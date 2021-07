Come funziona l’IRS: funzioni e controlli

Anche i cittadini più illuminati maledicono la tassazione almeno una volta all’anno, magari ammettendo allo stesso tempo che la tassazione è il prezzo di una società civile e avanzata. Anche se conosci il valore della transazione, odiare il fisco è inevitabile quanto la tassazione stessa.Negli Stati Uniti, a livello federale, questa invidiabile responsabilità ricade su Agenzia delle Entrate (Agenzia delle Entrate).

In qualità di esattore delle tasse negli Stati Uniti – e qualsiasi acronimo di tre lettere che si avvicina alle parole di quattro lettere – l’IRS ha una chiara missione: “Aiutando i contribuenti statunitensi a comprendere e ad adempiere alle loro responsabilità fiscali, per fornire loro la massima qualità servizio e di applicare le leggi fiscali a tutti in modo onesto ed equo”.

Punti chiave L’Internal Revenue Service (IRS) è stato istituito nel 1862 ed è l’agenzia federale statunitense responsabile della riscossione delle imposte federali e dell’applicazione delle leggi fiscali.

La maggior parte del lavoro dell’IRS riguarda le imposte sul reddito delle società e delle persone fisiche e nel 2020 elaborerà quasi 253 milioni di dichiarazioni dei redditi.

L’IRS è responsabile della verifica per garantire che i contribuenti dichiarino o paghino arretrati, piuttosto che tagliare scorciatoie o nascondere beni o reddito.

Dopo aver raggiunto il suo picco nel 2010, il numero di audit IRS è diminuito ogni anno.

Innanzitutto, un po’ di storia

Dopo l’indipendenza dal Regno Unito, gli estensori della Costituzione diedero al Congresso il potere di riscuotere e imporre tasse e dazi. La maggior parte delle entrate del paese proviene da tariffe commerciali e accise.

Lo scoppio della guerra civile ha cambiato tutto, o più precisamente, la necessità di pagare per questo conflitto.Il Congresso e il presidente Lincoln hanno emesso la prima imposta sul reddito negli Stati Uniti Legge fiscale del 1862, Ha creato l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate. La legge è temporanea, ma conferisce all’ufficio il diritto di imporre accise sui beni di consumo e di commercio di uso comune, nonché i mezzi per riscuotere tali imposte. Questo segnò anche la prima tassa progressiva nella storia degli Stati Uniti.

Viene applicata un’imposta del 3% sui redditi da USD 600 a USD 10.000 e un’imposta del 5% sui redditi superiori a USD 10.000. Ci deve essere un’agenzia per implementare e riscuotere queste tasse, che ha dato vita al predecessore dell’Internal Revenue Service, l’IRS.

Dopo la fine della guerra civile, l’opposizione politica alla legge tributaria è aumentata e le entrate fiscali sono diminuite. Il disegno di legge è scaduto nel 1872. Da allora, il governo si è basato principalmente sull’imposizione di dazi sulle merci importate. Tra la guerra civile e la prima guerra mondiale, ben il 60% delle entrate federali proveniva dalle tariffe, che generavano un considerevole avanzo di bilancio annuale per il governo.

Tuttavia, l’abbassamento delle tariffe dello zucchero ai sensi del McKinley Tariff Act del 1890 ha comportato un calo delle entrate. Il ministero delle Finanze prevede un deficit di bilancio di 70 milioni di dollari nel 1894, la prima volta in 30 anni. Ciò ha portato a un rinnovato sostegno per l’imposta sul reddito. Il risultato finale fu l’approvazione del Wilson-Gorman Tariff Act del 1894, che imponeva imposte sul reddito ai ricchi: si stima che l’1-2% della popolazione sia tenuto a pagare le imposte sul reddito.

L’imposta sul reddito è stata messa in discussione sulla base della costituzione. Nel marzo 1895, la Corte Suprema Pollock v. Farmer Loan and Trust Company La sentenza che l’imposta sul reddito è in conflitto con l’articolo 1, sezione 9, sezione 4 della Costituzione vieta al Congresso di riscuotere l’imposta sul reddito senza dividerla tra gli stati in base alla popolazione. Nel 1909, il Congresso approvò una risoluzione che chiedeva emendamenti alla costituzione e gli stati approvarono la risoluzione nel 1913.

Nell’ottobre 1913, il presidente Woodrow Wilson firmò il Taxation Act del 1913, imponendo una tassa dell’1% sul reddito di $ 3.000 per i contribuenti single e $ 4.000 o più per le coppie sposate. Un ulteriore 1% viene prelevato sui redditi superiori a US $ 20.000 e un ulteriore 6% viene prelevato su redditi superiori a US $ 500.000.Questo La prima forma 1040 Apparso nel 1913. Meno del 2% delle famiglie deve compilare una copia.

Durante la prima guerra mondiale, l’aliquota dell’imposta sul reddito è aumentata notevolmente: nel 1918, l’aliquota dell’imposta sul reddito per le persone con un reddito annuo di 1 milione di dollari ha raggiunto il 77%, rispetto al 15% di due anni fa. Nel 1925, l’aliquota fiscale massima fu ridotta al 25%, che si applicava a un reddito di $ 100.000 o più. Poi è arrivata la Grande Depressione, e con essa il ritorno degli alti tassi di interesse. Nel 1932, l’aliquota fiscale per i redditi superiori a $ 1 milione era del 63%.

Negli anni ’50, come parte del piano di riorganizzazione, il presidente Truman riformò per la prima volta l'”agenzia delle tasse”. Il sistema di sponsorizzazione dell’istituzione è stato sostituito da un sistema di servizio civile professionale. Questa mossa è stata sostenuta dal presidente Eisenhower, che ha ribattezzato l’Internal Revenue Service come l’Internal Revenue Service nel 1953.

Uno dei più grandi datori di lavoro del governo

L’Internal Revenue Service degli Stati Uniti è una delle agenzie di amministrazione fiscale più efficaci al mondo ed è un dipartimento dell’amministrazione fiscale Dipartimento del Tesoro degli Stati UnitiÈ una delle più grandi organizzazioni del governo federale, con circa 73.500 dipendenti. L’IRS Reorganization and Reform Act del 1998, comunemente indicato come RRA 98, ha modificato la struttura, la governance e i poteri dell’IRS nella sua forma attuale. Infatti, l’Internal Revenue Service statunitense è stato riorganizzato secondo il modello del settore privato per migliorarne l’efficienza e l’efficacia.

L’IRS è guidato da un commissario per un periodo di cinque anni, nominato dal presidente con la raccomandazione e l’approvazione del Senato. Charles Rettig è l’attuale (49°) Direttore dell’Internal Revenue Service. Un’altra carica nominata dal Presidente è quella di Chief Legal Counsel, che è il Chief Legal Counsel del Direttore dell’Agenzia delle Entrate per l’interpretazione, l’attuazione e la gestione delle leggi in materia.

L’organizzazione ha sede a Washington, DC, con campus regionali in città selezionate in tutto il paese. L’IRS ha quattro divisioni principali: buste paga e investimenti, grandi aziende e internazionali, piccole imprese/lavoratori autonomi, enti governativi e esenti da tasse.

Chi controllerà il revisore?

L’IRS Oversight Committee è un organismo indipendente composto da membri 9. È stato creato dall’IRS Reorganization and Reform Act del 1998 per “Supervisionare l’attuazione e l’applicazione delle leggi fiscali interne o dei relativi regolamenti e convenzioni fiscali a cui gli Stati Uniti hanno aderito all’IRS nella sua amministrazione, gestione, comportamento, guida e supervisione.“

Il consiglio di amministrazione non ha alcun potere di applicazione della legge, né ha un ruolo per formulare politiche. Un’importante responsabilità assegnata al Comitato di sorveglianza dell’IRS è quella di esaminare e approvare la domanda di bilancio annuale dell’IRS presentata al Ministero delle finanze. Tuttavia, il consiglio di amministrazione non aveva membri sufficienti per essere confermato dal Senato e le operazioni sono state sospese. Il suo ultimo rapporto sulla proposta di bilancio dell’anno fiscale 2015 è stato pubblicato a maggio 2014.

Il fisco è qui

Le entrate totali dell’Internal Revenue Service degli Stati Uniti nel 2019 sono state vicine a 3,5 trilioni di dollari USA, che è l’anno più recente per il quale sono disponibili dati. Queste entrate vengono utilizzate per finanziare le operazioni del governo. Il servizio ha elaborato oltre 253 milioni di dichiarazioni dei redditi dei contribuenti e ha emesso 452 miliardi di dollari di rimborsi.