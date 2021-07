Come funziona la gestione del portafoglio azionario?

Molti analisti di ricerca sugli investimenti spesso diventano Gestore del portfolio col tempo.Dopotutto, l’obiettivo di quasi tutti Analisi degli investimenti Sta prendendo una decisione di investimento o consigliando a qualcuno di prendere una decisione di investimento. Analizza le azioni E l’equità gestionale portafoglio Strettamente correlato: questo è il motivo per cui la maggior parte degli analisti lo è Teoria del portafoglio moderno (MPT).

Tuttavia, in finanza, come in molti settori, le applicazioni nel mondo reale di concetti teorici o accademici possono comportare un pensiero al di là della professionalità e della formazione personali. L’esecuzione di una serie di portafogli azionari implica attenzione ai dettagli, competenze software ed efficienza di gestione.

In breve, è necessario comprendere i meccanismi di gestione del portafoglio azionario per creare ed elaborare un insieme di portafogli diversi, assicurandosi che non solo funzionino bene, ma si comportino anche come un elemento omogeneo.

Punti chiave Prima di creare e gestire effettivamente un portafoglio azionario, è necessario apprendere alcuni elementi meccanici della gestione del portafoglio.

I gestori di portafoglio possono essere limitati dallo stile, dai valori e dai metodi della società di investimento per cui lavorano.

Nel tempo, comprendere le conseguenze fiscali delle attività di gestione del portafoglio è essenziale per strutturare e gestire i portafogli di investimento.

La modellazione del portafoglio è un buon modo per applicare l’analisi e la valutazione di un insieme di azioni chiave a un insieme o stile di un insieme di portafogli di investimento.

La modellazione del portafoglio può essere un collegamento efficace tra l’analisi delle scorte e la gestione del portafoglio.

Limitazioni dei gestori di portafoglio

Portfolio manager professionista che lavora per un’azienda Gestione degli investimenti Le aziende spesso non possono scegliere la filosofia di investimento generale della gestione del portafoglio che gestiscono. Le società di investimento possono avere parametri di selezione dei titoli e di gestione patrimoniale rigorosamente definiti. Ad esempio, un’azienda può definirsi come avente uno stile di scelta di investimento di valore e utilizzare determinate linee guida di trading per seguire tale stile.

Inoltre, i gestori di portafoglio sono spesso soggetti a Valore di mercato Linee guida. Azioni a piccola capitalizzazione I gestori possono limitarsi a selezionare titoli con un valore di mercato compreso tra $ 250 milioni e $ 1 miliardo.

Ci può essere anche “house style” nella scelta relativa all’andamento economico.Alcuni gestori di portafoglio usano dal basso verso l’alto Scegliendo le scorte indipendentemente dal reparto o Previsioni economiche. Altri sono dall’alto al basso Analizza e seleziona i titoli in base all’intero settore o alle tendenze macroeconomiche come punto di partenza. Molti stili utilizzano una combinazione di questi metodi.

Naturalmente, anche le preferenze dei singoli manager giocano un ruolo. Tuttavia, il primo passo nella gestione del portafoglio è comprendere il campo di investimento e il mantra della tua particolare organizzazione.

Gestori di portafoglio e considerazioni fiscali

Comprendere le conseguenze fiscali delle attività di gestione del portafoglio sono

Nel tempo, costruire e gestire un portafoglio è essenziale.

Molti portafogli di investimento istituzionali, come i fondi pensione o i portafogli di investimento dei fondi pensione, non devono pagare le tasse ogni anno. Rispetto ai portafogli tassabili, il loro status di elusione fiscale offre ai gestori di portafoglio una maggiore flessibilità.

Il portafoglio di investimento non tassabile può darti una maggiore esposizione dividendo Reddito e breve termine Guadagni Rispetto alle loro controparti tassabili.I gestori di portafogli imponibili potrebbero dover prestare particolare attenzione alle azioni Periodo di detenzione, Approvazione fiscale, Plusvalenze a breve termine, Perdita di capitale, Imposta sulle vendite, E il reddito da dividendi che detengono. Possono insistere su un tasso di rotazione del portafoglio inferiore (rispetto ai portafogli non tassabili) per evitare eventi tassabili.

Costruisci un modello di portafoglio

Il gestore gestisce un portafoglio o 1.000 portafogli in una singola azione? Prodotti di investimento Oppure lo stile, la costruzione e il mantenimento di un modello di portafoglio è un aspetto comune della gestione del portafoglio azionario.

Il modello di portafoglio è lo standard per abbinare un singolo portafoglio di investimento. Di solito, un gestore di portafoglio assegna un peso percentuale a ciascuna azione nel modello di portafoglio. Quindi, modifica il portafoglio individuale in modo che corrisponda a questa combinazione ponderata.

I modelli di portafoglio vengono generalmente creati utilizzando software di gestione degli investimenti specializzati, sebbene possano essere utilizzati anche programmi generali come Microsoft Excel.

Ad esempio, dopo alcune analisi aziendali, Analisi del reparto, con Analisi macroeconomica, Il gestore del portafoglio può decidere di aver bisogno di un titolo specifico che richiede un peso relativamente elevato. In questo stile di gestore di portafoglio, il peso relativamente elevato è il 4% del valore totale del portafoglio. Riducendo il peso di altri titoli nel modello o riducendo il peso complessivo della liquidità, il gestore del portafoglio sarà in grado di acquistare un numero sufficiente di azioni di una particolare società in tutti i portafogli per corrispondere al peso del modello del 4%.

Tutti i portafogli sono simili tra loro e sono simili al modello di portafoglio, almeno per quanto riguarda il peso del 4% di quel particolare titolo.

In questo modo, dato lo stile specifico prescritto dal gruppo di portafoglio, i gestori di portafoglio possono gestire tutti i portafogli in modo simile o identico.Ci si può aspettare che tutti i portafogli di investimento generino ritorno In modo standardizzato, l’uno rispetto all’altro.Saranno anche simili tra loro nei seguenti modi Rischio/ricompensa contorno. In effetti, tutte le analisi e le valutazioni di sicurezza effettuate dai gestori di portafoglio vengono eseguite su modelli, non su singoli portafogli.

Poiché le prospettive dei singoli titoli migliorano o peggiorano nel tempo, i gestori di portafoglio devono solo modificare i pesi di questi titoli nel modello di portafoglio per ottimizzare i rendimenti di tutti i portafogli effettivi che coprono.

Efficienza della modellazione del portafoglio

La modellazione consente una significativa efficienza di analisi. I gestori di portafoglio devono solo conoscere 30 o 40 titoli detenuti in proporzioni simili in tutti i portafogli, non 100 o 200 titoli detenuti in proporzioni diverse in molti conti.

Modificando i pesi del modello nel modello di portafoglio nel tempo, le modifiche in questi 30 o 40 titoli possono essere facilmente applicate a tutti i portafogli. Poiché le prospettive dei singoli titoli cambiano nel tempo, il gestore del portafoglio deve solo modificare i pesi del proprio modello per avviare contemporaneamente decisioni di investimento per tutti i portafogli.

Il modello di portafoglio può essere utilizzato anche per gestire tutte le transazioni giornaliere a livello di un singolo portafoglio. Basta effettuare un acquisto secondo il modello per creare un nuovo account in modo rapido ed efficace. I depositi e i prelievi di contanti possono essere gestiti in modo simile.

Se il portafoglio è abbastanza grande, il modello deve essere applicato solo a Dimensione dell’asset Costruisci un portafoglio che rifletta il modello di portafoglio.I portafogli più piccoli possono essere limitati dalle azioni Lotto di bordo Limitazioni, che possono influire sulla capacità del gestore del portafoglio di acquistare o vendere con precisione determinate ponderazioni percentuali.