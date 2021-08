Come funzionano i compensi e i benefit

Se non fosse per un risarcimento, pochissime persone si unirebbero alle forze armate statunitensi. Un addestramento rigoroso, anni di impegno indistruttibile, azioni frequenti e il rischio di lesioni gravi e morte sono tutti requisiti seri che pochi lavori civili richiedono. Pertanto, il governo mira a fornire ai soldati arruolati stipendi competitivi rispetto all’occupazione civile, nonché un’ampia gamma di benefici.Se stai pensando di arruolarti, questa panoramica lo farà Aiutarti a capire come funzionano i compensi militari e i benefit.

Punti chiave A differenza del lavoro nel settore privato, gli stipendi e i benefici del personale militare sono aperti e trasparenti.

L’istruzione, il livello e l’anzianità di servizio determinano il tuo stipendio base.

La tua posizione, le persone a carico e il tipo di lavoro determinano le tue indennità e incentivi.

I bonus possono essere utilizzati per fare promesse speciali.

Tutto il personale militare attivo ha diritto a tutti i benefici, compresa l’assicurazione, le ferie pagate e i piani di risparmio pensionistico.

Stipendio militare: stipendio base

Salario di base Essere nell’esercito dipende dal fatto che tu sia un soldato o un ufficiale (hai bisogno di una laurea quadriennale per diventare un ufficiale), il tuo grado militare e quanti anni di servizio hai completato. È lo stesso in ogni ramo ed è tassabile. Dato che hai uno stipendio, non c’è retribuzione per gli straordinari.

Ad esempio, il reclutamento di reclute al livello E-1, il livello in cui inizia la maggior parte delle persone, dovrebbe ricevere uno stipendio base mensile di $ 1.650 entro il 2021. Lo stipendio base 0-1 dell’ufficiale di grado più basso è di quasi $ 3.400. La differenza più importante tra ufficiali incaricati e soldati arruolati è una laurea e la formazione degli ufficiali; questo è il motivo per cui gli ufficiali incaricati guadagnano di più.

L’arruolamento avanzato consente a persone qualificate di accedere a livelli di servizio più elevati a un salario più elevato. Ad esempio, ottenere una certificazione Boy Scout Eagle o una medaglia d’oro Girl Scout può consentire ai candidati di arruolarsi nella prima classe privata dell’esercito.

Tutti i membri del servizio possono aspettarsi ogni anno il costo della vita Aumenti salariali determinati dal Congresso e opportunità di aumenti salariali e promozioni basati sulle prestazioni. Il numero di anni in cui hai prestato servizio a un determinato livello influisce anche sul tuo stipendio, a seconda del tuo livello.

Stipendio di riserva La retribuzione del personale di riserva militare si basa sulla formazione a tempo pieno e annuale e sul programma di retribuzione del servizio attivo durante il servizio attivo. In parte dei compiti di esercitazione mensili, saranno assegnati proporzionalmente. Il tuo stipendio aumenterà in base al tuo livello e all’anzianità di servizio. Nel 2021, i salari di perforazione per il personale di livello più basso e meno esperto inizieranno a $ 220 al mese.

Stipendi militari: indennità, premi e bonus

Se sei sopraffatto dallo stipendio base, sappi che questa è solo una parte dello stipendio totale del personale di servizio. Di seguito sono riportati altri tipi di remunerazione che potresti ricevere.

indennità

L’indennità militare è una forma di compensazione esentasse, che comprende alloggio, uniformi e pasti che non sono forniti direttamente dall’esercito.

Quando le reclute si unirono per la prima volta, vivevano negli alloggi collettivi della base e nei bagni condivisi. Le opzioni abitative si espandono all’aumentare del tuo livello. Quando non vivi in ​​una base o in un alloggio governativo, riceverai un’indennità di alloggio di base in base alla tua posizione, classe e dimensione della famiglia. Mira a coprire il 95% dei costi abitativi locali. Se hai un coniuge e/o dei figli, la tua indennità di alloggio aumenterà in modo significativo. Se sei di stanza all’estero e vivi in ​​un alloggio privato, riceverai un’indennità di alloggio all’estero.

In termini di cibo, l’indennità di base nel 2021 è di 386,50 dollari per i soldati arruolati e 266,18 dollari per gli ufficiali. L’indennità non cambierà con il tuo grado di stipendio e viene utilizzata solo per sostenere il personale di servizio, non i loro familiari.

Il trasferimento costa denaro e ricevere un ordine di cambio stazione permanente (PCS) significa che devi spostarti. L’esercito fornisce Dislocation Allowance (DLA) per aiutare a coprire questi costi. Simile all’indennità di alloggio, l’importo che ricevi dipende dalla tua classe e dallo stato di famiglia. La nostra guida alle finanze personali per soldati e famiglie spiega in modo più dettagliato come i militari possono aiutarti a pagare le spese di trasloco.

Speciale e bonus

I salari speciali e di incentivazione (tassabili) forniscono un compenso aggiuntivo per lavori meno che ideali, ad alto rischio o più specializzati. Questo può significare servire come ufficiale dell’aviazione o missione sottomarina. Questo può anche significare servire in luoghi con un basso tenore di vita (stipendi di duro lavoro). La paga del fuoco ostile e la paga di pericolo imminente compensano i membri del servizio per rischi come essere colpiti da colpi di arma da fuoco o incontrare mine antiuomo.

Esenzione dalle tasse per la zona di guerra

Uno dei maggiori aumenti salariali potrebbe derivare dal lavoro in una zona di guerra. Secondo i regolamenti sull’esenzione dalle tasse per il teatro, molti militari non pagheranno alcuna imposta federale sul reddito per l’intero mese finché prestano servizio a teatro per un giorno. Questa esenzione fiscale si applica anche agli stipendi speciali e ai bonus ricevuti durante il servizio in teatro. Devi ancora pagare le tasse di sicurezza sociale e assicurazione medica.

Servire in teatro permette anche di contribuire fino a quattro volte il consueto limite annuale Piano di risparmio dell’usato (TSP). Ciò significa che puoi risparmiare $ 58.000 per la pensione nel 2021. Puoi contribuire ulteriormente contribuendo fino a $ 19.500 dei $ 58.000 a Roth TSP.

bonus

L’esercito offre diversi tipi di bonus per incoraggiare le persone a firmare ed estendere i propri impegni.

Bonus spedizione veloce – Partecipare al rapporto di formazione di base entro sette settimane dalla firma del contratto può guadagnare fino a $ 7.000 di reddito.

– Partecipare al rapporto di formazione di base entro sette settimane dalla firma del contratto può guadagnare fino a $ 7.000 di reddito. Bonus di arruolamento —— Scegliendo e ottenendo una qualifica professionale militare molto richiesta, puoi ottenere un bonus di arruolamento. Ad esempio, i collezionisti di intelligence umana dell’esercito possono firmare bonus fino a $ 15.000 nel 2021. I bonus variano in base alla posizione.

—— Scegliendo e ottenendo una qualifica professionale militare molto richiesta, puoi ottenere un bonus di arruolamento. Ad esempio, i collezionisti di intelligence umana dell’esercito possono firmare bonus fino a $ 15.000 nel 2021. I bonus variano in base alla posizione. Bonus di arruolamento selettivo – Quando sei in servizio attivo da almeno 17 mesi, puoi ottenere una paga extra sottoscrivendo un backup o estendendo il contratto per almeno tre anni. Questo bonus può arrivare fino a US $ 25.000 all’anno ed è applicabile al personale di servizio con abilità militari critiche almeno E-3.

– Quando sei in servizio attivo da almeno 17 mesi, puoi ottenere una paga extra sottoscrivendo un backup o estendendo il contratto per almeno tre anni. Questo bonus può arrivare fino a US $ 25.000 all’anno ed è applicabile al personale di servizio con abilità militari critiche almeno E-3. Pagamento continuo dei bonus – Dopo 12 anni di servizio, puoi ottenere questo bonus di ritenzione impegnandoti per altri quattro anni.

– Dopo 12 anni di servizio, puoi ottenere questo bonus di ritenzione impegnandoti per altri quattro anni. Piano di deposito a risparmio – Sebbene tecnicamente non sia un bonus, puoi guadagnare entrate aggiuntive attraverso il Programma di deposito di risparmio (SDP) del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti (DoD) solo quando sei schierato in un teatro designato. Puoi guadagnare il 10% di interesse annuo sui depositi fino a $ 10.000 tramite SDP. Ciò significa che se presti servizio nella zona di guerra per un anno e depositi immediatamente tutti i 10.000 dollari statunitensi dopo aver soddisfatto le condizioni, puoi guadagnare altri 1.000 dollari statunitensi. (Ha alcune sfumature, ma rende l’idea.)

Benessere militare: assicurazione, pensione, istruzione, ecc.

Il servizio militare a tempo pieno porta molti vantaggi che non hanno eguali al lavoro civile.

Assicurazione

I soldati in servizio attivo devono unirsi a TRICARE Prime, che è simile a Organizzazione per il mantenimento della salute (HMO), Nessun premio o franchigia e molto basso CopayI membri del servizio e i membri della famiglia attivi forniscono un’assicurazione gratuita. L’assicurazione dentistica volontaria può essere ottenuta anche tramite TRICARE.

I militari registreranno automaticamente il personale militare attivo nell’assicurazione sulla vita del gruppo militare. Puoi ottenere una copertura fino a $ 400.000 con incrementi di $ 50.000.

I membri del servizio possono anche ottenere tariffe preferenziali per i proprietari di case e l’assicurazione auto.Alcuni istituti finanziari, come Associazione americana dell’aviazione e Unione di credito federale della marina, In particolare per soddisfare le esigenze dei soldati e delle loro famiglie. Altri, come Geico, offrono solo sconti.

andare in pensione

Il sistema pensionistico misto dell’esercito fornisce a rendita Per coloro che hanno prestato servizio per almeno 20 anni. Includeva anche tutti i membri del servizio nel TSP del governo dopo 60 giorni. In questo modo chi ha prestato servizio da meno di 20 anni ha ancora modo di risparmiare per la pensione.

Il governo paga automaticamente una commissione pari all’1% del loro stipendio base sul conto TSP del personale di servizio. Dopo due anni puoi ottenere contributi pari al 4% del tuo stipendio base. TSP è simile al piano 401 (k) offerto da molti datori di lavoro del settore privato.

educare

Opportunità di ottenere una laurea senza debiti per prestiti studenteschi È un altro eccezionale vantaggio del servizio militare. Attraverso il Tuition Assistance Program, il tuo dipartimento di servizio può pagare fino al 100% delle tasse universitarie o della scuola di specializzazione, o delle tasse scolastiche professionali o tecniche durante il tuo servizio attivo.

Il disegno di legge GI dopo l’11 settembre copre tasse scolastiche, alloggio, libri e forniture per i veterani e talvolta include personale militare in servizio attivo. Puoi trasferire parte o tutto questo beneficio al tuo coniuge o ai tuoi figli.

L’esercito fornisce anche una formazione professionale pratica per la tua professione militare, che ti avvantaggerà se continui ad arruolarti nell’esercito o se ritorni alla professione civile.

Di seguito sono riportati alcuni altri vantaggi educativi che potresti qualificare come membro del servizio.

Fondo di Ateneo – Questi forniscono vantaggi aggiuntivi per i membri della Marina e del Corpo dei Marines oltre al GI Act. Tuttavia, l’esercito sembra aver sospeso i suoi piani nel 2012.

– Questi forniscono vantaggi aggiuntivi per i membri della Marina e del Corpo dei Marines oltre al GI Act. Tuttavia, l’esercito sembra aver sospeso i suoi piani nel 2012. Gruppo di addestramento per ufficiali della riserva navale – Puoi ricevere l’intera iscrizione e le tasse presso i college e le università partecipanti, oltre a un’indennità di spesa mensile, per completare una laurea biennale, triennale o quadriennale.

– Puoi ricevere l’intera iscrizione e le tasse presso i college e le università partecipanti, oltre a un’indennità di spesa mensile, per completare una laurea biennale, triennale o quadriennale. Piano di rimborso del prestito dell’Accademia militare (CLRP) – I nuovi dipendenti in determinate filiali possono utilizzare questa funzione.

– I nuovi dipendenti in determinate filiali possono utilizzare questa funzione. Programma federale di sgravio del prestito studentesco – Questo elimina fino a $ 65.000 nel debito del prestito studentesco.

– Questo elimina fino a $ 65.000 nel debito del prestito studentesco. Possibilità di conseguire una laurea specialistica – Ad esempio, puoi studiare più materie alla Naval Graduate School lungo la costa di Monterey, in California. Puoi diventare un medico, un dentista o un altro professionista della salute attraverso uno dei programmi di educazione medica della Marina.

Altro

I membri del servizio possono anche ottenere molti altri vantaggi. Questa è una lista parziale.

Commissariato e negozio di scambio -I prezzi dei prodotti alimentari in spaccio sono molto più bassi e il cambio post-cambio o di base è esentasse, anche se non necessariamente ha il prezzo migliore.

-I prezzi dei prodotti alimentari in spaccio sono molto più bassi e il cambio post-cambio o di base è esentasse, anche se non necessariamente ha il prezzo migliore. Prestito per l’alloggio del Dipartimento degli affari dei veterani (VA) – Questo volere Il piano prevede mutui ipotecari senza acconto e tassi di interesse bassi.

– Questo volere Il piano prevede mutui ipotecari senza acconto e tassi di interesse bassi. Tagli alle tasse sulle vendite di case – L’Internal Revenue Service (IRS) fornisce criteri di ammissibilità più rilassati per le plusvalenze esenti da imposta derivanti dalla vendita delle residenze primarie dei membri del servizio.

– L’Internal Revenue Service (IRS) fornisce criteri di ammissibilità più rilassati per le plusvalenze esenti da imposta derivanti dalla vendita delle residenze primarie dei membri del servizio. Vacanza pagata – Il personale militare in servizio ha diritto a 30 giorni di ferie retribuite all’anno.

– Il personale militare in servizio ha diritto a 30 giorni di ferie retribuite all’anno. Sconto militare – Molte aziende offrono sconti ai membri del servizio.

– Molte aziende offrono sconti ai membri del servizio. Spazio disponibile per il viaggio – Come suggerisce il nome, il personale militare e le loro famiglie possono viaggiare su voli militari a basso costo o gratuitamente quando ci sono posti vacanti.

– Come suggerisce il nome, il personale militare e le loro famiglie possono viaggiare su voli militari a basso costo o gratuitamente quando ci sono posti vacanti. Massimale del tasso di indebitamento – L’impostazione di un limite del tasso di interesse del 6% sui debiti contratti prima dello schieramento, essere chiamati in servizio attivo o essere tenuti a trasferirsi accidentalmente è autorizzata dal governo Legge sul soccorso civile militare (SCRA).

Riserva vantaggi Il personale di servizio di riserva ha diritto ad alcuni vantaggi. I riservisti possono beneficiare di tutti i benefici se sono chiamati per il servizio attivo.

Linea di fondo

A differenza del settore privato, dove lo stipendio e i benefici della maggior parte delle posizioni sono mantenuti riservati fino a quando non ottieni effettivamente il lavoro, i militari hanno chiaramente affermato le tue aspettative durante la tua carriera prima di parlare con il reclutatore. Poiché il servizio richiede enormi sacrifici, ha senso per i militari voler pubblicizzare i vantaggi che il personale di servizio può ottenere.

Parlare con persone che hanno effettivamente prestato servizio (piuttosto che reclutatori) può aiutarti a capire i pro e i contro del servizio in maniera più equilibrata e decidere se intraprendere questa strada. Lo stipendio e i benefici che stai cercando possono essere ottenuti anche nel settore privato. Potrebbe essere necessario fare ulteriori ricerche per trovarli.