Come guadagna Goldman Sachs?

Goldman Sachs è una delle principali società di servizi bancari e finanziari di investimento al mondo, che genera fondi attraverso le sue quattro principali divisioni operative: banche di investimento, servizi per i clienti istituzionali, investimenti e prestiti e gestione degli investimenti. Durante la crisi bancaria 2007-08, poche persone hanno un punto d'appoggio sicuro come Goldman Sachs (GS). La disastrosa sconfitta dei mutui subprime ha giovato anche alla società di Wall Street, ma l'ha anche ostacolata, procurandole profitti insoliti e rendendola un obiettivo per grandi quantità di credito a breve termine.

Il 17 luglio 2018, Goldman Sachs ha nominato David Solomon come nuovo incarico Amministratore delegato (CEO), succedendo a Lloyd Blankfein, che gestisce l’azienda dal 2006. L’anziano banchiere d’investimenti ha assunto il 1 ° ottobre di quell’anno.

Secondo il suo rapporto annuale del 2019, l’utile netto del 2019 di Goldman Sachs ha superato i 36,55 miliardi di dollari, di cui il 10% capriolo E 10,6% ROTAZIONE. A metà luglio 2020, il valore di mercato dell’azienda era di 74,33 miliardi di dollari.

Il modello di business di Goldman Sachs

Goldman Sachs ha filiali in più di 30 paesi e divide la propria attività in quattro divisioni: investimento bancario, Mercati globali, gestione patrimoniale e gestione dei consumatori e dei patrimoni.

L’investment banking di Goldman Sachs

L’investment banking è il servizio che rende Goldman Sachs famosa e famigerata. Il settore dell’investment banking comprende servizi quali consulenza finanziaria, sottoscrizione di azioni e sottoscrizione di debiti per varie società.Negli ultimi anni, la divisione di investment banking di Goldman Sachs si è occupata di Offerta pubblica iniziale Per i giganti dei social media come Snap (Interrompere), Sito di annunci immobiliari Redfin, rivenditore di abbonamenti di moda Stitch Fix (SFIX), servizio di consegna pasti Grembiule blu (Revisore dei conti in Asia Pacifico) E il mercato automobilistico online CarGurus (Carta). Nel 2018, l’obiettivo dell’azienda è aumentare la copertura di oltre 1.000 nuove società.

uno Goldman Sachs La più grande IPO nella memoria recente è il media di notizie Twitter Inc. (TWTR) Nel 2013, ha guadagnato più di 20 milioni di dollari USA per l’azienda. Se questo suona piccolo, lo è.Se suona e anche Piccolo, non lo è. Goldman Sachs e i suoi partner hanno ritirato un trascurabile 3,25% dei fondi raccolti da Twitter nell’IPO, ma l’intenzione della società era quella di gestire la prima vendita a sconto di una società pubblicizzata per attirare affari futuri.Sembra funzionare. L’anno scorso, l’attività di investment banking ha generato $ 6,79 miliardi di entrate per Goldman Sachs, con un calo di circa l’8,5% rispetto al 2018.

Servizio clienti istituzionale di Goldman Sachs

Misurato da entrate e profitti, il settore più grande è il servizio clienti istituzionale, che serve Clienti istituzionali (Non servizio clienti istituzionale).Questo è un modo aziendale di definire Goldman Sachs Fare mercato Attività. Goldman Sachs detiene ampie posizioni in alcuni titoli (oltre a opzioni, future e altri derivati), che possono poi essere venduti, garantendo o almeno promuovendo il mercato di tali titoli. Nel 2018, il servizio clienti istituzionale ha fruttato a Goldman Sachs 13,48 miliardi di dollari, pari a circa il 37% delle entrate dell’azienda. I ricavi del servizio clienti istituzionale sono aumentati di oltre il 13% rispetto al 2017.

Attività di investimento e prestito di Goldman Sachs

Investimenti e prestiti sono i settori in cui Goldman Sachs ottiene il massimo ritorno dai suoi sforzi. Dopotutto, una banca di investimento è una banca. Goldman Sachs fornisce prestiti ai suoi clienti aziendali e c’è anche un dipartimento che fornisce prestiti garantiti ai ricchi. Pensa ai prestiti originali, ma solo per i mutuatari con credito di prima classe e fondi per ripagare ogni centesimo di debito.C’è un motivo per cui i prestiti come Goldman Sachs sono più redditizi dei prestiti vicini usuraio Potere. Il funzionamento del primo non è così confuso.

Gli investimenti di Goldman Sachs includono immobiliare Le stive, i debiti e la gente comune acquistano le stesse azioni, ma su scala molto più ampia. Nel 2018, investimenti e prestiti hanno fruttato alla società 8,25 miliardi di dollari, con un aumento del 14% rispetto al 2017.

L’attività di gestione degli investimenti di Goldman Sachs

L’ultima area da discutere è la gestione degli investimenti, che è una parte essenziale di qualsiasi banca d’affari di successo.La gestione degli investimenti è quando un cliente facoltoso o rappresentante di una grande fondazione o istituzione si siede con un professionista di Goldman Sachs e dice: “Sviluppa il mio Nido d’uovo, “Lasciami essere un passo avanti rispetto all’esattore delle tasse” o “Come possiamo convincere il mio ex marito a portarmi via i soldi?” La gestione degli investimenti non sembra tecnologicamente avanzata – non lo è – ma richiede una noiosa competenza in materia . Poche aziende hanno la saggezza per gestire gli enormi investimenti dei loro clienti. Ma Goldman Sachs ha fatto proprio questo.

La maggior parte delle entrate in questo settore proviene da Commissione di incentivazione, Pagato da azionista arrivo Gestore del fondo Perché hanno la capacità di non distruggere o indebolire gli investimenti. L’anno scorso, la gestione degli investimenti ha generato $ 7,02 miliardi di entrate per Goldman Sachs, che è paragonabile alla cifra di ogni dipartimento eccetto il servizio clienti istituzionale.

Piano futuro

Secondo il suo ultimo rapporto annuale, i piani futuri di Goldman Sachs includono il rafforzamento delle attività esistenti approfondendo le relazioni con i clienti esistenti e fornendo nuove capacità commerciali per servire meglio i clienti abituali ei nuovi partner. L’obiettivo specifico dell’azienda è aumentare alcune delle commissioni e i flussi di entrate ricorrenti, migliorando al contempo l’efficienza operativa in tutta l’azienda.

Revisione

A partire dal cambio di CEO nell’autunno del 2018, Goldman Sachs ha condotto importanti revisioni e potenziali riforme in ciascuno dei suoi quattro dipartimenti principali.Si prevede che l’azienda continuerà a modificare e migliorare i suoi prodotti per adattarsi meglio alla crescente base di clienti senza dover modificare la sua strategia aziendale di base.

Sfida principale

La crisi finanziaria del 2008 ha promosso alcune grandi società finanziarie (come Lehman Brothers) Chiuso.Altri, come American International Group Corporation (Gruppo internazionale americano) E Banca d’America (BAC), è sopravvissuto solo grazie al sostegno forzato dei contribuenti americani. Goldman Sachs è nel mezzo.Ha ricevuto 10 miliardi di dollari USA attraverso il programma Programma di soccorso in caso di problemi, Ancor più indirettamente che attraverso altri TARP Beneficiario.10 anni dopo, Goldman Sachs è un’azienda stabile, non una nota a piè di pagina della storia. Tuttavia, la società deve ancora affrontare la forte concorrenza di altre famose banche di investimento e importanti istituzioni finanziarie. Inoltre, le misure regolamentari che disciplinano le banche di investimento sono molto rigide e rischiano di diventare sempre più rigorose in futuro. Sebbene nessuno possa prevedere il futuro, le prospettive a breve termine di Goldman Sachs potrebbero essere caratterizzate da una continua redditività o da continui salvataggi del governo Gli investitori prudenti non dovrebbero scommettere su questi due scenari.