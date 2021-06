Come funziona il sistema delle aliquote marginali?

Share it

Esempio di aliquota fiscale marginale Reddito imponibile Aliquota fiscale marginale Meno di 20.000 USD 10% Tra 20.000 USD e 40.000 USD 20% Tra 40.000 USD e 60.000 USD 30% Tra 60.000 USD e 100.000 USD 40% Oltre 100.000 USD 50%

Solo a scopo dimostrativo.

Quanto sopra è un semplice esempio di tabella delle aliquote marginali. Questi non sono i livelli di imposta effettivi e sono solo a scopo dimostrativo. In questo esempio, un contribuente con un reddito annuo di $ 20.000 dovrà pagare il 10% del suo reddito, che è di $ 200. Un contribuente con un reddito di $20,001 pagherà $200,20: il 10% dei primi $20.000 di reddito, poi il 20% dei restanti dollari.

Allo stesso modo, una persona con un reddito annuo di $ 200.000 dovrà pagare il 10% del suo primo reddito di $ 20.000, il 20% dei prossimi $ 20.000 e così via. Gli ultimi $ 100.000 di reddito sono tassati al 50%; in totale, pagheranno $ 78.000 di imposte sul reddito ogni anno. La loro aliquota fiscale effettiva, la percentuale delle entrate fiscali, è del 34%.

Se il contribuente guadagna di più ed entra in un livello di reddito più elevato, l’aliquota marginale ridurrà significativamente il rendimento del reddito aggiuntivo perché sarà tassato a un’aliquota fiscale più elevata. Pertanto, alcune persone credono che le aliquote fiscali marginali siano dannose per l’economia perché impediscono alle persone di lavorare sodo per fare più soldi.

Molte persone credono erroneamente che l’aliquota fiscale marginale si applichi a tutto il reddito, non al reddito all’interno di un intervallo specifico.Anche se guadagnare di più può aumentare Tassa sul reddito Tasso, un reddito maggiore fornisce sempre più reddito al netto delle imposte rispetto a un reddito minore.

È più conveniente guadagnare di meno? Alcune persone credono erroneamente che i gruppi a reddito più elevato ridurranno il loro reddito netto. Sebbene le tasse marginali aumentino ad ogni livello, queste tasse si applicano solo al reddito all’interno di quel livello di reddito.

Come ridurre le tasse

Sebbene il sistema fiscale marginale sia semplice, non è l’unico fattore nel calcolo dell’imposta sul reddito. Numerose sono anche le agevolazioni fiscali che possono essere utilizzate per ridurre il carico fiscale dei singoli o delle famiglie.

In linea di massima, ci sono due modi per ridurre la tua imposta: crediti e detrazioni.Un tipo detrazione fiscale Ridurre l’ammontare del reddito imponibile. Alcune pensioni, premi assicurativi, Conto di risparmio sanitario (HSA), E le spese aziendali possono essere ammissibili per la detrazione.La maggior parte dei contribuenti sceglie anche le detrazioni standard, ma in alcuni casi puoi risparmiare di più Detrazione dettagliata.

Invece, a imposta credito Riduci la tua fattura fiscale finale e fornisci persino un rimborso delle tasse se è inferiore a $ 0.Alcuni esempi includono Credito d’imposta sul reddito Per alcune famiglie a basso reddito, o Credito d’imposta per bambini Fornisci $ 2.000 per la famiglia di ogni bambino.

Ciascuno di questi sgravi fiscali ha le proprie condizioni e requisiti, e vale la pena dedicare del tempo alla ricerca in modo da poter massimizzare il risparmio fiscale.

Come funziona l’aliquota marginale

L’imposta marginale è la stessa della classe fiscale?

Le tasse marginali sono legate ai livelli di tassazione, ma non sono la stessa cosa. La fascia d’imposta si riferisce alla fascia di reddito che deve pagare l’imposta marginale corrispondente. Ad esempio, nel 2021, l’aliquota fiscale marginale per scaglioni di imposta di $ 9.950- $ 40.0525 è del 12%. Il reddito in questo intervallo è tassato al 12%, ma il reddito inferiore a $ 9.950 è tassato solo al 10%.

Qual è l’aliquota fiscale effettiva?

L’aliquota fiscale effettiva è l’importo totale dell’imposta pagata da una persona fisica o giuridica, espressa come percentuale del suo reddito. Questo è diverso dall’aliquota marginale, che si applica al reddito all’interno di uno specifico scaglione fiscale.

A che età la previdenza sociale non è più imponibile?

Le prestazioni di sicurezza sociale possono essere tassate, a seconda del Reddito del destinatarioQuesto viene calcolato prendendo il 50% delle prestazioni di sicurezza sociale di una persona e aggiungendo tale numero al reddito totale rettificato e a qualsiasi reddito da interessi esentasse. Se l’importo supera i 25.000 USD (l’importo dichiarato congiuntamente da una coppia sposata è di 32.000 USD), indipendentemente dall’età, i beneficiari devono pagare le tasse su parte dei loro benefici.

Linea di fondo

L’imposta marginale è una caratteristica complessa e spesso fraintesa del sistema progressivo di imposta sul reddito. Quando il reddito di una persona sale a una nuova fascia d’imposta, quel reddito sarà tassato a un’aliquota fiscale più elevata. Tuttavia, l’aliquota fiscale marginale non è l’unico fattore nel calcolo degli obblighi personali: un contabile esperto può determinare molti modi per ridurre il carico fiscale sui clienti.