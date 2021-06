Come funziona la carta di credito Visa firma Amazon Prime Rewardswards

Come funziona la carta Visa firmata Amazon Prime Rewards

Amazon.com è un negozio virtuale che ha tutto a un prezzo basso. Ordina oggi, ricevilo domani il prima possibile. Non solo offre un’ampia varietà di prodotti, ma l’azienda offre anche carte Visa in co-branding, in particolare per i suoi membri Prime.

Prime Rewards Signature Visa è simile alla sua carta di co-branding alternativa, chiamata carta di credito Visa Amazon Rewards Signature. Entrambe queste carte di credito possono essere utilizzate ovunque Visa sia accettata e supportata da Chase Bank. Filiale JPMorgan Chase & Co. è responsabile della gestione di tutti i servizi e le questioni relative al credito revolving.

La carta può essere utilizzata ovunque sia accettata Visa. La carta fornisce un rimborso del 5% per tutti gli acquisti su Amazon.com e sui mercati Whole Foods. Dopo che la carta di credito è stata approvata, il nuovo arrivato riceve immediatamente una carta regalo Amazon.com del valore di $ 150. I titolari di carta possono anche scegliere un design della carta con Amazon o Whole Foods.

Punti chiave La carta Visa Signature Amazon Prime Rewards è una carta di credito in co-branding che fornisce premi, come il 5% di rimborso in contanti per gli acquisti su Amazon.com e sui mercati Whole Foods.

Oltre al buon credito, devi anche avere un abbonamento Prime per essere idoneo per il visto di firma Prime Rewards.

La carta Visa Signature di Amazon Rewards è quasi la stessa della carta progettata per i membri Prime. Tuttavia, i titolari della carta possono ottenere solo uno sconto del 3% quando fanno acquisti.

Devi avere un buon punteggio di credito (almeno 670) per considerare l’utilizzo di qualsiasi carta Visa co-branded Amazon Signature.

Amazon offre anche due carte negozio, ma queste carte non sono carte di credito. Queste carte vengono utilizzate per gli acquisti su Amazon.com, ma sono idonee per l’uso sul mercato Whole Foods.

Premi e vantaggi

Se fai spesso acquisti su Amazon e Whole Foods, questa carta può offrire molteplici vantaggi. Per tutti gli acquisti su Amazon.com e Whole Foods Market, puoi ottenere uno sconto del 5% (o 3% per i membri non Prime idonei per Visa Rewards); 2% per distributori di benzina, ristoranti e farmacie; e tutti gli altri acquisti 1%.alcuniI tuoi premi si presentano sotto forma di punti.alcuniPer ogni centesimo guadagnato, riceverai un rimborso.

Quando apri una carta di credito Visa Amazon Signature, se disponi di un account Prime, entro i primi tre mesi dal possesso della carta, riceverai uno sconto del 5% sugli acquisti fino a $ 2.500 in merci ovunque.alcuniSe tendi ad acquistare generi alimentari da Whole Foods e spesso fai acquisti su Amazon come membro Prime, questa carta può fornire generosi premi e sconti.

Esempio di punto

Supponi di aver acquistato un articolo su Amazon per $ 20. Otterrai uno sconto del 3% (60 centesimi) o 60 punti. Ogni 100 punti vale $ 1. I tuoi punti sono disponibili immediatamente dopo essere stati elaborati come sconto al momento del pagamento.

Quando ottieni l’approvazione della carta, Amazon ti darà $ 150 Carta regaloNon è prevista alcuna commissione annuale, nessuna commissione per transazioni estere, nessun limite di reddito e i tuoi punti non scadranno mai.

Dove si può ottenere una carta Visa con firma Amazon Prime Rewards?

I clienti interessati possono richiedere la carta online su Amazon.com. Tuttavia, il processo di revisione passerà attraverso Chase Bank, che autorizza e gestisce la logistica finanziaria e il processo di approvazione. alcunialcuni

Secondo Amazon.com, “Se la tua domanda viene approvata immediatamente, verrai indirizzato a una pagina che include il contratto del titolare della carta, i termini del tuo account Amazon Rewards Visa Signature e altre informazioni importanti”.

Al contrario, se la tua domanda non viene approvata immediatamente, Chase Bank ti avviserà del tuo stato dopo aver controllato la tua storia creditizia. Questo richiede dalle due alle quattro settimane. Amazon consiglia di attendere due settimane dopo aver inviato la domanda prima di contattare Chase Bank.alcunialcuni

Quale limite di credito è richiesto per la carta Visa Signature Amazon Prime Rewards?

A differenza delle carte dei negozi Amazon che richiedono solo un credito equo, le carte Visa firmate Amazon rewards (membri Prime o non membri) richiedono un punteggio di credito più elevato perché sono carte di credito Visa.

Amazon.com fornisce carte di credito del negozio e più opzioni di carte Visa in co-branding che possono essere utilizzate solo per gli ordini Amazon.com, come Carta di firma Visa Amazon Rewards Può essere utilizzato ovunque sia accettato Visa.

Dove posso utilizzare la carta Visa firmata Amazon Prime Rewards?

Puoi utilizzare la tua carta di credito Amazon ovunque sia richiesto Visa, molto probabilmente ovunque negli Stati Uniti e in più di 150 paesi in tutto il mondo. A differenza delle carte dei negozi legate a rivenditori specifici, le carte Visa collegate ad Amazon.com sono per molti versi normali carte di credito.

Se lo usi per fare acquisti su Amazon.com o Whole Foods, otterrai dei premi, ma puoi anche beneficiare dei premi quando lo usi nelle stazioni di servizio, nelle farmacie e in altri rivenditori partecipanti.

Alternative alla carta Visa Signature di Amazon Prime Rewards

Amazon offre due carte solo negozio, simili alle sue carte di credito, perché la carta negozio Amazon Prime offre maggiori vantaggi ai suoi titolari di membri Prime. Synchrony Bank emette Amazon.com Store Card e Amazon Prime Store Card. Queste carte sono utili se fai spesso acquisti su Amazon.com.

Carte del negozio Amazon.com e Amazon Prime

Se non desideri o non ti qualifichi per alcuna carta Visa Signature Amazon Rewards, Amazon.com o le carte Prime Store potrebbero essere opzioni valide per risparmiare denaro quando acquisti su Amazon. A differenza di Amazon Prime Rewards Signature Visa e Amazon Rewards Signature Visa, Whole Foods Marketplace non accetta le carte dei negozi Amazon.

Quando sarai approvato per la carta del negozio Amazon.com, riceverai una carta regalo da $ 60 da Amazon.com, che è molto meno della carta regalo da $ 150 che hai ricevuto quando hai aperto la carta Visa Amazon Prime. Il programma di premi di Amazon Store Card non è potente come la sua carta Visa Visa Rewards Signature, ma offre opportunità di finanziamento introduttive per i nuovi titolari di carta.

Carta di credito Visa firmata Amazon Rewards

Se non disponi di un abbonamento Prime ma desideri usufruire della comodità e dei vantaggi di una carta di credito Amazon Visa, un’altra opzione è una carta Visa firmata Amazon rewards. I vantaggi, i termini e le condizioni di Amazon Rewards Signature Visa sono quasi gli stessi della Prime Rewards Visa Signature Card, con un’eccezione: se non sei un membro Prime, riceverai solo il 3% di premi e Whole Foods quando fai acquisti su Amazon.alcunialcuni

Termini e condizioni della carta Visa firma Amazon Prime Rewards

Questo Tasso d’interesse annuale Sulla tua carta dipenderà dalla tua Storia del creditoNon esiste un APR introduttivo.Il tasso di interesse dovrebbe essere compreso tra il 14,24% e il 22,24%, ma varierà a causa di Tasso di interesse preferenziale. Il trasferimento del saldo e l’acquisto hanno lo stesso APR Invece di quello più alto imposto da molte carte.

Anticipo in contanti Il tasso di interesse per il visto firmato Amazon Prime Rewards è del 24,99%.Dopo aver 21 giorni Ciclo di fatturazione Paga il saldo per intero per evitare eventuali addebiti di interessi. Le commissioni per i ritardi possono arrivare fino a $ 39, a seconda del saldo della carta. Il cliente pagherà $ 5 o 5% dell’importo del trasferimento del saldo, a seconda di quale sia maggiore. Il costo degli anticipi in contanti è di 10 USD o del 5%, a seconda di quale sia il più alto.

Non è prevista alcuna tariffa annuale aggiuntiva per la carta, ma se desideri un visto di firma Amazon Prime Rewards, devi pagare per diventare un membro Amazon Prime e la tariffa annuale è di $ 119. Devi avere almeno 18 anni per richiedere questa carta e il limite di credito dipende dal credito del richiedente.