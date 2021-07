Come gli smartphone stanno cambiando la pubblicità

Pubblicità e Marketing Negli ultimi 20 anni, il settore ha subito grandi cambiamenti. L’avvento dell’era di Internet ha portato i consumatori a spostare la loro attenzione dai media tradizionali ai media digitali.Sebbene la connessione a Internet tramite personal computer sia di per sé importante, l’aumento della connettività rende smartphone Ha creato una trasformazione più drammatica.Pertanto, la pubblicità su smartphone è ormai diventata parte integrante del marchio Attività di marketing.

Punti chiave Internet ha introdotto il concetto di pubblicità digitale e l’ascesa degli smartphone lo ha reso mainstream.

I consumatori utilizzano sempre più gli smartphone, costringendo le società di marketing e pubblicità a riconsiderare i propri metodi di messaggistica.

La pubblicità digitale mobile rappresenta ora una gran parte della spesa pubblicitaria su Internet; circa $ 7 su ogni $ 10 di spese pubblicitarie vengono spesi per la pubblicità mobile.

Mentre i marketer cercano di adattarsi all’ambiente in continua evoluzione che presto includerà la scomparsa dei cookie di terze parti, la pubblicità per smartphone continua ad evolversi.

L’ascesa degli smartphone

Nel giugno 2004, la rivista The Economist ha pubblicato un articolo che descrive la natura mutevole dell’industria della pubblicità e del marketing, definendo il periodo “uno dei periodi più confusi della storia”. A causa della crescente diversificazione dei media e dell’emergere di nuove tecnologie, in particolare Internet, le forme tradizionali di pubblicità e marketing non sono più efficaci.

Secondo un rapporto del 2019 della società di ricerca eMarketer, poiché le persone trascorrono più tempo online per lo shopping, l’intrattenimento e la ricerca di varie piattaforme di informazione digitale, come computer, tablet e telefoni cellulari, forme tradizionali di pubblicità e marketing, come TV e Il modulo stampato è stato sostituito. Al giorno d’oggi, le persone possono connettersi a Internet sempre e ovunque e gli smartphone vengono utilizzati principalmente per realizzare questa connessione onnipresente.

Secondo il Pew Research Center, a partire dal 2021, l’85% degli americani possiede uno smartphone, rispetto al 35% del 2011. È più probabile che gli utenti di smartphone abbiano meno di 50 anni, siano laureati, abbiano un reddito annuo di $ 75.000 o più e vivano in aree urbane. Uomini e donne hanno lo stesso numero di smartphone. Capire vari Dati demografici Le persone che usano gli smartphone e il modo in cui li usano sono diventate una parte importante del modo in cui i professionisti del marketing promuovono prodotti o servizi per raggiungere il pubblico target.

15% Percentuale di americani che si affidano esclusivamente agli smartphone per accedere a Internet

L’impatto degli smartphone su marketing e pubblicità

Il passaggio a un maggiore utilizzo degli smartphone dai primi anni 2000 ha significato che inserzionisti e professionisti del marketing hanno dovuto adeguare le proprie strategie e attività di conseguenza per adattarsi ai dispositivi mobili. Ad esempio, un’azienda che non dispone di un sito web ottimizzato per i dispositivi mobili potrebbe perdere la sua appartenenza a Google Inc. (Google) Interrogazione di ricerca su Internet. Questo perché nel 2015 Google ha cambiato il suo algoritmo in modo che i siti Web più adatti ai dispositivi mobili abbiano la priorità nelle query di ricerca sui dispositivi mobili.Questo cambiamento è chiamato “Mobilegeddon” dai media. Secondo l’Huffington Post.

Un’altra lezione che i marketer e gli inserzionisti devono imparare sono gli smartphone Non solo il destinatario di informazioni, ma anche il trasmettitore di informazioniGli smartphone sono diventati un enorme deposito di gusti e informazioni personali prima sceltaCiò significa che inserzionisti e operatori di marketing possono essere più specifici nelle loro attività pubblicitarie e di marketing e possono fornire a diversi tipi di gruppi o individui informazioni più pertinenti rispetto al passato.

Sebbene ciò significhi che i consumatori si aspettano che la pertinenza della pubblicità del marchio aumenterà, significa anche che i consumatori si aspettano sempre più rilevanza quando e dove ne hanno bisogno. I consumatori utilizzano più frequentemente gli smartphone per aiutarli a prendere decisioni quotidiane. Un sondaggio del Wall Street Journal del 2015 ha rilevato che il 91% degli utenti di smartphone cercherebbe informazioni utili sui propri telefoni quando tenta di completare un’attività. Secondo i dati di Google del 2015, il 69% degli utenti di smartphone cerca consigli di viaggio in coda o in metropolitana e l’82% degli utenti sceglie un telefono cellulare quando decide se acquistare un prodotto specifico. Negozio.

Ora, la velocità e la pertinenza della pubblicità sono fondamentali per l’impressione del marchio di influenzare il processo decisionale dei potenziali consumatori. anno 2020 Annunci per cellulari Rappresenta circa il 70% di tutte le entrate pubblicitarie su Internet. In altre parole, $ 7 su $ 10 di spesa pubblicitaria vanno alla pubblicità mobile.

Il video potrebbe rappresentare il futuro del marketing degli smartphone. La pubblicità video digitale nel 2020 aumenterà del 20,6% rispetto al 2019, con i dispositivi mobili che rappresentano la maggior parte della crescita.

Quali sono le prospettive per la pubblicità su smartphone

Poiché gli smartphone continuano a diventare una caratteristica di routine della vita quotidiana della maggior parte degli americani, gli esperti di marketing e gli inserzionisti possono sentirsi più che mai sotto pressione per stare al passo con le tendenze in evoluzione. Ad esempio, la decisione di Google di rimuovere i cookie di terze parti dovrebbe rimodellare la pubblicità su Internet su larga scala, incluso il marketing degli smartphone.

La mossa annunciata all’inizio del 2020 rimuoverà il supporto per i cookie di terze parti Sul browser Google ChromeSecondo Google, questa decisione è dovuta alla crescente consapevolezza della necessità di proteggere le informazioni private dei consumatori e il modo in cui vengono utilizzate, anche quando vengono raccolte per scopi pubblicitari e di marketing.

Questa è una buona cosa per i consumatori, ma è problematica per gli inserzionisti, perché i cookie di tracciamento rendono possibili sforzi di marketing mirati. Se gli inserzionisti non sono più in grado di monitorare l’attività dei consumatori su Internet tramite cookie di terze parti, la loro capacità di creare annunci pubblicitari mirati sarà ridotta. Gli inserzionisti digitali potrebbero ancora una volta scoprire di dover stare al passo con i tempi per stare al passo con i tempi, proprio come hanno fatto agli albori degli smartphone.

Sebbene Google abbia intenzione di smettere di utilizzare i cookie di terze parti nel 2022, ora è stato posticipato al 2023.

Linea di fondo

Poiché sempre più americani si affidano agli smartphone, l’uso degli smartphone continuerà a crescere. Quando si mettono a punto le attività pubblicitarie e di marketing, capire come e quando i consumatori utilizzano gli smartphone è fondamentale per le aziende. Poiché le tecnologie di raccolta e analisi dei dati degli smartphone continuano a diventare più sofisticate, la velocità e la pertinenza delle attività pubblicitarie e di marketing diventeranno più importanti. La chiave è trasmettere informazioni rilevanti ai consumatori al momento giusto attraverso i giusti canali mobili.