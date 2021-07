Come gestire i pagamenti con carta di credito durante il COVID-19

Agevolazioni per carte di credito COVID-19: i 10 principali emittenti di carte Emittente della carta di credito Sospensione del pagamento Riduzione della tariffa Aumento temporaneo della linea di credito American Express No, ma può ridurre il pagamento minimo mensile Sì, viene utilizzato per la quota di mora e la quota associativa annuale al momento della registrazione del piano Banca d’America Sì, a seconda delle esigenze e delle circostanze specifiche No, ma le penali per il ritardo possono essere rimborsate Barclays Sì, lo sgravio del pagamento è disponibile su richiesta sì Sì, dipende dalla situazione Capitale uno Contatta Capital One per le opzioni Contatta Capital One per le opzioni Contatta Capital One per le opzioni Raggiungere Sì, si applica alle carte di credito personali e aziendali Le tasse in ritardo possono essere rimborsate città È di due mesi e prevede la tolleranza di raccolta sì Trova Contatta Scopri per le opzioni Contatta Scopri per le opzioni Contatta Scopri per le opzioni Banca HSBC No, ma il pagamento potrebbe diminuire Sì, è possibile rinunciare a penali e interessi passivi Banca d’America Contatta Bank of America per le opzioni Contatta Bank of America per le opzioni banca FuGuo Contatta Wells Fargo per le opzioni sì

American Express

American Express offre programmi di sgravio finanziario progettati per rendere i pagamenti più gestibili. La tua rata mensile e il tuo TAEG variabile regolare possono essere temporaneamente ridotti. Quando ti registri per il piano, puoi rinunciare alle tasse di ritardo e alle quote associative annuali.

I clienti idonei possono richiedere di aderire a piani di pagamento a breve o lungo termine. I piani di pagamento a breve termine possono fornire 12 mesi di sollievo, mentre i piani di pagamento a lungo termine sono 36 o 60 mesi. L’idoneità per un piano a lungo termine può dipendere da una serie di fattori, tra cui lo stato di arretrato, la preregistrazione del piano o il saldo della carta. Dopo il recesso dal piano di pagamento a breve termine, la tariffa standard per il ritardo, il calcolo del minimo dovuto, il TAEG e la quota associativa annuale (se prevista) verranno ripristinati in conformità con il contratto di adesione alla carta.

Tieni presente che quando partecipi al programma, il tuo limite di credito può essere temporaneamente ridotto, ma quelli nel piano di pagamento a breve termine possono continuare a utilizzare la propria carta per effettuare acquisti fino al raggiungimento di un determinato limite. American Express continuerà a segnalare il tuo conto corrente all’ufficio crediti. Partecipare all’agevolazione finanziaria non significa che devi richiedere nuovamente la tua carta American Express dopo aver completato il programma.

Come ottenere aiuto?

Chiama 1-866-703-4169

Accedi al tuo account online per discutere le opzioni tramite live chat live

Banca d’America

Il programma di assistenza clienti di Bank of America è progettato per aiutare i clienti che hanno difficoltà con i pagamenti con carta di credito. Le opzioni di sgravio includono il pagamento posticipato dei pagamenti con carta di credito personali e aziendali, nonché i rimborsi delle commissioni in ritardo che potrebbero essere addebitate se non si rispetta la data di scadenza. L’assistenza può essere fornita caso per caso, è necessario contattare Bank of America per discutere le opzioni di sgravio della carta di credito.

Come ottenere aiuto?

Richiedi un’estensione del pagamento tramite il programma in linea.

Chiamare il reparto assistenza clienti al numero 844-219-0690.

mancia Assicurati di chiedere alla società della tua carta di credito come segnalare nel tuo rapporto di credito una riduzione del pagamento o nessun pagamento durante il periodo di grazia. Se la tolleranza influisce negativamente sul tuo punteggio di credito, può ridurre i vantaggi del piano.

Barclays

Barclays Bank ha adottato una serie di misure per aiutare i suoi clienti bancari e di carte di credito a far fronte all’impatto finanziario del COVID-19. I clienti con carta di credito al consumo possono richiedere online lo sgravio del pagamento. Sebbene i dettagli dello sgravio non siano delineati, la banca incoraggia i clienti a chiedere aiuto. Anche i prestiti personali e le carte di credito commerciali possono beneficiare di agevolazioni di pagamento. Se in precedenza hai richiesto lo sgravio del pagamento e questi benefici sono stati esauriti, puoi richiedere nuovamente ulteriore assistenza.

Come ottenere aiuto?

Richiedi una rinuncia al pagamento quando accedi al tuo account online. alcuni alcuni

alcuni Chiama il numero del servizio clienti sul retro della carta.

Capitale uno

Capital One non fornisce informazioni molto dettagliate sulle opzioni di mitigazione del coronavirus disponibili online per i suoi clienti con carta di credito. L’accesso al tuo account online non genererà altre informazioni. Invece, devi chiamare il servizio clienti della carta di credito di Capital One per conoscere le tue possibili opzioni. Capital One sta attualmente fornendo sollievo in base a circostanze specifiche, fornendo ai titolari di carte di credito individuali e commerciali opzioni che si adattano alla situazione finanziaria di ciascun titolare di carta.

Come ottenere aiuto?

Si prega di chiamare il servizio clienti al numero 1-800-227-4825.

Raggiungere

Chase consente ai titolari di carta finanziariamente colpiti da COVID-19 di ritardare temporaneamente i pagamenti. Ciò include le carte di credito personali e aziendali. Potresti anche essere autorizzato a ritardare il pagamento di un mutuo Chase o di un prestito auto. Il modo più semplice per sfruttare queste opzioni è accedere al tuo account Chase e posticipare il pagamento tu stesso. Se questo non è disponibile nel menu del tuo account, devi contattare direttamente Chase per ulteriore assistenza.

Come ottenere aiuto?

Registrati online (l’opzione più veloce, secondo Chase).

Accedi al tuo account per inviare un messaggio sicuro.

Componi il numero di telefono sul retro della carta.

città

Se disponi di una carta di credito Citi, potresti avere diritto alla tolleranza di riscossione temporanea e, in caso di mancato pagamento, ciò interromperà temporaneamente qualsiasi azione di riscossione. Citigroup offre anche possibili rinunce per ritardato pagamento e una proroga di due mesi del pagamento minimo. Durante il periodo di esenzione, la banca continuerà a segnalare all’ufficio crediti che il conto è un conto corrente. Tuttavia, se l’account è inadempiente prima dell’inizio del periodo di esenzione, l’account continuerà a essere segnalato come inadempiente.

Come ottenere aiuto?

avvertimento Se gli interessi e le spese continuano ad accumularsi durante il periodo di posticipo o posticipo, potresti avere più saldo della carta di credito da rimborsare al termine della sospensione temporanea.

Trova

Discover non ha fornito ai titolari di carta di credito informazioni specifiche sulle opzioni di mitigazione del coronavirus attraverso il suo sito Web o l’accesso all’account online. Sebbene i pagamenti possano essere ridotti o posticipati e alcune tasse esentate, l’ammissibilità è determinata caso per caso. Devi contattare Discover per scoprire a quale agevolazione (se del caso) potresti avere diritto utilizzando carte di credito personali e carte di credito commerciali.

Come ottenere aiuto?

Chiama il numero 1-800-497-2816.

Invia messaggi al servizio clienti tramite l’accesso al tuo account online.

Banca HSBC

HSBC offre un programma di sgravio della carta di credito per le persone che affrontano difficoltà finanziarie a causa del COVID-19. Alcune delle possibili soluzioni offerte includono la riduzione dei pagamenti, la rinuncia a commissioni di ritardo e interessi e la mancata modifica del rapporto sullo stato del conto.

Ad esempio, dopo aver aderito al piano di sgravio di 90 giorni di una banca, i pagamenti mensili vengono ridotti del 50% o almeno $ 15 al mese. La banca non addebiterà alcun interesse o commissione di ritardo durante il periodo del piano.

Come ottenere aiuto?

Il modo più veloce per iscriversi al programma è utilizzare l’online banking personale della banca e inviare il modulo di registrazione tramite il portale. alcuni alcuni

alcuni Puoi anche chiamare il numero 1-866-949-2351.

Banca d’America

Bank of America non ha specificato sul suo sito web quali opzioni sono disponibili per le persone che necessitano di agevolazioni con carta di credito COVID-19. Invece, la banca incoraggia i clienti a contattare direttamente per discutere se la riduzione delle commissioni o il pagamento differito sia una buona soluzione in base alla loro situazione finanziaria.

Come ottenere aiuto?

Per problemi finanziari relativi al COVID-19, inviare un messaggio di testo “Hello” al numero 866-809-4182. Dopo il messaggio di benvenuto, il cliente può inviare domande sull’assistenza al pagamento.

La banca ha anche istituito una hotline di assistenza COVID-19, i clienti possono chiamare il numero 888-287-7817.

Puoi anche chiamare il numero di telefono sul retro della carta.

Accedi al tuo account per inviare un messaggio sicuro.

banca FuGuo

Wells Fargo ha affermato che se incontri difficoltà o hai altre esigenze, la banca collaborerà con te per fornire assistenza in base alla situazione specifica. Le opzioni di sgravio possono includere il pagamento posticipato, ma devi chiamare per sapere se sei idoneo. Se hai già partecipato al piano di pagamento differito, potresti comunque essere in grado di usufruire dell’esenzione dalla commissione per ritardo e di differire il pagamento della commissione annuale della carta di credito.

Come ottenere aiuto?

Per i conti con carta di credito, chiama il numero 1-854-853-6686 o il numero di telefono sul retro della carta. alcuni alcuni

alcuni Accedi al tuo account online per inviare un messaggio sicuro.

Se hai difficoltà a pagare bollette o pagamenti con carta di credito, Ufficio per la protezione finanziaria dei consumatori Possedere le risorse normalmente fornite da banche e società di carte di credito come un modo per fornire sollievo finanziario.

Contatta la società della tua carta di credito per ulteriori opzioni

La guida di cui sopra copre le 10 maggiori società di carte di credito, ma non è esaustiva. Inoltre, tieni presente che le società di carte di credito e le banche possono modificare le loro politiche COVID-19 in qualsiasi momento. Se la società della tua carta di credito non è inclusa qui, contatta l’emittente della tua carta per conoscere i tipi di agevolazioni finanziarie COVID-19 che possono essere fornite. Ridurre o sospendere i rimborsi, ridurre il TAEG o rinunciare alle commissioni può aiutare a semplificare la gestione del debito della carta di credito durante i periodi finanziari difficili.

Se hai intenzione di contattare la compagnia della tua carta di credito per conoscere i servizi disponibili, considera prima quale tipo di agevolazione ti è più utile. Ad esempio, se puoi ancora pagare alcune commissioni per la tua carta, ma non puoi pagare i normali pagamenti mensili, puoi richiedere una riduzione dei pagamenti. Tuttavia, se non puoi pagare alcuna commissione, devi chiarirlo in anticipo per vedere se può essere temporaneamente esteso.

Inoltre, quando richiedi una riduzione temporanea o permanente dei tassi di interesse o esenzioni dalle commissioni, non aver paura di indicare la tua storia passata come un buon cliente. Se hai pagato in tempo, questo potrebbe dare alle società di carte di credito un ulteriore incentivo a lavorare con te per trovare soluzioni.

Oltre a richiedere ritardi di pagamento o esenzioni dalle commissioni, considera quali altre modifiche all’account potresti beneficiare. Ad esempio, se possiedi una carta con un canone annuo elevato, potresti chiedere se desideri passare a una carta senza canone annuo. Oppure, se hai bisogno di più margine di manovra quando effettui un pagamento, puoi richiedere di modificare la data di scadenza del pagamento.

Ogni volta che richiedi modifiche al conto della tua carta di credito e tali modifiche vengono approvate, indipendentemente dal fatto che siano correlate al coronavirus o meno, ottieni le modifiche per iscritto. In questo modo, otterrai la prova documentale che tu e la società della carta di credito avete raggiunto un accordo. Se la tua carta di credito per il coronavirus si esaurisce, non esitare a contattare la società della carta di credito per nuovi accordi.

Linea di fondo

La maggior parte (se non tutti) gli emittenti di carte di credito hanno piani di valutazione e possono fornire sollievo per aiutare i clienti in difficoltà finanziarie. Poiché l’impatto finanziario della pandemia di coronavirus continua a diminuire, i piani per affrontare questi problemi continueranno a evolversi e alla fine cesseranno. Se stai ancora riscontrando difficoltà a causa della pandemia, è meglio contattare l’emittente della tua carta di credito per determinare quali opzioni sono disponibili per te.