Come funziona l’assicurazione sulla vita in caso di divorzio

Nei compiti disordinati che un divorzio deve intraprendere, risolvete assicurazione sulla vita È uno che viene spesso trascurato. Nel processo di divisione dei beni, se sei un genitore, assicurati che tuo figlio si adatti nel modo più fluido possibile, a volte viene messo da parte capire come affrontare l’assicurazione sulla vita. Non commettere questo errore.

La gestione dell’assicurazione sulla vita è una parte importante del processo di divorzio. Ciò è particolarmente vero per le coppie divorziate con figli. La corretta custodia dell’assicurazione sulla vita può proteggere gli interessi economici di entrambe le parti e dei loro figli a carico.Questo processo include la realizzazione del necessario Beneficiario Variazioni, incluse nel valore in contanti Tutti o Vita universale Politiche per proteggere gli alimenti e il reddito di mantenimento dei figli e, cosa più importante, garantire che tutti i bambini coinvolti siano comunque protetti finanziariamente.

Punti chiave Il beneficiario e la titolarità della polizza dovrebbero essere aggiornati per tenere conto del cambiamento dello stato civile e del suo impatto.

Calcola il valore in contanti della polizza (se presente) e come verrà distribuita.

Se hai l’affidamento primario dei tuoi figli, sii la polizza del tuo predecessore, i cui benefici sono sufficienti per sostituire il mantenimento o gli alimenti dei figli, almeno fino alla crescita dell’ultimo figlio.

Se finisci come un genitore single, acquista un’assicurazione sulla vita per te stesso.

Aggiorna beneficiario

Lo scopo dell’assicurazione sulla vita è proteggere le persone più vicine a te da perdite finanziarie se muori e perdi reddito.La maggior parte delle persone sposate con un’assicurazione sulla vita elenca il proprio coniuge come Principale beneficiarioAvere il tuo coniuge come beneficiario garantisce che possa continuare a pagare il mutuo o l’affitto, fornire cibo e, se del caso, crescere figli senza il tuo reddito. Se fornisci la maggior parte del tuo reddito, avere un’assicurazione sulla vita è particolarmente importante.

In caso di divorzio, in particolare di un divorzio feroce, potresti non voler più che il tuo ex coniuge tragga profitto dalla tua morte. Se non hai figli, non ci sono molti motivi per mantenere il tuo ex coniuge come beneficiario dell’assicurazione sulla vita.

La maggior parte delle polizze di assicurazione sulla vita sono revocabili, il che significa che l’assicurato può cambiare il beneficiario in qualsiasi momento.Alcuni appuntamenti Beneficiario irrevocabile, In questo caso, il beneficiario non può essere cambiato una volta designato. Il modo più semplice per cambiare il beneficiario dopo un divorzio è contattare il tuo agente di assicurazione sulla vita in modo che possa verificare se la polizza può essere revocata e riassegnare il beneficiario.

Dopo la morte dell’assicurato, il beneficiario dell’assicurazione sulla vita non cambia.

Conto valore in contanti

Alcune polizze di assicurazione sulla vita, in particolare l’assicurazione sulla vita intera e le polizze di assicurazione sulla vita universale, Valore in contanti accumulato col tempo. Ogni mese, quando paghi i premi, parte di questo denaro va a un fondo che cresce con gli interessi. Il saldo del fondo è il valore in contanti della polizza. Questi sono i tuoi soldi.In qualsiasi momento, quando la polizza è effettiva, puoi scegliere di rinunciare Risarcimento in caso di morte Viene sostituito dal valore in denaro. Questo processo è chiamato incassare la tua polizza di assicurazione sulla vita.

Il valore in denaro di una polizza vita rappresenta parte di te patrimonio netto In coppia. L’approccio più equo consiste nell’elencare la polizza di assicurazione sulla vita, compreso il suo valore in denaro, Nel patrimonio matrimoniale da dividereIn caso di divorzio con patrimonio equamente distribuito, ciò significa che ciascun coniuge lascia il matrimonio con la metà del valore in contanti della polizza.

Alimenti di protezione e mantenimento dei figli

proteggere Alimenti o Sostegno all’infanzia Ciò è particolarmente importante per il coniuge che protegge principalmente i figli dopo il divorzio. Il mantenimento dei figli che il coniuge riceve dal genitore non affidatario dovrebbe essere utilizzato per l’alimentazione e la vestizione dei figli, nonché per altre spese. Se accade il peggio e il genitore non affidatario non è più in circolazione, questo reddito andrà perso e potrebbe mettere nei guai il genitore affidatario.

Se hai l’affidamento dei tuoi figli, il modo più prudente per evitarlo è acquistare una polizza assicurativa sulla vita per il tuo ex coniuge, i cui benefici sono sufficienti a sostituire il tuo mantenimento o il reddito di mantenimento dei figli, almeno fino all’ultima volta che il bambino cresce su.

Se ottieni l’affidamento primario del tuo bambino (o dei tuoi figli) e il tuo ex è irresponsabile o inaffidabile, potresti voler essere titolare della polizza e pagare tu stesso il premio, perché se il pagamento scade, l’assicurazione sulla vita decadrà.

Genitore single

Una delle maggiori sfide del divorzio è che spesso trasforma le persone in genitori single. Purtroppo, molti genitori scoprono che dopo la fine del matrimonio, finanziariamente o meno, non possono fare affidamento sul loro ex coniuge. In questo caso, la persona divorziata è l’unica responsabile della cura e dell’educazione dei propri figli. Quando ciò accade, è importante avere un piano di emergenza.

Dal momento che il tuo ex coniuge non appare più nella foto, i tuoi figli dipendono totalmente da te per il supporto finanziario e, se muori, non avranno nulla. Senza il tuo reddito, i tuoi figli non saranno in grado di mangiare e vestirsi da soli, per non parlare di qualsiasi cosa diversa dalla vita di base. Il tutore, che sia un parente o una persona designata dallo Stato, si prenderà cura di tuo figlio (dovresti aggiornare il tuo testamento per stabilire un tutore). Anche se hai fatto un piano, in questo caso, ci sono ancora molte incognite.

Se il divorzio ti rende un genitore single, devi acquistare un’assicurazione sulla vita sufficiente per proteggere i tuoi figli o altre persone a carico.arrivare Determinare l’importo minimo del beneficio, Calcola quanti anni hai prima che tuo figlio più piccolo compia 18 anni (o, più tranquillamente, 21), e poi moltiplica questo numero per il tuo reddito annuo.

Ad esempio, se guadagni $ 50.000 all’anno e il tuo figlio più piccolo ha 6 anni, un’indennità di morte di $ 600.000 sostituirà il tuo reddito fino a quando il figlio non avrà compiuto 18 anni. La pensione di $ 750.000 consentirà al bambino di vivere fino all’età di 21 anni. La scelta di un importo maggiore del beneficio può essere prudente purché il premio non sia troppo deprimente.

Come dovresti cambiare la tua polizza di assicurazione sulla vita dopo il divorzio? Se non ci sono figli, non ci sono molte ragioni per lasciare che il tuo ex coniuge sia il beneficiario.

Se la polizza ha un valore monetario, puoi scegliere di incassarla e condividere i proventi con il tuo predecessore. Se ci sono figli e uno dei coniugi ottiene l’affidamento primario e riceve gli alimenti o il mantenimento dei figli, può essere una buona idea mantenere una polizza assicurativa sulla vita per l’altro ex coniuge. In caso di decesso del coniuge, le prestazioni dovrebbero essere sufficienti a sostituire il reddito fino a quando il figlio non è più minorenne.

Chi paga i premi dell’assicurazione sulla vita dopo il divorzio? Se ottieni l’affidamento primario di tuo figlio e non puoi contare finanziariamente sul tuo predecessore, potresti voler essere titolare della polizza e pagare i premi. In caso di mancato pagamento del premio, la polizza decade e la copertura assicurativa decade. Se il tuo ex coniuge non si presenta più e stai crescendo i bambini da solo, hai ancora bisogno di un’assicurazione sulla vita e puoi acquistare una polizza assicurativa e pagare i premi per te stesso.