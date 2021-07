Come funziona la carta di credito Goodyear: vantaggi e vantaggi

La carta di credito Goodyear di Goodyear Tire & Rubber Company (NASDAQ: GT) fornisce finanziamenti per pneumatici e altri prodotti e servizi acquistati presso le sedi Goodyear e può essere utilizzata anche presso le stazioni di servizio Exxon e Mobil (e le stazioni di servizio Exxon/Mobil).

La carta viene fornita tramite Citibank e presenta alcuni vantaggi, inclusi i pagamenti di interessi zero fino a sei mesi su determinati acquisti. Come con tutte le carte, i suoi termini includono dettagli che dovrebbero essere controllati prima di firmare.

Le carte di credito Goodyear possono essere utilizzate per pneumatici e servizi correlati presso le sedi Goodyear e i siti Web Goodyear, nonché presso le stazioni di servizio Mobil ed ExxonMobil.

La carta viene fornita con uno sconto a tasso zero ed è valida per sei mesi dopo l’acquisto. Dopodiché, sono iniziati gli addebiti per interessi.

Le catene Firestone e Discount Tire offrono carte simili con offerte promozionali simili.

Come funziona la carta di credito Goodyear

Se utilizzata presso una sede Goodyear o un sito Web aziendale, la carta viene utilizzata allo stesso modo di qualsiasi altra carta di credito. Fornisce credito revolving fino all’importo massimo stabilito dall’emittente. I mutuatari possono utilizzare la carta per finanziare gli acquisti effettuati presso Goodyear. Conoscenza di base:

Questo è un grande sollievo per i clienti che hanno a che fare con pneumatici a terra. Se il titolare della carta paga il saldo per intero entro sei mesi o meno, verrà addebitato un interesse pari a zero. Se il saldo non viene saldato in tempo, verranno addebitati gli interessi passivi. La carta è accettata in oltre 17.000 sedi Goodyear in tutto il paese. Può essere utilizzato anche nelle stazioni di servizio ExxonMobil, Mobil e ExxonMobil. Ha anche un’opzione di anticipo in contanti.

Altrimenti, questa è una carta del negozio, chiamata carta “private label”, non una carta di credito universale accettata ovunque.

I clienti interessati possono visitare il negozio o il sito Web dell'azienda per richiedere di persona una carta di credito Goodyear. La maggior parte dei clienti riceverà una decisione sul credito entro pochi minuti.

Premi e vantaggi

Il più grande vantaggio di questa carta è quello di fornire finanziamenti a tasso zero. È un buon affare comprare $250 o più con zero interessi per sei mesi. Va sottolineato che i due concorrenti di Goodyear nel settore dei pneumatici, Firestone e pneumatici discount, hanno quotazioni corrispondenti.

Prima del 30 settembre 2021, i nuovi titolari di carta possono anche ricevere in cambio quattro set di pneumatici selezionati da $ 150 tramite posta o sconti online.

Quando i titolari della carta utilizzano la carta per pagare, possono anche ottenere una normale commissione per il cambio dell’olio di $ 5 e un servizio gratuito di sostituzione dei pneumatici. Hanno anche promesso di fornire offerte speciali su siti Web e negozi di cui i non titolari di carta non possono usufruire.

Le carte Goodyear sono accettate presso le stazioni di servizio ExxonMobil, Mobil e Exxon/Mobil, il che le rende più utili per un uso regolare che (si spera) solo per le emergenze dei pneumatici.

Alcuni “svantaggi” delle carte di credito Goodyear

Oltre il periodo di grazia di sei mesi, dovrai affrontare enormi interessi. Il tasso di interesse variabile della Goodyear Card raggiunge il 28,49%. Questo è coerente con i suoi concorrenti, ma non è economico.

Goodyear esegue cambi olio, lavori di lubrificazione e cambio filtri, riparazione pneumatici e assetto ruote. Naturalmente, offre una vasta gamma di pneumatici. Questa è solo una parte di ciò che è necessario per mantenere la tua auto sulla strada. Devi chiederti se hai bisogno di mettere una carta extra nel tuo portafoglio e potresti dover pagare fatture aggiuntive per prodotti e servizi limitati ogni mese.

Le carte come Goodyear sono tutte incentrate sulla fedeltà dei clienti. Naturalmente, ha più di 17.000 sedi, quindi è probabile che tu abbia un disperato bisogno di acquistare pneumatici nuovi a breve distanza dal negozio Goodyear più vicino. Se hai tempo e tempo libero per guardarti intorno, potresti trovare altre fonti o marche di pneumatici che ti piacciono.

Pro e contro

vantaggio Buone offerte promozionali a tasso zero

Può essere utilizzato anche per fare rifornimento

Rispondere a scoppi imprevisti con tranquillità Svantaggio Oltre il periodo di grazia di sei mesi, dovrai affrontare enormi interessi.

Hai davvero bisogno di un’altra carta di credito per pagare gomme e benzina?

Perché insistere su un fornitore di pneumatici?

Dove posso ottenere una carta di credito Goodyear?

Il modo più semplice per candidarsi è tramite il seguente link Sito web di pneumatici Goodyear.

Nota che il link ti porterà al sito web di Citibank fuori sede, che è il vero prestatore della carta. Qui è dove vengono visualizzati i dettagli degli addebiti per interessi e delle commissioni di ritardo. Impegnati per una risposta molto rapida entro poche ore.

Di che tipo di credito ha bisogno la carta di credito Goodyear?

Goodyear o Citibank non hanno rivelato informazioni specifiche sull’idoneità al credito della carta.

In generale, le carte supplementari del negozio richiedono almeno un rating di credito da “discreto” a “buono” compreso tra 0 e 850. Questo tipo di carta a marchio del distributore è solitamente più facile da ottenere rispetto alle carte di credito generiche perché il limite di credito è generalmente inferiore, il che riduce il rischio del prestatore.

Dove posso utilizzare le carte di credito Goodyear?

Le carte di credito Goodyear possono essere utilizzate solo presso i negozi Goodyear Tire o i loro siti Web e le stazioni di servizio ExxonMobil, Mobil e ExxonMobil.

Può anche essere utilizzato per prelevare contanti su alcuni sportelli automatici.

Alternative alle carte di credito Goodyear

Altre due catene di pneumatici nazionali offrono carte di credito simili a Goodyear.

La carta di credito Discount Tire ha anche uno sconto di interesse dello 0% simile per gli acquisti all'ingrosso. La sua soglia per sei mesi senza interessi è leggermente superiore a quella di Goodyear, a $ 199 invece di $ 250. Tuttavia, per ottenere lo 0% di interesse per 12 mesi, i clienti di Discount Tire devono spendere $ 1.500.

Firestone fornisce la propria carta di credito con interesse 0% per sei mesi. La società ha collaborato con l'Associazione Nazionale CreditFirst per sviluppare la carta.

Termini e condizioni della carta di credito Goodyear

Il tasso di interesse variabile TAEG delle carte di credito Goodyear è del 28,49% o tassi di interesse non variabili che vanno dal 13,49% al 26,99%. L’interesse minimo è di $2.

La carta può essere utilizzata per pagare in contanti in anticipo e il tasso di interesse annuo variabile a partire da febbraio 2021 è del 29,95%. La commissione per la transazione in contanti è di $ 10 o del 5% dell’importo della transazione, a seconda di quale sia maggiore.

Le tasse in ritardo possono arrivare fino a US $ 40.

Stampa fine

Sia Goodyear Card che i suoi concorrenti applicano tassi di interesse elevati per rimborsare eventuali spese eccedenti i tassi promozionali.

A partire da marzo 2021, le carte di credito Goodyear hanno una variabile Tasso d’interesse annuale (APR) è un tasso di interesse non variabile del 28,49% o dal 13,49% al 26,99%. Il TAEG della carta Firestone è del 28,8%, Il TAEG della carta Discount Tire è del 29,99%.

Chi dovrebbe prendere in considerazione l’utilizzo di una carta di credito Goodyear?

I clienti fedeli che acquistano solo pneumatici e cambiano l’olio da Goodyear beneficiano maggiormente di questa carta.

La scheda offre un po' di tranquillità per scoppi accidentali. Una gomma a terra, o peggio, un set di gomme lisce, può danneggiare seriamente il tuo budget mensile. È utile avere a portata di mano una tessera per affrontarla, soprattutto per chi usufruisce dello sconto semestrale senza interessi.

I conducenti che sono spesso in viaggio possono utilizzare bene questa carta. Le famiglie con più auto possono utilizzare le carte di credito Goodyear invece di qualsiasi altra carta di credito per risparmiare molti interessi.

E, sebbene il limite di credito di $ 5 Cambio olio Potrebbe non sembrare molto, ma per le persone che spesso guidano o mantengono due o più auto per una famiglia, questo potrebbe sommarsi.

Le persone che non spendono soldi da Goodyear spesso potrebbero non aver bisogno di questa carta. Il piccolo risparmio qua e là potrebbe non valere la seccatura di mantenere un’altra carta di credito.

Linea di fondo

Se sei spesso in viaggio o se la tua famiglia ha diverse auto, la manutenzione ordinaria dell’auto può essere una voce importante nel tuo budget familiare e le rotture accidentali di pneumatici possono essere un grave problema di budget. Il prezzo di partenza per i nuovi pneumatici è di circa $ 100, ma se hai intenzione di equipaggiare un SUV o un camion, il costo per pneumatico può arrivare fino a $ 1.000 o più.

Se rientri in quella categoria di combattenti da strada, potresti trarre vantaggio dal portare con te una carta di credito Goodyear, soprattutto se puoi insistere per pagare le bollette durante il periodo di grazia di sei mesi prima che inizino gli addebiti degli interessi.

Se lavori avanti e indietro in un’auto compatta abbastanza buona, potresti scoprire che una carta di credito generalmente accettata è sufficiente per l’occasionale necessità di sostituire i nuovi pneumatici.

Domande frequenti

Cosa posso acquistare con una carta di credito Goodyear?

La carta può essere utilizzata solo presso le sedi Goodyear e i loro siti Web e le stazioni di servizio ExxonMobil e Mobil. Goodyear vende pneumatici e servizi correlati, cambio olio e lavori di lubrificazione. Questa è una carta standard “private label” e non può essere utilizzata ovunque come Visa o MasterCard.

Quali sono gli interessi passivi per le carte di credito Goodyear?

La carta di credito Goodyear viene fornita con una variabile Tasso d’interesse annuale (APR) è un tasso di interesse non variabile del 28,49% o dal 13,49% al 26,99%. Se paghi per intero la fattura entro sei mesi, puoi evitare qualsiasi addebito di interessi.

Non è prevista alcuna tariffa annuale per la carta, ma è prevista una multa per ritardo di $ 40.

Di quanto punteggio di credito ha bisogno la carta di credito Goodyear?

Le carte di credito di marchi privati ​​come Goodyear di solito richiedono un punteggio di credito minimo nell’intervallo “discreto” o “buono”. Questo dovrebbe essere più facile da ottenere rispetto a Visa o Mastercard generali. Se vuoi migliorare il tuo punteggio di credito, ottenerne uno e usarlo in modo responsabile potrebbe essere un passo indietro nella scala del punteggio di credito.