata ti verrà spedita dal rivenditore.

Per utilizzare Scalapay in un negozio fisico, devi scaricare l’app Scalapay e creare un account, quindi fare clic sulla scheda “Carta” nell’app.Ciò ti consente di creare una carta Scalapay digitale che può essere aggiunta a Apple Pay o Google PayPuoi quindi utilizzare qualsiasi app di portafoglio mobile per effettuare un acquisto.

Dopo l’acquisto, puoi accedere all’applicazione Scalapay per verificare la scadenza e l’importo del pagamento successivo.

Puoi pagare Scalapay con una carta di debito o di credito, manualmente o impostare il pagamento automatico tramite l’app Scalapay.

Scalapay non addebita interessi, ma se ritardi il pagamento, ti verrà addebitato. Il limite massimo delle penali per i ritardi per gli acquirenti statunitensi è del 25% dell’importo dell’ordine. Se vuoi estinguere in anticipo il tuo prestito Scalapay, non devi pagare penali o commissioni anticipate.

Puoi usare Scalapay per pagare le bollette?

Afterpay viene utilizzato solo per gli acquisti online o in negozio. Pertanto, sebbene sia possibile utilizzarlo per lo shopping, non è possibile utilizzarlo per pagare le bollette.

C’è una linea di credito?

Scalapay utilizza limiti di spesa flessibili su misura per ogni cliente e per ogni acquisto. Il limite di spesa parte da circa $ 500, ma potrebbe aumentare nel tempo man mano che utilizzi il servizio per effettuare acquisti e pagamenti.

Scalapay prenderà in considerazione una serie di fattori per approvare il prestito di acquisto, tra cui:

Da quanto tempo usi Scalapay?

Hai fondi sufficienti per effettuare l’acconto?

Il valore dell’ordine che vuoi effettuare

L’importo che devi pagare

Il numero di ordini attualmente aperti

Scalapay controllerà il tuo credito?

A differenza di alcuni servizi di acquisto e pagamento, Scalapay non esegue un controllo del credito quando si richiede il finanziamento.Ciò comprende Tirare il credito duro O guidato dal credito agevolato. Pertanto, quando ti iscrivi a Scalapay o ritiri uno dei prestiti, non vedrai alcun impatto sul punteggio di credito.

Scalapay segnala l’attività all’ufficio crediti?

In genere, se ritardi il pagamento per un accordo di acquisto dopo il pagamento, verrà segnalato all’ufficio di credito come numero negativo. Tuttavia, Scalapay ha affermato che non segnala mai pagamenti in ritardo, quindi se dimentichi di pagare in tempo, il tuo punteggio di credito non sarà interessato.

In altre parole, non sarai in grado di utilizzare Scalapay per effettuare nuovi acquisti fino a quando non avrai recuperato il pagamento. Inoltre, una volta che il tuo account scaduto diventa di nuovo lo stato più recente, Scalapay può abbassare il tuo limite di spesa futuro.

Scalapay è sicuro?

Scalapay afferma di utilizzare il più alto livello di sicurezza nel settore dei pagamenti.In particolare, questo è un PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) Un’organizzazione di fornitori di servizi conforme e certificata di livello 1. A questo proposito, dovrebbe essere sicuro da usare.

Quali rivenditori accettano Scalapay?

Negli Stati Uniti, Afterpay collabora con alcuni dei migliori rivenditori. Puoi trovare l’elenco completo sul sito Web di Scalapay US, ma ecco alcuni esempi:

Adidas

Aquila americana

Bagno da letto e altro

di Dillard

Per sempre 21

spacco

super bello

Come funziona il reso?

Se desideri restituire un articolo acquistato con Scalapay, devi contattare il commerciante per sapere come gestisce resi e rimborsi. Se restituisci l’ordine e ottieni un rimborso completo dal commerciante, Scalapay annullerà tutti i pagamenti rimanenti e rimborserà tutti i soldi che hai pagato. In caso di rimborso parziale, Scalapay regolerà il pagamento rimanente per riflettere l’importo rimborsato dal commerciante.