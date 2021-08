Come funziona LendingTree Mutuo

Un consumatore sta cercando mutuo Ci sono diverse opzioni. Possono visitare una banca locale o una cooperativa di credito. Possono rivolgersi a prestatori di mutui diretti, come Quicken Loans. Oppure possono provare a utilizzare siti come LendingTree per ottenere più sconti sui prestiti contemporaneamente.

Per le persone che vogliono fare acquisti in un periodo di tempo relativamente breve, il percorso LendingTree è un percorso che potresti prendere in considerazione. La società stessa non fornisce mutui, ma funge da principale generatore di molti istituti di credito nella sua rete. Quando un cliente rispettabile invia una richiesta di prestito, è probabile che ottenga un preventivo da alcuni istituti di credito partecipanti entro pochi minuti.

Finché capisci come navigare nel processo, che impedirà ai finanziatori di chiamarti e inviare e-mail per proteggere la tua attività, questo è un modo per vedere rapidamente a quali tassi di interesse sei idoneo e possibilmente procedere con la richiesta di prestito formale.

Punti chiave LendingTree è un servizio di terze parti che ottiene le informazioni del mutuatario e le invia a più istituti di credito, quindi più istituti di credito contattano il mutuatario.

Il mutuatario presenta una domanda contenente le sue informazioni finanziarie. LendingTree ottiene il punteggio FICO e quindi invia la domanda ai fornitori di prestiti nella loro rete, che si rivolgono ai consumatori con quel rating creditizio.

LendingTree semplifica il confronto delle condizioni di prestito e consente ai finanziatori di competere per la tua attività.

Alcuni mutuatari si sono lamentati di essere sopraffatti da telefonate o e-mail, anche se la società afferma che è possibile adottare misure per mitigare le conseguenze mantenendo il proprio numero di telefono quando si inseriscono le informazioni personali.

Che cos’è un albero di prestito?

LendingTree non è un fornitore di mutui, né un broker. Come un broker, l’azienda mette in contatto i consumatori con più banche e società di prestito. Tuttavia, LendingTree non ti guida attraverso il processo di mutuo come un broker, ma agisce come uno strumento di generazione di lead, consentendo ai finanziatori di fare offerte fondamentalmente su acquirenti di case e rifinanziatori che soddisfano i loro criteri.Inoltre non addebita una commissione come percentuale dell’importo del prestito broker volere.

Fondato nel 1996, LendingTree afferma di essere un “mercato dei prestiti online”. Accetta le richieste di mutuo dai mutuatari e le sottopone a più banche e società di mutui nella sua vasta rete (svolge funzioni simili per prestiti auto, prestiti personali e vari altri prodotti finanziari). Questi istituti di credito quindi competono per l’attività del mutuatario. Il punto di forza di LendingTree è che la concorrenza farà abbassare i prezzi, quindi in teoria, quando i banchieri e i broker ipotecari sanno di essere in concorrenza diretta con molte altre società, offriranno tassi di interesse e commissioni più bassi.

Come funziona il processo LendingTree

Il primo passo per ottenere un mutuo LendingTree è inviare una richiesta di prestito sul sito web della società o comporre il suo numero 800. Ti verranno poste una serie di domande sull’importo e sul tipo di prestito che stai cercando (es. acquisto, rifinanziare, Patrimonio familiareO invertire l’ipoteca) e informazioni sul tuo reddito, patrimonio e debiti. LendingTree ti chiederà anche il tuo numero di previdenza sociale, che l’azienda utilizza per ottenere il tuo punteggio di credito.

È importante notare che le informazioni fornite a LendingTree non costituiscono una domanda formale (se si accetta l’offerta, sarà effettuata tramite uno dei finanziatori). Essendo un mercato dei prestiti, la società stessa non prenderà alcuna decisione di approvazione. Invece, passa le tue informazioni alla sua rete di prestatori e la rete di prestatori decide se fornire un preventivo in base ai loro criteri di prestito.

Secondo LendingTree, di solito riceverai preventivi iniziali da un massimo di cinque istituti di credito via e-mail entro pochi minuti. Alcune banche e società di mutuo preferiscono mutuatari affidabili Punteggio in un intervallo buono o molto buono, E i punteggi degli altri sono tra 620-640, anche a partire da 580.

Tuttavia, uno dei punti di forza di LendingTree, ovvero la capacità dei finanziatori di competere per la tua attività, potrebbe essere anche uno dei suoi difetti. Alcuni mutuatari hanno riferito di aver ricevuto un gran numero di chiamate da istituti di credito affiliati a LendingTree quasi immediatamente. Per gli impreparati, questa può essere un’esperienza discordante. Esistono molti modi per impedire ai fornitori di mutui di chiamarti attivamente e inviare e-mail, ma devi controllare le loro politiche sulla privacy.

I mutuatari devono confrontare attentamente tutte le quotazioni prima di procedere con il processo di richiesta del prestatore, che potrebbe richiedere il pagamento di commissioni di domanda, commissioni di blocco del tasso di interesse e/o commissioni di valutazione. Inoltre, in molti casi, quando il mutuatario richiama dicendo che il prestatore successivo ha superato la sua offerta, il prestatore può miracolosamente proporre un accordo migliore. Questo è un altro vantaggio di LendingTree: consente ai mutuatari di competere facilmente con più istituti di credito per il miglior affare.

Come guadagna LendingTree?

Uno dei vantaggi dell’utilizzo di LendingTree è che i potenziali mutuatari possono inviare richieste di prestito gratuitamente. Quando utilizzi un broker, tu o il creditore dovete pagare le commissioni in base all’importo del prestito.

Questo non accade con LendingTree. Invece, banche e prestatori di mutui professionali pagano l’azienda per renderla parte della sua rete. LendingTree fornisce loro preziosi indizi, quindi sono disposti a sostenere il costo per ottenere queste richieste di prestito.

Qualcuno potrebbe obiettare che questi costi aziendali sono già inclusi nelle tariffe che ti forniscono. Tuttavia, questo significa che i loro istituti di credito applicano tassi di interesse più elevati rispetto ai loro concorrenti? Può essere, può non essere. L’unico modo per sapere veramente che ottieni l’offerta migliore è confrontare le offerte di uno o più istituti di credito al di fuori della loro rete.

Sebbene LendingTree sia gratuito per i consumatori, una volta che decidi di accettare l’offerta del prestatore, puoi aspettarti gli stessi costi che di solito affronti quando ottieni un mutuo, come le spese di gestione. Valutazione Costo, e titolo costo.

Confronta sconto

Ogni volta che ricevi offerte di prestito da più istituti di credito, devi confrontarle una per una per assicurarti di scegliere il prestito che fa per te.Oltre a controllare i tassi di interesse, dovresti anche controllare se la tua banca o società di mutui ti addebita un interesse anticipato (noto come integrante) E valutare l’importo del prestito, la durata del prestito e le eventuali commissioni. Ad esempio, se il tasso di interesse del prestatore è inferiore a quello di altri istituti di credito, dovresti sapere se ciò è dovuto al fatto che ti stanno addebitando punti che i concorrenti non hanno o ti stanno spingendo a un prestito con una durata più breve.

Ricorda, anche se potresti ricevere preventivi da più istituti di credito relativi a LendingTree, non fa male ottenere un preventivo esterno direttamente da una cooperativa di credito, una banca o un broker ipotecario.Se lasci la rete LendingTree, vorrai completare tutte le query entro due settimane in modo che abbiano un impatto minore su di te Punteggio di credito.

Vantaggi dell’utilizzo di LendingTree

Per chi vuole ottenere un mutuo, un rifinanziamento o un mutuo per la casa, è necessario raccogliere preventivi da più istituti di credito. Grazie al suo processo di richiesta del prestito semplificato, LendingTree rende lo shopping comparativo veloce e relativamente facile. Gli utenti sapranno se hanno diritto a un prestito e quali sono i termini all’incirca quanto un uovo fritto.

E poiché potresti ricevere più quotazioni in successione, puoi provare a contrattare con il prestatore, sperando di abbassare il tasso di interesse o abbassare il tasso di interesse Costi di transazionePotresti scoprire che stai ricevendo un’offerta di prestito migliore rispetto a quando hai iniziato.

Il servizio gratuito di LendingTree avrà un impatto negativo sul tuo punteggio di credito? non necessario.Quando fai una richiesta di prestito, la società ritirerà il tuo rapporto di credito e il prestatore personale La persona che ti ha fornito il preventivo a volte riceve il tuo rapporto separatamente. Tuttavia, FICO (Fiera Isacco)— La società dietro l’onnipresente punteggio di credito FICO — non tiene conto delle richieste di mutuo effettuate negli ultimi 30 giorni nel calcolo del punteggio. Inoltre, tutte le richieste di credito effettuate entro la finestra di 14 giorni verranno conteggiate come una sola richiesta. Pertanto, il follow-up tempestivo degli istituti di credito può mitigare qualsiasi danno che questi crediti possono causare.

Se stai cercando un mutuo, un prestito a casa o una linea di credito per acquistare o rifinanziare una casa, tutte le domande sul tuo rapporto di credito entro 14 giorni conteranno come una domanda.

Svantaggi di LendingTree

LendingTree offre molteplici vantaggi e i mutuatari che sanno come sfruttare al meglio il servizio possono ottenere una transazione ipotecaria migliore rispetto al semplice lavoro con un singolo prestatore.

Tuttavia, l’utilizzo di LendingTree presenta diversi svantaggi. Forse la più grande frustrazione espressa dai clienti di LendingTree è che alla fine sono sopraffatti da telefonate ed e-mail. Questi ufficiali di prestito hanno un enorme incentivo finanziario per guadagnare l’attività di ogni mutuatario che contattano. Pertanto, è improbabile che chiamino il mutuatario una sola volta, diano la loro opinione e poi sperino che vengano selezionati. Uno scenario più probabile è che il mutuatario abbia diversi venditori affamati che chiamano e inviano e-mail a tutte le ore del giorno per assumersi la responsabilità di fronte ai concorrenti.

In effetti, alcuni commentatori online affermano di aver contattato più di cinque istituti di credito. In effetti, l’informativa sulla privacy di LendingTree di gennaio 2020 riconosce che la società può vendere le tue informazioni (incluso il tuo numero di previdenza sociale e la cronologia creditizia) a società affiliate e non affiliate.I consumatori possono limitare questa condivisione, ma devono Contatta l’azienda online Oppure chiama il numero (888) 272-1355 per farlo.

Quando è stato contattato da Investopedia, un portavoce di LendingTree ha sottolineato che per i consumatori attenti alla privacy esistono modi relativamente semplici per evitare che i loro telefoni squillino continuamente. Uno è semplicemente mantenere il tuo numero di telefono quando inserisci le tue informazioni personali attraverso il sito web. L’altro consiste nell’utilizzare l’applicazione mobile dell’azienda, che fornisce un maggiore anonimato rispetto al sito web.

“Se il mutuatario non vuole parlare con il mutuante, l’esperienza dell’app myLendingTree di LendingTree è supportata al 100% dalla scelta del mutuatario o dall'”autoselezione”, il che significa che il mutuatario contatterà in modo proattivo il mutuatario anziché il mutuante che chiama il mutuatario, Lo ha detto il portavoce in una nota. dichiarazione. “I consumatori continuano a ricevere preventivi reali da istituti di credito attraverso questo canale”.

I mutuatari che ricevono telefonate o e-mail dai partner di LendingTree vorranno condurre una due diligence prima di decidere di accettare l’offerta. Sebbene alcune banche nella loro rete siano nomi noti, altre banche potrebbero non avere familiarità.

“Grande e piccolo non significa necessariamente meglio o peggio”, ha detto Colin Robertson, che gestisce un blog chiamato “The Mortgage Truth”. Tuttavia, Robertson ha ricordato agli utenti di utilizzare Google prima di continuare. Ad esempio, se l’azienda ottiene un punteggio negativo dal Better Business Bureau, è meglio evitarlo.

Inoltre, fai attenzione a eventuali istituti di credito che ti contattano e chiedono una commissione per “garantire” o “assicurare” il prestito. Secondo il sito Web della società, i finanziatori della sua rete non ti chiederanno mai di fornire tali informazioni. Ad esempio, mentre i prestatori legittimi possono addebitare commissioni di domanda e commissioni di valutazione, LendingTree consiglia di utilizzare una carta di credito per pagare queste commissioni in modo da avere un record digitale.

Linea di fondo

LendingTree fornisce un modo rapido e gratuito per ottenere più preventivi di mutui. Ma chiunque cerchi un’esperienza rilassata dovrebbe prestare attenzione all’utilizzo dell’app myLendingTree, che secondo la società impedirà ai finanziatori di chiamarti o inviarti e-mail senza il tuo consenso. In definitiva, il mercato dei prestiti online ha più senso per i clienti che vogliono rispondere rapidamente e non hanno bisogno di un broker per fornire indicazioni.