Come guadagna la piattaforma Twitch di Amazon

Twitch potrebbe essere solo il segreto più custodito di Amazon.Acquisita in una guerra di offerte con Google nel 2014 $ 1 miliardo in contanti, Le piattaforme di gioco e i social network continuano a battere i loro punteggi più alti.Quattro anni dopo quell’acquisizione e appena sette anni dopo il lancio iniziale, la valutazione di Twitch è Circa 3,79 miliardi di dollari USA.

Secondo un rapporto pubblicato di recente, gli spettatori di Twitch hanno trascorso oltre 6,3 miliardi di ore di live streaming nel primo trimestre del 2021, rappresentando oltre il 72% di tutto il tempo di visualizzazione in live streaming, superando lo streaming live di YouTube e i giochi di Facebook.

Streaming traffico eSports

Nel 2014, Twitch ha rappresentato il 40% del traffico live negli Stati Uniti e l’1,8% di tutto il traffico Internet, secondo solo a Google, Netflix e Apple. Nel 2017, la sua dimensione del pubblico ha superato la rete tradizionale ESPN e il contenuto live è stato più della somma di ESPN, WWE e ML.Secondo la società di ricerca, il numero di spettatori globali di e-sport aumenterà da 380 milioni a 589 milioni entro il 2020 Nuovo zoo.

Oggi, una media di 15 milioni di spettatori guarda Twitch ogni giorno, guarda, ospita e fa il tifo per la trasmissione in diretta.

Ciò che fa sì che i siti di streaming media attirino e aumentino il pubblico in una situazione sempre più competitiva, si riduce a una semplice emozione, riassunta in un rapporto della società di ricerca SuperData: “Anche se, ‘Perché qualcuno dovrebbe voler guardare gli altri giocare ai videogiochi?’ Le emozioni di coloro che sono dietro la tendenza continuano ad esistere e gli editori, gli inserzionisti e i marchi più intelligenti sono consapevoli che i loro consumatori ora guardano video di persone che giocano”.

Prima del 2014, i giocatori, il pubblico e gli intrattenitori di giochi online erano in gran parte ignorati dagli inserzionisti e dalle principali reti di media per le loro tanto attese piattaforme di hosting e streaming. Dal suo lancio nell’agosto 2015, “Youtube Gaming” di Google ha soddisfatto questa richiesta, ma Twitch ha preso l’iniziativa.

Cos’è la convulsione?

Se sei nato dopo il 1996, potresti già usare molto Twitch. (Questo perché, secondo un recente studio di Lifecourse Associates, oltre il 70% dei millennial ha giocato o guardato videogiochi negli ultimi 60 giorni, rispetto rispettivamente al 60% e al 40% della generazione X e dei baby boomer.%. )

Per i baby boomer e i millennial in ritardo nella stanza, Twitch è una piattaforma che consente ai giocatori di diventare emittenti, spettatori e partecipanti alle comunità di gioco online. Gli utenti possono trasmettere in streaming il loro gameplay, guardare le partite di e-sport da remoto e tifare per i loro giocatori competitivi preferiti.

Twitch non è solo un sito Web per guardare e ospitare trasmissioni in diretta, è anche una comunità sociale per i giocatori. In una certa misura, questo è il risultato della piattaforma stessa. A differenza degli eventi sportivi professionali, gli spettatori su Twitch possono connettersi direttamente con i loro anchor preferiti, i giocatori competitivi e gli altri commentando in tempo reale sulla chat di Twitch. Durante la trasmissione in diretta, il pubblico può chattare tra loro, porre domande didattiche e interagire direttamente con l’ancora.

A partire dal 2019, lo spettatore medio su Twitch ha guardato uno streaming e più di 1.274 milioni di persone hanno guardato 50.800 canali live simultanei in media.

Come guadagna Twitch?

A differenza di Youtube di Google, Twitch è un servizio di streaming gratuito, guidato principalmente da abbonamenti e pubblicità.Tuttavia, con il supporto della sua società madre Amazon, Twitch ha provato e ampliato la sua modello di business Dal 2014, ignorando i precedenti e costringendo i concorrenti a rispondere.

3,9 milioni A partire dal 2019, il numero medio di emittenti indipendenti su Twitch ogni mese.

Pubblicità completa

Molto comune nei siti di video e streaming, Twitch integra gli annunci nelle barre laterali dei suoi media e siti di streaming, con una fascia di prezzo di $ 2-10 per impressione (fondamentalmente un costo per visualizzazione). Sebbene Twitch non abbia rivelato la percentuale delle sue entrate pubblicitarie, Nuovo zoo Si prevede che il mercato dello streaming di videogiochi crescerà del 38% quest’anno fino a raggiungere i 906 milioni di dollari USA e di 1,65 miliardi di dollari entro il 2021. La maggior parte delle entrate proviene da sponsorizzazioni, pubblicità e diritti d’autore sui media.

“Come fenomeno dei consumatori, gli eSports continuano ad espandere la sua enorme base di fan entusiasti a livello globale”, ha affermato Peter Warman. Amministratore delegato Zoo di New York. “Come azienda, gli e-sport stanno entrando in una nuova e critica fase di maturità. Sono stati fatti molti investimenti, è stata lanciata una nuova struttura di lega, i budget delle sponsorizzazioni sono cambiati da sperimentali a continui e le transazioni internazionali sui diritti d’autore dei media sono ha cominciato a scaldarsi…”

Il campionato mondiale di League of Legends è stato l’evento con il punteggio più alto su Twitch nel 2017, con 33 milioni di spettatori in tutto il mondo, circa un quarto del numero di spettatori del Super Bowl quell’anno. Con oltre 5,5 milioni di dollari di vendite di biglietti, Warman prevede che l’evento potrebbe assistere a una competizione sul copyright in streaming nei prossimi anni.

La crescita della pubblicità in streaming può anche essere attribuita ai dati demografici specifici a cui si rivolge Twitch. I millennial (nati tra il 1982 e il 2004) dominano Twitch Corso della vita, Di cui il 49% del traffico Twitch proviene da persone di età compresa tra 18 e 34 anni. Ciò significa che rispetto a Facebook, YouTube o ESPN, Twitch ha più successo nel soddisfare le esigenze di questa fascia demografica ed è alla pari con Reddit.

Sebbene la stragrande maggioranza dei giocatori di e-sport siano ancora uomini, le valutazioni di Twitch sono più rappresentative di quanto molti inserzionisti potrebbero pensare. “Rispetto all’era dei giocatori rigidi, il pubblico attuale ha una maggiore rappresentanza femminile (46%) e un reddito medio più alto ($ 58.000)”, riporta SuperData.

Abbonamento Twitch Prime

Se Twitch è il segreto più custodito di Amazon, il secondo posto è “Twitch Prime. “Anche se questo abbonamento è di solito $ 4,99 al mese, la società madre di Twitch ha integrato questo abbonamento con il proprio sito Web di vendita al dettaglio a settembre 2016, quindi Amazon Premium I membri possono abbonarsi a Twitch Prime gratuitamente.

Sebbene i vantaggi di Twitch Prime siano quasi interamente estetici, l’aggiunta di ulteriori palette ed emoji agli abbonati alla chat può anche regalare metà della quota di abbonamento mensile a un host sul sito. Gli abbonati possono farlo una volta ogni 30 giorni, facendo guadagnare a Twitch meno di $ 2,50 per abbonato al mese.Sebbene Twitch non abbia annunciato il numero esatto di abbonati, Le 10 ancore più popolari Questo da solo ha 160.000 abbonati a Twitch Prime, che vale circa 400.000 dollari per l’azienda.

“Twitch turbo“È il secondo servizio di abbonamento per i siti di streaming media. L’abbonamento mensile di $ 8,99 rende l’esperienza di visualizzazione del gioco più fluida riducendo gli annunci, aumentando lo spazio di archiviazione video e fornendo emoticon e colori di chat esclusivi.

Acquisti in-app, chiamati “bit”

Oltre a tifare per l’host tramite Twitch Chat, gli spettatori possono anche utilizzare una valuta in-app chiamata “Bit” per gridare dal vivo al loro conduttore preferito. Gli spettatori possono acquistare Bits 100 al prezzo di 1,40 dollari USA, rendendo il tasso di cambio di circa 1,4 centesimi a 1 Bit. “Cheering Bits” su Twitch è equivalente a un’emoji di chat animata. Inserendo “Cheer1” nella chat di Twitch verrà generato un triangolo grigio animato al costo di 1,4 centesimi. “Cheer100” ha creato un diamante viola danzante del valore di $ 1,40. Gli utenti possono tifare per qualsiasi importo che desiderano, fino a “Cheer10000” (US $ 140), e le espressioni corrispondenti diventano più grandi e più colorate.

Emmett Shear, CEO di Twitch, ha dichiarato: “Se un abbonamento a un canale equivale a possedere un abbonamento per la tua squadra sportiva preferita, fare il tifo è come una mania durante la partita”.

1 cent per bit è stato donato all’ancora e Twitch ha lasciato circa il 70%. Anche se il reddito netto per Bit è di 0,4 centesimi, Twitch ha guadagnato solo quasi 1 milione di dollari da Bit Cheering. Dal suo lancio alla fine di giugno 2016, gli utenti hanno inviato più di 1 miliardo di dollari USA in Bitcoin, per un totale compreso tra 12,3 milioni e 14 milioni di dollari USA.

Approfitta di Amazon e NFL

contrazione Annunciato di recente Espanderà i contenuti live dei videogiochi per includere programmi TV e persino Cooperazione con NFL.

Twitch ha recentemente annunciato che, poiché Amazon e la NFL hanno rinnovato il loro accordo di streaming per le partite del giovedì sera, gli spettatori potranno guardare 11 partite della National Football League nelle stagioni 2018 e 2019. Sebbene la trasmissione di calcio NFL su Twitch sia un sottoprodotto della proprietà di Amazon, la disponibilità di trasmissioni professionali è un’enorme vittoria per Twitch, in parte perché gli spettatori di Twitch non devono pagare un abbonamento per guardare la partita.

L’anno scorso, Twitch ha collaborato con la Pokémon Company privatamente scambiata per consentire agli spettatori di rave e guardare Pokémon: The Series e i relativi media in streaming di film sul suo sito web. In passato, Twitch ha suonato “Saturday Night Live”, “Knight Rider” e “Mr. Rogers”, indicando che la società potrebbe cercare di espandersi a vecchi contenuti TV o espandere i suoi principali contenuti esclusivi video su piattaforme di trasmissione in diretta.

Concorrenza del mercato della trasmissione in diretta

Nel 2018, il numero di persone che guardano contenuti di giochi in streaming ha superato HBO. Netflix, Hulu ed ESPN si fondono. Sebbene Twitch sia di gran lunga il sito di live streaming di giochi ed e-sport più popolare, il concorrente più avvincente di Amazon proviene dal gigante della tecnologia Google. Youtube Gaming è un progetto di Google ed è una risposta più diretta a Twitch. Lanciato nell’agosto 2015, dopo non essere riuscito ad acquisire Twitch nella guerra di offerte tra Google e Amazon, il dipartimento di streaming di videogiochi di Youtube ha pianificato e consigliato video in diretta per gli utenti.