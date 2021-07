Come gli americani vanno in pensione nel Regno Unito

Se vuoi andare in pensione nel Regno Unito come americano, potresti pensare che la transizione sarà facile: tutto è in inglese, giusto? Il Regno Unito offre alcuni vantaggi per i pensionati, ma molti aspetti della vita richiedono alcune regolazioni, dal sistema metrico all’auto: guidano sul lato sinistro della strada e siedono al volante sul lato destro dell’auto. al clima umido e freddo unico. Prima di attraversare lo stagno in modo permanente, dovresti sapere quanto segue.

Punti chiave Gli americani che vanno in pensione nel Regno Unito devono avere diritto a un visto.

I prezzi sono alti nel Regno Unito, anche se più lontano da Londra, più ragionevole è il prezzo.

Gli espatriati americani non possono aderire al servizio sanitario nazionale britannico.

Documenti necessari

Gli americani possono visitare il Regno Unito come turisti e rimanere fino a sei mesi senza visto. Per rimanere più a lungo, devi essere idoneo per un visto. I rapporti familiari, i legami d’affari con il Regno Unito o la doppia cittadinanza con i paesi del Commonwealth come il Canada possono aiutare.

Tuttavia, possedere un immobile non garantisce un periodo di visto più lungo. Secondo il Ministero dell’Interno britannico, le persone che si trovano già nel Regno Unito come “pensionati indipendenti” possono richiedere di prolungare il soggiorno fino a cinque anni o rimanere a tempo indeterminato. (Questa classificazione è definita come una persona che ha un reddito disponibile annuo minimo di £ 25.000 e soddisfa diversi altri requisiti).

Mentre la Gran Bretagna si prepara a ritirarsi dall’Unione Europea, molte cose rimangono irrisolte.Noi chiediamo Lucy Calpeper, Una giornalista europea di Live and Invest Overseas, un sito web per stranieri, come questo influisca sugli americani che non vedono l’ora di andare in pensione ed emigrare nel Regno Unito. “Penso davvero che nessuno lo sappia”, ha risposto, “almeno tra tutti I britannici, il governo o le persone non vedo che questo avrà un effetto dannoso sui pensionati americani che vogliono venire qui. In effetti, questa potrebbe essere una buona cosa per i pensionati con un reddito”.

Selezione della posizione

La posizione che scegli dipenderà dal tipo di vita che vuoi vivere, il che ti offre diverse opzioni da considerare:

Urbano o rurale

Città affollate come Londra, Birmingham o Edimburgo

Piccole città come Exeter, Cheltenham, York o Bath

Città come St. Ives, Wotton-under-Edge, Ambleside, Tenby, Beaumaris, Much Wenlock o Chipping Norton

Vita internazionaleI rapporti sulla pensione in Inghilterra dicono che il Suffolk, sulla costa orientale, è un’opzione interessante. A poca distanza da Londra, Suffolk è “una casa del tesoro di chiese a torre bassa e vicoli sopraelevati… cottage con tetto di paglia dipinti con colori estivi… uno stile medievale con strade curve e case a graticcio in stile Tudor”. ”

Il Devon è un’altra contea con siepi e case con il tetto di paglia, che funge da “miglia di sentieri di campagna per escursionisti” e “magnifiche viste sul mare”.

costo della vita

secondo Calpeper, Il Regno Unito è costoso“Secondo la mia esperienza, non è solo la Spagna, è più o meno la stessa della Francia e supera di gran lunga l’America Latina”, ha detto. Naturalmente, il costo effettivo varierà a seconda di dove scegli di vivere. Come previsto, Londra è la destinazione più costosa del Regno UnitoNella classifica globale di Expatistan di 282 città, È il quarto più costoso; in Europa, è al terzo posto e nel Regno Unito al primo posto. Il suo trasporto pubblico è il più costoso del mondo e il costo degli alloggi è il più alto dell’Europa occidentale.

Numbeo ha anche compilato dati sul costo della vita nelle città di tutto il mondo e ha riportato un affitto medio di A partire da luglio 2021, il prezzo di un appartamento con una camera da letto nel centro di Londra è di 2.291 USD e il prezzo fuori dal centro città è di 1.753 USD. Il prezzo medio per l’acquisto di un appartamento nel centro di Londra è di circa $ 1.438 per piede quadrato, che è solo del 2% superiore rispetto ad appartamenti simili a New York City.

Una volta che lasci Londra, le cose diventeranno più ragionevoli. Il costo degli alloggi a Edimburgo è inferiore del 48,69% rispetto a Londra, i costi di trasporto sono inferiori del 35% e la spesa è inferiore di circa il 7,67%. A Plymouth, l’affitto è inferiore del 66% rispetto a Londra, e il ristorante è circa il 13,92% più economico.Nel complesso, sono necessari circa US $ 6.617,26 (£ 4.800) a Londra per mantenere lo stesso tenore di vita a Plymouth di US $ 4.096,43 (£ 2.971,45). ).

assistenza sanitaria

In qualità di pensionato americano che vive nel Regno Unito, non potrai usufruire di servizi sanitari nazionali completi tranne che per le emergenze.Dovrai acquistare da privato Assicurazione sanitaria. Informazioni sull’assicurazione e molte altre questioni (compreso il pagamento delle tasse, l’acquisto di proprietà e l’organizzazione del trasloco) possono essere trovate su molti siti Web di espatriati come Expatica.com e UK-Yankee.com.

Linea di fondo

Culpepper ha affermato che il Regno Unito è un luogo attraente per gli americani in cui andare in pensione. Il Regno Unito accoglie le diaspore americane: “Nelle township, gli americani sono ancora visti come insoliti e ‘cool’ tra le giovani generazioni”, ha detto (sebbene raccomandi di stare alla larga dalle discussioni politiche).

Il Regno Unito “è un paese sicuro. Per coloro che amano la storia, la campagna e mangiare fuori, questo è un posto fantastico… Chi ama le attività all’aria aperta e le escursioni sarà intossicato dall’essere quasi libero Libertà limitata di camminare ovunque. .. ed è abbastanza piccolo per viaggiare rapidamente da un’area all’altra e sperimentare un cambiamento radicale nella cultura.”

Inoltre, il collegamento con l’Europa è buono ed economico. Un avvertimento: gli americani dello “stato del cielo caldo/blu” possono “combattere contro il tempo”.