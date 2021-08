Come funziona la regola dell’80% dell’assicurazione familiare?

Qual è la regola dell’80% dell’assicurazione familiare?

La maggior parte delle compagnie di assicurazione segue la regola dell’80%.Secondo lo standard, se il proprietario della casa acquista una casa o un immobile, la compagnia assicurativa coprirà solo il costo del danno Copertura assicurativa Almeno pari all’80% del valore di sostituzione totale della casa. Se l’importo dell’assicurazione acquistata è inferiore all’80% minimo, la compagnia assicurativa rimborserà al proprietario della casa solo l’importo corrispondente dell’importo minimo di assicurazione richiesto che dovrebbe essere acquistato.

Punti chiave: La regola dell’80% significa che se il proprietario acquista un’assicurazione pari almeno all’80% del valore di sostituzione totale della casa, la compagnia assicurativa pagherà per intero solo il danno alla casa.

Se la copertura assicurativa acquistata è inferiore all’80% del valore di sostituzione, l’importo pagato dalla compagnia assicurativa sarà proporzionale all’importo dell’assicurazione originariamente acquistata.

Il miglioramento del capitale e l’inflazione influenzeranno il valore della proprietà e la regola dell’80%.

Come si applica la regola dell’80% all’assicurazione familiare

Ad esempio, James possiede una casa Costo di sostituzione 500.000 dollari USA e la sua copertura assicurativa totale è di 395.000 dollari USA. Un’alluvione inaspettata ha causato danni alla casa di James per un valore di $ 250.000. A prima vista, potresti pensare che, poiché l’importo coperto è superiore al costo del danno ($ 395.000 contro $ 250.000), la compagnia assicurativa dovrebbe rimborsare a James l’intero importo. Tuttavia, a causa della regola dell’80%, non è necessariamente così.

Secondo la regola dell’80%, l’assicurazione minima che James dovrebbe acquistare per la sua famiglia è di US $ 400.000 (US $ 500.000 x 80%). Al raggiungimento di tale soglia, tutti i danni parziali della famiglia James verranno risarciti dalla compagnia assicurativa. Tuttavia, poiché James non ha acquistato l’importo minimo di assicurazione, la compagnia assicurativa pagherà solo l’importo minimo di assicurazione rappresentato dall’importo effettivo dell’assicurazione acquistata ($ 395.000/$ 400.000), che è il 98,75% dei danni. Pertanto, la compagnia assicurativa pagherà $ 246.875. Sfortunatamente, James deve pagare i restanti $ 3.125.

Poiché il miglioramento della casa e l’inflazione influiranno sul valore della casa, i proprietari di case dovrebbero rivedere regolarmente le loro polizze assicurative per assicurarsi che la loro copertura soddisfi la regola dell’80%.

In che modo i miglioramenti di capitale influenzano la regola dell’80%

da Miglioramento del capitale Aumentando il valore di sostituzione della casa, il tasso di copertura sufficiente a soddisfare la regola dell’80% prima del miglioramento potrebbe non essere più sufficiente dopo il miglioramento.

Ad esempio, supponiamo che James si renda conto di non aver acquistato un’assicurazione sufficiente per coprire la regola dell’80%, quindi acquista un’assicurazione che copre $ 400.000. Un anno dopo, James decise di costruire un nuovo componente aggiuntivo per la sua casa, che avrebbe aumentato il valore di sostituzione a $ 510.000. Sebbene 400.000 USD siano sufficienti per pagare una casa da 500.000 USD (400.000 USD/500.000 USD = 80%), i miglioramenti del capitale hanno aumentato il valore di sostituzione della casa e questa copertura non è più sufficiente (400.000/510.000 USD = 78,43% ). In questo caso, la compagnia assicurativa non risarcirà completamente alcuna parte del danno.

inflazione Può anche aumentare il valore di sostituzione della casa. Pertanto, i proprietari di case dovrebbero rivedere regolarmente le loro polizze assicurative e il valore di sostituzione della casa per vedere se hanno un’assicurazione sufficiente per coprire completamente eventuali danni.