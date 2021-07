Come guadagna Sonos?

Sonos Inc. (codice azionario NASDAQ: sono) Inizia con una visione semplice ma ambiziosa. Secondo il loro sito web, questo significa “aiutare gli amanti della musica a riprodurre qualsiasi canzone in qualsiasi punto della casa”. Significa anche creare un prodotto ben fatto e facile da usare: configurazione rapida e semplice, facile integrazione con la tecnologia esistente ed eccellente qualità del suono.

Da quando l’azienda è stata fondata nel 2002, Sonos, la “voce” latina, ha fatto questo. Il 2 agosto 2018 la società è stata quotata con successo. Sonos ha chiuso a un prezzo superiore del 33% rispetto al prezzo dell’offerta pubblica iniziale (IPO).Il prezzo di chiusura quel giorno ha superato i 19 dollari per azione e ha fornito alla società un implicito Valore di mercato Quasi 2 miliardi di dollari USA.

Nel 2020, il prezzo delle azioni di Sonos è salito del 53,6% in un anno, poiché la società di home entertainment ha beneficiato di più persone che restano a casa durante la pandemia. Tuttavia, la domanda più grande rimane, poiché i concorrenti nell’affollato settore dell’elettronica di consumo sperano di cannibalizzare Sonos, l’azienda può continuare ad aumentare le entrate? quota di mercato.

Punti chiave Sonos è un’azienda americana specializzata in sistemi audio domestici wireless e multi-room, inclusi altoparlanti intelligenti.

Sonos è stata fondata nel 2002 e ha lanciato con successo un’offerta pubblica iniziale (IPO) il 2 agosto 2018.

Prima di essere quotata in borsa, la società era in uno stato di perdita netta per diversi anni consecutivi.

Nell’aprile 2021, Sonos ha annunciato i risultati del secondo trimestre: la società ha riferito che l’utile netto per i sei mesi terminati ad aprile 2021 è aumentato del 710% a $ 149,5 milioni da $ 18,5 milioni nell’anno precedente.

La crescita delle vendite dell’azienda è attribuibile all’aumento della domanda dei consumatori di prodotti per l’intrattenimento domestico durante la pandemia.

Audio domestico Sonos

Sonos fornisce un linea di produzione Un sistema di altoparlanti wireless multi-stanza che consente agli utenti di controllare gli altoparlanti da qualsiasi punto della casa. Utilizzando l’applicazione Sonos sullo smartphone, gli utenti possono gestire le proprie applicazioni Spotify, Apple Music e radio Internet, nonché altre 80 applicazioni di streaming musicale.

Sonos fornisce il controllo vocale per gli altoparlanti in modo che gli utenti possano inviare comandi a Google Assistant o Alexa di Amazon. Per tutti i servizi di streaming musicale, questi altoparlanti consentono ai propri clienti di utilizzare la propria voce per mettere in pausa i brani, regolare il volume, ecc. Per i servizi supportati da Amazon Alexa, i controlli sono più complessi: gli utenti possono utilizzare la propria voce per selezionare artisti, brani, album, playlist, podcast, ecc.

IPO-Sonos diventa pubblica

Prima di diventare pubblica nel 2018, la società ha riferito di aver venduto 19 milioni di prodotti a circa 6,9 milioni di famiglie. questo significa Il modello di business dell’azienda Funziona, il tipo di utenti ha acquistato in media quasi tre altoparlanti, il che significa che gli utenti hanno acquistato un sistema audio domestico, non solo altoparlanti.

All’inizio, questo non ha aiutato Sonos a raggiungere la redditività. Nonostante abbia generato $ 992,5 milioni di entrate nell’anno fiscale 2017, la società ha registrato una perdita netta di $ 14,2 milioni. Tuttavia, questo è un miglioramento rispetto allo scorso anno. Nel 2016, la società ha riferito Perdita netta Da 901,3 milioni di dollari USA i ricavi sono diminuiti di 38,2 milioni di dollari USA.

Il primo trimestre dopo che la società diventa pubblica è la chiave. Il 15 novembre 2018, Sonos ha registrato un trimestre record con un fatturato di $ 273 milioni nel quarto trimestre, pari al 27% Anno per anno Crescere. Altrettanto importante, la società ha ridotto la sua perdita netta a $ 1,7 milioni, il che indica al management che potrebbero essere anticipati trimestri redditizi futuri.

La situazione finanziaria di Sonos

Il 3 aprile 2021, Sonos ha annunciato ottimi risultati per il secondo trimestre dell’anno fiscale 2021.La società ha riferito Principi contabili generalmente accettati Reddito netto I ricavi per i primi sei mesi dell’anno fiscale in corso sono aumentati a 149,5 milioni di dollari dai 18,5 milioni di dollari dell’anno precedente. Il fatturato dei primi sei mesi è stato di 978,5 milioni di dollari, con un aumento del 33% su base annua. Flusso di cassa gratuito (FCF) è di 47,15 milioni di dollari USA.

Il CEO Patrick Spence ha affermato che, nonostante le sfide della pandemia, l’azienda ha ottenuto il miglior trimestre dei suoi 18 anni di storia nel primo trimestre del 2021. Spencer ha commentato: “Abbiamo accolto un numero record di nuovi clienti e abbiamo anche inaugurato un numero record di clienti esistenti che tornano al loro sistema per aggiungere più prodotti. Sulla base dei nostri eccellenti risultati del primo trimestre, lo slancio della nostra attività, i prodotti entusiasmanti pianifichiamo per il futuro e la potenza e la redditività del nostro modello di business unico, stiamo migliorando le nostre prospettive per l’anno fiscale 2021”.

Passi successivi per Sonos

Sonos è tra le migliori tra le aziende rivali come Bose e Sony. A dir poco, è difficile competere per alcune quote di mercato nei settori degli altoparlanti e dell’home audio. Inoltre, poiché l’industria si sposta sempre più verso gli assistenti intelligenti e il riconoscimento vocale, Sonos dovrà continuare ad adattarsi. Uno dei suoi obiettivi dichiarati?Con vari servizi di musica in streaming, assistenti vocali e Integratore per la casa connessa.

In altre parole, per rimanere competitiva in questo mercato, Sonos potrebbe trovarsi a investire nel miglioramento della qualità del suono, stabilendo varie partnership di vendita al dettaglio e partnership con servizi di streaming musicale, assistenti vocali e integratori per la casa connessa.