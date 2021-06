Come grave disuguaglianza rende la poesia pastorale della Cornovaglia che ospita il vertice del G7

Quando Joe Biden scenderà dai gradini dell’Air Force One per il suo primo viaggio all’estero come Presidente degli Stati Uniti la prossima settimana, sarà l’ultimo visitatore di una penisola frastagliata sulla punta sud-occidentale della terraferma britannica quando respirerà aria atlantica. Già pieno: Cornovaglia.

Questo angolo del Regno Unito non ha bisogno di pubblicità. È già una delle destinazioni di vacanza domestiche più popolari nel Regno Unito e le continue restrizioni pandemiche sui viaggi all’estero hanno assicurato che hotel e ristoranti siano pieni.

La presenza di Biden e di altri leader stranieri al vertice del G7 che si terrà venerdì prossimo in un boutique hotel a Cabis Bay rafforzerà solo la reputazione della regione come destinazione di qualità.

Un cuneo di granito che si estende nell’Oceano Atlantico, il fascino della regione celtica si basa su miti e leggende. Mentre i leader mondiali si riuniscono per cercare di risolvere i problemi mondiali, il G7 aggiungerà un altro strato al folklore della Cornovaglia.

La polizia pattuglia la spiaggia di fronte al Carbis Bay Hotel, che venerdì prossimo ospiterà il vertice del G7 in Cornovaglia © Cameron Smith



La storia di come l’entourage di Biden ha sostituito la sua limousine bestia corazzata con una “mini bestia”, che è più adatta per le stradine strette e tortuose della Cornovaglia.

La polizia locale teme che i famigerati gabbiani offensivi nell’area possano danneggiare i droni che forniscono la sorveglianza per le operazioni di sicurezza su larga scala.

La Cornovaglia ha fornito alcuni esempi dei temi principali che domineranno la vetta.

Cambiamento climatico: la contea ha la produzione di energia geotermica.Industria del futuro: Primo Ministro del Regno Unito Boris Johnson La contea è chiamata “Klondike of Lithium”. Disuguaglianza: la Cornovaglia ha molti esempi di povertà ed è una delle aree target dell’agenda di “aggiornamento” post-Brexit di Johnson.

Il vertice del G7 evidenzierà la disconnessione tra coloro che vivono negli hotel di Carbis Bay e coloro che vivono altrove in una delle aree più povere del Regno Unito – e le case multimilionarie allineate lungo l’affascinante costa della Cornovaglia.

La gente del posto spesso si impegna in lavori di ospitalità sottopagati e deve affrontare costi elevati per la casa.Non hanno poche speranze che le brevi visite di Biden e di altri leader mondiali possano aiutare notevolmente a cambiare il loro destino.

A dieci miglia da Carbis Bay, Penegon Estate a Camborne, ufficialmente una delle comunità più povere d’Inghilterra, i residenti non sono interessati all’arrivo del Circo Diplomatico del G7. Si sono lamentati del fatto che i leader mondiali sono stati in grado di volare in Cornovaglia durante la pandemia, ma non sono stati in grado di vedere i loro parenti per diversi mesi.

Un turista viene a bere tè e mangiare qualcosa la mattina dell’Esercito della Salvezza una volta alla settimana, in coincidenza con il banco alimentare gestito da Transformation, un ente di beneficenza locale a Redruth, in Cornovaglia © Getty Images



“Sono tutte celebrità. Sembra che ci sia una regola per loro e un’altra per noi”, ha detto il paramedico Heidi Chesterfield. La sua amica Anna Francis dubitava che la contea potesse trarre vantaggio dallo svolgimento del vertice a lungo termine. “La Cornovaglia è la fine di questa linea, siamo sempre dimenticati”.

Downing Street ha cercato di accettare questa imbarazzante giustapposizione di ricchezza e povertà.Johnson affermerà che la crescita verde del G7 e il nuovo programma tecnologico andranno a beneficio di aree remote come la Cornovaglia, perché spera di diventare un leader nelle energie rinnovabili, nel turismo verde e persino nello spazio: la contea ha già Piano Costruzione del primo spazioporto del Regno Unito.

Ma alcune persone sono scettiche. L’insoddisfazione della Cornovaglia per le lontane élite dell’UE nel voto del 2016 a favore della Brexit riecheggia la tradizionale frustrazione dei ricchi percettori di reddito, che hanno aumentato i prezzi e trasformato le proprietà in case per le vacanze.

Bailey Tomkinson, un cantautore di 21 anni di St Ives, ha scritto una canzone ispirata al vicino vertice del G7. Ha detto che “rosso sangue” ha catturato la sua rabbia per l’incidente. Si dice che sia impegnato nello sviluppo sostenibile, ma il leader è stato trasportato in aereo ed elicottero in un hotel dove sono stati rimossi gli alberi per accoglierli tutti.

La cantautrice locale Bailey Tomkinson ha detto che la sua canzone “Blood Red” esprime la sua rabbia al vertice del G7 © Cameron Smith



“È come Joni Mitchell: hanno posato il paradiso”, ha detto. “Alcune persone sono qui e possono cambiare il mondo con un tratto di penna, ma cosa stanno facendo per aiutarci? A un miglio da Carbis Bay, un terzo dei bambini nasce in povertà”.

Nel porto vicino a St. Ives, John Harry, 70 anni, è nato e cresciuto in città, indicando il bordo dell’acqua. “Questo posto sarà pieno entro le 11 del mattino. St. Ives non spegnerà più le fiamme. È lo stesso per 12 mesi all’anno”.

Un bar locale ha rifiutato i turisti e li ha informati che il prossimo pranzo disponibile per la prenotazione era il 28 luglio. La leader del Partito Conservatore del Parlamento della Cornovaglia, Linda Taylor, ha affermato che in alcuni luoghi turistici “i topi non riescono a trovare culle”; ha esortato i turisti a esplorare le aree meno conosciute della contea.

Malcolm Bell, il responsabile della visita alla Cornovaglia Tourism Agency, ha sottolineato che la sua industria genera 2 miliardi di sterline di fatturato annuo, pari al 12% del PIL della contea e un quinto delle opportunità di lavoro. Ha detto che la maggior parte dei locali considera il turismo una necessità economica: “È come se un medico dicesse che se non fosse per tutti i pazienti, l’ospedale funzionerebbe meglio”.

I londinesi hanno iniziato a utilizzare la Cornovaglia come residenza principale, lavorando da casa e forse possedendo un appartamento nella capitale. Le case stanno diventando case in affitto Airbnb. La contea un tempo era considerata una destinazione familiare tradizionale per i “spalatori di cacca”, ma ora si è trasferita nel mercato di lusso.

Bell ha detto che l’apertura dell’avamposto della Tate Gallery a St. Ives nel 1993 è stato un catalizzatore. L’ex primo ministro David Cameron è andato in vacanza a Rock, sulla costa settentrionale, un villaggio pieno di soldi e di moda per il surf in estate, e gli hotel e i villaggi turistici in tutta la contea sono stati rinnovati. “Siamo diventati un prodotto di qualità”, ha detto Bell.

Johnson è ben consapevole che il G7 non è molto diffuso in Cornovaglia. L’attività è stata costretta a chiudere, il Carbis Bay Hotel era ancora un cantiere edile e il team di sicurezza di Biden non ha lasciato alcuna opportunità per la chiusura delle strade.

Ma il primo ministro britannico ha promesso di investire nella contea e lasciare l’eredità del vertice. Taylor ha affermato che questo è vitale per i residenti di luoghi come Penggon, non solo per i luoghi visitati dai leader del G7: “Dobbiamo assicurarci che questo patrimonio sia diffuso in tutta la Cornovaglia”.