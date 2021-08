Come funzionerà il piano infrastrutturale di Biden?

$ 1 trilione di spese conto Il disegno di legge approvato martedì dal Senato degli Stati Uniti una volta era considerato il tipo di legislazione di Capitol Lynx: pieno di fondi infrastrutturali finalizzati alla costruzione di strade, ponti e tunnel nei distretti elettorali in tutto il paese.

Ma a Washington, che è di parte, anche la tradizionale spesa a base di carne di maiale è quasi vittima della testardaggine repubblicana: i negoziati precedenti si sono interrotti e l’ex presidente Donald Trump ha lanciato una campagna dell’ultimo minuto per indebolirlo.Il suo partito sostiene l’accordo bipartisan.

Alla fine, un disegno di legge di 2.700 pagine prometteva migliaia di lavori edili per gli elettori nelle loro città d’origine, il che sarebbe troppo per i politici più esperti di entrambe le parti. Un totale di 19 repubblicani, tra cui il leader della minoranza al Senato Mitch McConnell, si è unito a tutti i democratici nella camera alta per sostenere il più grande progetto infrastrutturale in più di un decennio.

Tuttavia, questo enorme pacchetto – che ora sarà presentato alla Camera dei Rappresentanti e probabilmente sarà adottato entro la fine dell’anno – non è riuscito a soddisfare il piano di spesa originale e ambizioso del presidente Joe Biden.

Infrastrutture “difficili” e “umane”

Per mesi, i repubblicani stanno spingendo per un disegno di legge che si concentri su progetti di infrastrutture “rigide” o fisiche, come strade, ponti e tunnel, piuttosto che sui servizi sociali e altri servizi sociali che i democratici chiamano infrastrutture “umane”.

pacco da 1 tonnellata Senato passato Questa settimana include circa $ 550 miliardi di nuove spese federali che verranno erogate nei prossimi cinque anni; i fondi rimanenti vengono solitamente assegnati annualmente. Sebbene questo sia un investimento infrastrutturale del governo senza precedenti, impallidisce rispetto ai $ 2,3 trilioni di nuove spese originariamente proposte dalla Casa Bianca.

La maggior parte delle spese – 110 miliardi di dollari USA – sarà spesa in progetti difficili come strade e ponti. Altri 66 miliardi di dollari sono stati assegnati alle ferrovie passeggeri e merci, inclusa la National Railroad Network.Durante il mandato di Biden come senatore, i pendolari dal Delaware a Washington erano considerati pendolari.

Secondo il disegno di legge, il sistema di trasporto pubblico riceverà 39 miliardi di dollari, mentre l’aeroporto riceverà circa 20 miliardi di dollari per il miglioramento di piste e terminal e 5 miliardi di dollari per il controllo del traffico aereo.I porti e le vie navigabili riceveranno 17 miliardi di dollari, mentre 15 miliardi di dollari saranno investiti in infrastrutture per supportare la ricarica e l’approvvigionamento macchina elettrica.

In termini di spese non di trasporto, 73 miliardi di dollari verranno utilizzati per aggiornare la rete nazionale, mentre 65 miliardi di dollari verranno assegnati agli Stati per migliorare l’accesso alla banda larga. I 55 miliardi di dollari aggiuntivi mirano a migliorare l’accesso all’acqua potabile pulita, anche nelle aree urbane e rurali che si occupano di inquinamento da piombo.

Come verrà pagato?

I sostenitori del disegno di legge a Capitol Hill insistono sul fatto che non aumenterà il deficit del paese attraverso una serie di misure, tra cui il riutilizzo di oltre 200 miliardi di dollari in fondi di soccorso Covid-19 inutilizzati. Si baserà anche su una serie di altre misure minori, tra cui il rinvio degli sgravi fiscali dell’assicurazione medica che dovrebbero far risparmiare altri 50 miliardi di dollari, ma soprattutto non aumenteranno le tasse.

Si stima che altri 50 miliardi di dollari verranno salvati dai fondi federali inutilizzati utilizzati per l’assicurazione contro la disoccupazione in alcuni stati.Pianificare la richiesta di informazioni pertinenti Trading di criptovalute La segnalazione all’Internal Revenue Service per rafforzare la conformità fiscale dovrebbe portare ulteriori 28 miliardi di dollari al governo federale.

Tuttavia, è lecito chiedersi se queste misure possano coprire l’intero costo del pacchetto, soprattutto quando l’ufficio indipendente del bilancio del Congresso ha emesso analizzare La scorsa settimana è stato affermato che il disegno di legge aumenterebbe il deficit previsto per i prossimi dieci anni di 256 miliardi di dollari.

Rispettati

I principali negoziatori dell’accordo – il senatore democratico Kyrsten Sinema dell’Arizona e il senatore repubblicano Rob Portman dell’Ohio – hanno contestato l’analisi, affermando che il CBO non ha tenuto conto di tutte le compensazioni determinate dai legislatori.

Il segretario stampa della Casa Bianca Jen Psaki ha detto ai giornalisti che il CBO non “include”[d] Questo pacchetto promuoverà l’impatto positivo della crescita economica sul bilancio”.

“In effetti, molti economisti, incluso Moody’s, forniscono prove che, nel tempo, tali investimenti in infrastrutture possono effettivamente aiutare a recuperare i costi”, sostiene Psaki.

Che cosa manca?

Molte delle priorità di Biden nel suo piano di lavoro da 2,3 trilioni di dollari negli Stati Uniti sono state infine licenziate dopo non essere riuscito a ottenere il sostegno repubblicano.

In particolare, la proposta originale della Casa Bianca includeva centinaia di miliardi di dollari per sostenere piani ambiziosi Affrontare il cambiamento climaticoAd esempio, gli investimenti in ricerca e sviluppo, produzione e crediti d’imposta sull’energia pulita.

Alcune di queste proposte, insieme al desiderio di Biden di investire miliardi di dollari in infrastrutture umane, come l’espansione dell’assicurazione sanitaria e l’istruzione universale per i bambini in età prescolare, potrebbero alla fine apparire nel prossimo grande piano di spesa del Partito Democratico, o anche di più. proposta di bilancio, e i leader del Congresso intendono utilizzare una riunione del Senato chiamata Settlement per passare senza il sostegno repubblicano.

Ma la riconciliazione ha i suoi limiti, comprese le regole che limitano la tassazione e le politiche di spesa. La leadership democratica deve ancora conquistare membri più moderati del proprio partito al Senato e alla Camera dei rappresentanti, e anche la presidente della Camera Nancy Pelosi è in competizione con una piccola maggioranza per ottenere l’approvazione del bilancio.

Per ora, il Senato si concentrerà sull’esame delle “delibere” di bilancio – uno schema che includa una ripartizione del costo complessivo associato alla proposta di bilancio – per poi preparare e discutere progetti di legge più dettagliati in autunno.