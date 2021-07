Come funzionano gli interessi di anticipo contante sulla carta di credito?

Quando hai bisogno di contanti senza contanti, potresti non fermarti sempre a pensare al modo migliore per ottenere contanti.Se le tue esigenze sono grandi, puoi anticipare contanti carta di creditoAd esempio, non tiene conto dell’interesse in contanti anticipato e di come lo rimborsirai. Ecco come funziona l’interesse anticipato in contanti e come ridurlo al minimo.

Punti chiave Le società di carte di credito trattano gli anticipi in contanti in modo diverso dai normali acquisti con carta di credito.

Le società di carte di credito addebitano commissioni per gli anticipi di contanti.

L’utilizzo di una carta di credito per pagare in contanti ha un tasso di interesse più elevato rispetto all’utilizzo di una carta di credito per effettuare acquisti.

I consumatori dovrebbero prendere tempo per leggere i termini dell’anticipo in contanti prima di prelevare contanti.

Che cos’è un prelievo con carta di credito?

Un tipo Anticipo in contanti È un modo per ottenere fondi istantanei tramite carta di credito.Non è come un Prestito con anticipo sullo stipendio, Solo i fondi sono prepagati non in base al tuo stipendio ma in base al limite di credito della tua carta di credito. In un certo senso, il denaro prepagato è come qualsiasi altro acquisto effettuato tramite carta di credito, ma invece di acquistare beni o servizi, stai “acquistando” contanti.

Una cosa che molte persone non capiscono degli anticipi di contanti è che la tua carta di credito gestisce i contanti in modo diverso da come gestisce il credito per gli acquisti. L’anticipo di contanti non è lo stesso che utilizzare la carta per acquistare prodotti o servizi.

Tra le altre cose, il tasso di interesse dell’anticipo in contanti può essere più elevato e possono essere addebitate commissioni di transazione. Rispetto ad altri modi per ottenere un prestito veloce, gli anticipi di cassa possono ancora avere senso, come un prestito con anticipo sullo stipendio, che di solito deve essere rimborsato prima del prossimo stipendio.

Come ottenere un anticipo in contanti da una carta di credito

I titolari di carta ottengono anticipi in contanti visitando sportelli bancomat, banche o altri istituti finanziari o richiedendo assegni alle società di carte di credito. In effetti, alcuni emittenti di carte inviano regolarmente assegni via posta per indurre i consumatori a prelevare contanti dalle loro carte. Controlla i termini della tua carta di credito per scoprire qual è il tuo limite di anticipo in contanti e quanto credito hai a disposizione per l’anticipo di contanti.

Se la società della carta di credito ti invita a pagare in contanti in anticipo, quale potrebbe essere il problema? Potresti già conoscere la risposta generale a questa domanda. Ma il problema sta nei dettagli: prima di esercitare l’opzione di anticipo contante, è necessario conoscere a fondo la propria situazione.

Prelievi con carta di credito e acquisti regolari

Le società di carte di credito amano gli anticipi di contanti in parte perché trattano interesse L’interesse per loro è diverso dall’interesse per gli acquisti con carta. Esistono termini diversi per gli acquisti con carta di credito e gli anticipi di contanti. Da un lato, il tasso di interesse per l’anticipo in contanti è solitamente di alcuni punti percentuali più alto.

Inoltre, eventuali promozioni speciali sui tassi di interesse sulla carta (come non maturare interessi prima di una certa data) potrebbero non essere applicabili all’anticipo di contanti, il che significa che potresti essere colpito inaspettatamente.

A differenza degli acquisti regolari, non c’è periodo di grazia Per quanto riguarda gli anticipi di cassa. Gli interessi vengono calcolati dalla data della transazione.

Oltre ad addebitare tassi di interesse superiori al normale, le società di carte di credito addebiteranno automaticamente anche commissioni di transazione anticipate, ad esempio dal 3% al 5%, o una tariffa fissa come $ 10, a seconda di quale sia maggiore. Inoltre, i pagamenti anticipati in contanti non sono generalmente idonei per premi, programmi di rimborso o altri vantaggi relativi alle carte di credito.La tua linea di anticipo in contanti è quasi sempre considerata separata dal resto di te titoli di coda.

Puoi conoscere i dettagli della tua carta particolare dal suo sito web o dai documenti forniti quando accedi: se si tratta di un’offerta speciale, è la parte che dovresti controllare.

Come utilizzare gli interessi della carta di credito con anticipo in contanti?

Come accennato in precedenza, gli interessi passivi di anticipo in contanti sono diversi dagli interessi passivi di acquisto. Non solo il tasso di interesse per gli anticipi in contanti di solito è più alto, ma non c’è un periodo di grazia, il che significa che gli interessi iniziano ad accumularsi dalla data della transazione. Anche se paghi per intero e il tuo saldo è zero durante il periodo di liquidazione, pagherai comunque gli interessi sull’anticipo in contanti.

Puoi anche scegliere di pagare gli anticipi di cassa nel tempo, proprio come gli acquisti, a patto di pagare l’importo minimo ogni mese.

Come applicare il pagamento

Grazie al Credit Card Act del 2009, i pagamenti con carta di credito superiori all’importo minimo di pagamento vengono utilizzati prima per gli acquisti ad alto interesse. Si tratta di un cambiamento importante nel modo in cui le società di carte di credito richiedono il pagamento (in precedenza le società potevano utilizzare i pagamenti per gli acquisti a basso interesse).

Supponi di avere un saldo di $ 5.000 su una carta con caratteristiche speciali Tasso annuo annuo (TAEG) Prevedi di pagare il 10% entro 15 mesi e, nel farlo, ritiri un anticipo in contanti di $ 500, generando un interesse del 22,5%. A seconda dell’importo che hai pagato, può essere diviso tra i tuoi saldi.

Se paghi solo il pagamento mensile minimo richiesto, molto probabilmente lo utilizzerai per un saldo di $ 5.000, a discrezione dell’emittente della carta di credito. Poiché hai già un saldo sulla tua carta di credito, devi pagare un importo superiore all’importo minimo per saldare l’anticipo in contanti più rapidamente.

È meglio usare direttamente la carta di credito

Prova a utilizzare la carta di credito stessa invece dei contanti prepagati. Se ci sono cose che devono essere pagate e non puoi assolutamente usare una carta di credito per pagare, ti preghiamo di anticipare il meno possibile in contanti per ridurre gli interessi e assicurarti che il saldo venga pagato il prima possibile.

Linea di fondo

Come i trasferimenti di saldo, anche gli anticipi di cassa sono una buona risorsa in alcuni casi. Tuttavia, prima di effettuare queste transazioni, i consumatori devono comprendere i termini dell’accordo, compresi i tassi di interesse e le commissioni una tantum. Se lo gestisci male, il tuo prestito di anticipo in contanti ad alto interesse può durare a lungo.