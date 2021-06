Istituzione del Federal Employees’ Retirement Security Act del 1986 Piano di risparmio dell’usato, O TSP.è un Piano pensionistico qualificato Si applica ai dipendenti federali e ai membri dei dipartimenti militari e di polizia. Il Thrift Savings Plan è un piano a contribuzione fissa, simile al piano 401 (k) offerto dalle aziende del settore privato.alcunialcuni

Punti chiave Il Thrift Savings Plan è un piano pensionistico per dipendenti federali e personale militare e di polizia.

Sono simili ai piani 401(k) in quanto le donazioni sono al lordo delle imposte e potresti ricevere donazioni corrispondenti.

Entro il 2021, i dipendenti del governo possono contribuire fino a $ 19.500 a TSP. Se hanno 50 anni o più, possono donare ulteriori 6.500 USD.

I risparmiatori possono scegliere cinque fondi principali o un fondo con data obiettivo che combina cinque percentuali di fondi principali.

Come per altri piani pensionistici, la cosa più importante è iniziare il prima possibile.

Capire TSP

Il Thrift Savings Plan è stato introdotto nel 1986 attraverso il Federal Employees Retirement System Act. Il TSP consente ai lavoratori federali di investire in conti pensionistici agevolati dalle tasse.Molto simile a Esercito Repubblicano IrlandeseC’è un TSP tradizionale, che viene tassato quando prelevi denaro, e Roth TSP, dove paghi le tasse sulle donazioni, ma il reddito è esentasse.

A differenza dell’IRA, il limite di contribuzione è molto più alto. Nel 2021, puoi depositare fino a $ 19.500 nel TSP, a meno che tu non abbia 50 anni o più, nel qual caso il limite è di $ 26.000.

Se fai parte del Federal Employees Retirement System (FERS) o del Mixed Retirement System (BRS), la tua agenzia potrebbe corrispondere ai tuoi contributi. La maggior parte delle organizzazioni fornirà automaticamente l’1% del tuo stipendio al TSP e fornirà un ulteriore 4% dopo due anni di servizio.

Raddoppia i tuoi soldi Dopo due anni, la maggior parte dei dipendenti ha diritto a una quota intera fino al 5% del proprio stipendio. Sono soldi gratis!

Investi in TSP

Piano di risparmio dell’usato accettato Rotolare Da un precedente piano pensionistico, come il vecchio 401(k) o IRA.Allo stesso modo, se il partecipante termina il rapporto di lavoro e lavora nel settore privato, il conto del Piano di risparmio risparmio può rimanere invariato, oppure può essere trasferito al piano del nuovo datore di lavoro o Esercito Repubblicano Irlandese Tradizionale.

Sebbene le opzioni di investimento disponibili per il piano di risparmio dell’usato siano limitate, fornisce un modo a basso costo per i lavoratori del governo Risparmia in modo efficace Per la pensione. Come con altri piani pensionistici qualificati, i partecipanti possono scegliere e allocare qualsiasi percentuale del proprio patrimonio a qualsiasi fondo desiderato.

I fondi disponibili sono:

Fondo personale

Fondo G, che investe in titoli di stato, come Buoni del tesoro.

Il Fondo F investe in obbligazioni societarie e governative.

Fondo C, un fondo indicizzato che rappresenta l’indice Standard & Poor’s 500.

Fondo S, questo è un fondo indicizzato azionario a piccola capitalizzazione. Questo è più rischioso del fondo C e ha rendimenti potenziali più elevati.

I Fund è un fondo indicizzato azionario internazionale che riflette Indice MSCI EAFEQuesto è il fondo personale più rischioso con le attività potenziali più elevate.

Fondo per il ciclo di vita

La sesta opzione è investire in un fondo del ciclo di vita, che contiene una certa percentuale di tutti e cinque i fondi separati. Man mano che i fondi del ciclo di vita si avvicinano alla scadenza, le basi del portafoglio vengono riequilibrate e spostate su attività a basso rischio.

Linea di fondo

Il Thrift Savings Plan è il principale compenso per i dipendenti del governo federale e delle forze armate. Non solo fornisce una forma di risparmio previdenziale favorevole alle tasse, il governo abbinerà anche i contributi dei dipendenti per aiutarli a risparmiare per la pensione. Come per altri piani pensionistici, la cosa più importante è iniziare il prima possibile.