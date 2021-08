Come funziona la strategia di trading del programma

La strategia di trading del programma avviene dietro le quinte. Non hanno emozioni durante il trading e possono realizzare profitti elevati.Queste transazioni sono chiamate Transazione del programma, È successo in silenzio, ignorando il caos del trading floor.Con l’avvento del trading elettronico nei primi anni 2000, le strategie di trading del programma sono diventate una parte fondamentale dell’investimento della maggior parte dei trader e degli investitori (soprattutto i grandi trader) Istituzione finanziaria.

Punti chiave Il trading di programmi si riferisce all’uso di algoritmi generati dal computer per scambiare un paniere di azioni in grandi quantità, a volte con un’alta frequenza di negoziazione.

Questi algoritmi sono programmati per essere eseguiti e sono monitorati da esseri umani, sebbene una volta eseguito il programma generi transazioni, non esseri umani.

Le strategie di trading del programma possono eseguire migliaia di operazioni al giorno (come il trading ad alta frequenza o HFT), mentre altre strategie eseguono solo operazioni ogni pochi mesi per riequilibrare i portafogli di investimento a lungo termine.

Sebbene molto popolare, il trading di programmi è stato anche attribuito a fallimenti del mercato come i flash crash.

Strategia di trading del programma

In generale, le transazioni di programma sono transazioni di grandi volumi eseguite dal sistema, solitamente automatizzate, sulla base di potenziali programmi o idee. Tuttavia, le transazioni di programmazione sono più di quanto implica questa semplice definizione.Questo Borsa Valori di New York (NYSE) definisce il programma di trading come “un’ampia strategia di trading di portafoglio che prevede l’acquisto o la vendita di 15 o più azioni con un valore di mercato totale di 1 milione di dollari USA o più”.

Il termine “transazione di sistema” è spesso usato in modo intercambiabile con transazione di programma; tuttavia, questo non è del tutto accurato. Il trading di sistema si riferisce a un metodo in cui può verificarsi il trading di programma se il volume di trading è sufficientemente grande. Al contrario, determinate transazioni di programma possono essere generate tramite metodi di transazione di sistema. Per i nostri scopi qui, il trading del programma si riferisce solo alla definizione di New York Stock Exchange.

Le persone pianificano la strategia…

Contrariamente alla credenza popolare, la strategia di portafoglio alla base dell’acquisto o della vendita di programmi di solito non è generata dal computer.L’obiettivo può essere bilanciato con il portafoglio a una vasta gamma Allocazione delle risorse Assegnare al dipartimento.potrebbero essere Infragiornaliero Strategia, strategia a breve o lungo termine. Le strategie e gli algoritmi effettivi che generano le transazioni del programma sono di proprietà esclusiva di ciascun partecipante e sono uno dei segreti più gelosamente custoditi a Wall Street.

…Ma il computer può fare il lavoro

Le transazioni dei programmi sono quasi sempre eseguite da computer, anche se a volte non lo sono.Ad esempio, se l’agenzia XYZ vuole venderne uno cestino Dei 15 titoli per un totale di $ 2 milioni, può semplicemente distribuire le vendite tra diversi broker.Al contrario, un piano di acquisto di azioni singole può entrare direttamente Creatore di mercato Oppure consegnalo a un singolo broker e dividilo in unità più piccole. In effetti, la Borsa di New York è interessata solo alla supervisione delle transazioni dei programmi generati dal computer, in particolare quelle che derivano da ampie fluttuazioni nei premi dei futures.

Il trading di programmi è ovunque

È importante sottolineare che la maggior parte delle transazioni del programma coinvolge futures Il mercato e il mercato monetario.La più semplice e conosciuta di queste strategie è Arbitraggio dell’indiceL’arbitraggio su indici è spesso utilizzato da istituzioni che gestiscono portafogli azionari molto ampi e diversificati.

Ad esempio, un’istituzione acquista futures quando il prezzo è basso e vende un paniere di azioni in un’operazione di copertura per ottenere un rendimento di diversi punti superiore al rendimento generato dal portafoglio di azioni S&P stesso.

Per i singoli investitori, l’importante è che il mercato dei futures e il mercato spot siano strettamente collegati. I cambiamenti in un mercato possono innescare cambiamenti in un altro mercato.I futures Standard & Poor’s sono disponibili tutti i giorni Giusto valore Sulla base di una formula, ad esempio, il numero di giorni dovuti e Trasportare il costo Per il corrispondente paniere di azioni.

dal 70% all’80% Nel mercato statunitense e in altri mercati sviluppati, il trading algoritmico rappresenta la percentuale del volume totale degli scambi.

Esiste un certo livello di premio che si tradurrà in transazioni pianificate, sebbene il premio vari leggermente tra le società a causa dei diversi costi di detenzione. Ci sono “livello di esecuzione di acquisto” e “livello di esecuzione di vendita” ogni giorno.Per la migliore (e unica) fonte di informazioni pubblica sul valore equo giornaliero e sui livelli di implementazione premium, visitare Sito web di ricerca sulle transazioni del progetto di HL Camp & Co.Inoltre, la Borsa di New York Attività di trading post programma È pubblicato dalle aziende associate sui loro siti Web ogni settimana.

Regola regola regola

Negli anni ’80 e ’90, il programma di trading è stato in gran parte attribuito all’eccessiva volatilità del mercato azionario ed è stato considerato il colpevole di alcuni gravi crolli. Di conseguenza, la Borsa di New York ha implementato regole che definiscono orari specifici in cui il trading di programmi generati da computer è limitato.

Dall’adozione delle nuove regole, poche interruzioni sono state direttamente attribuite alle transazioni del programma. Data la quantità di liquidità che il programma di negoziazione contribuisce ai mercati azionari e dei futures, anche durante i periodi di forte aggiustamento, il suo effetto potrebbe essere migliore di nessun effetto.

Il tempismo è la chiave

L’acquisto e la vendita di programmi tendono a verificarsi in momenti specifici della giornata, a volte chiamati tempi di inversione.Nel tempo, questi diventeranno evidenti all’osservatore attento attraverso un’impennata dei numeri e una più ampia gamma di prezzi. fluttuazione. Perché questo è importante? Supponiamo che tu possieda un titolo dell’indice Dow Jones e desideri venderlo: non ti aiuterebbe farlo in un piano di acquisto?

Linea di fondo

Le transazioni del programma rappresentano la maggior parte dell’attività di mercato in qualsiasi giorno, quindi il loro impatto sulle tendenze del mercato è molto importante. Gli investitori intelligenti devono prestare attenzione ai loro modelli e tempi di acquisto e vendita per garantire che non cadano nella parte sbagliata di queste transazioni ad alto volume controllate dal computer.